「看你緣投啦」MV角色深植人心，三金影帝吳朋奉驟逝，享年55歲

三金影帝吳朋奉今（26）日傳出驟逝消息，享年55歲，吳朋奉曾以《木棉的印記》、《父後七日》和《歸途》摘下金鐘獎、金馬獎、台北電影節獎座，在樂團茄子蛋〈浪子回頭〉和〈浪流連〉的MV中的形象也深植人心。面對演藝生涯以及台語詩創作，他曾淡泊的說：「我不覺得作品是多重要、多了不起的事情，人生海海，會留下的就會留下，不會留下的沖走就算了。」

吳朋奉家中猝死，死因仍未確定

《中國時報》報導，吳朋奉友人今日稍早證實吳朋奉「前天已經走了」，友人表示，家屬希望等法醫鑑定報告出爐前，消息不要外流。據了解，吳朋奉獨居在板橋，住在侄女家樓上，24日下午跟家人約好外出，家人到他家之後，意外發現他倒地已無心跳，外表看起來安詳。

友人表示，吳朋奉3月時曾表示自己常喘不氣來，曾看過醫生，死因是否是心肌梗塞還不清楚，一切要等法醫鑑定。吳朋奉的哥哥正處理後事事宜，哥哥表示吳朋奉生前低調，靈堂及告別式將一切從簡，不希望太麻煩大家。

《三立新聞》報導，而他近來才宣布加入公視迷你劇集《大債時代》，公視稍早表示，吳朋奉飾演的角色戲份目前尚未開拍，劇組方面已獲悉這項不幸消息，關於吳朋奉的戲分將暫延拍攝，製作人與導演也會進一步討論後續方案。

從劇團、電視劇到電影，44歲獲獎後，接連拿下三金

綜合《Yahoo奇摩》和《ETtoday》報導，吳朋奉出生於1964年11月2日，父親1950年從福建省詔安到台灣結婚生子，但8歲時父母離婚，跟著父親在三重成長，曾做過印刷廠監工。

吳朋奉1988年加入「零場121.25實驗劇團」接觸傳統民間技藝，後續參演許多劇團表演，1993年以電影《十八》出道、1998年正式以《棉花炸彈》拓展至電視劇表演。

一路走來吳朋奉並沒有很快地受到肯定，44歲（2008年）才因《木棉的印記》獲得第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角，2010年在《父後七日》飾演道士阿義獲得第47屆金馬獎最佳男配角，隔年再以《歸途》獲得第13屆台北電影節最佳男演員，是成功摘下金鐘獎、金馬獎、台北電影節獎座的「三金影帝」，2019年更以《第一響槍》獲得第54屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。

不只如此，吳朋奉更參演知名樂團茄子蛋〈浪子回頭〉和〈浪流連〉的MV，他在〈浪子回頭〉MV中最後一句台詞「看你緣投啦」含有的成長情感深植人心，〈浪子回頭〉的MV點閱數更是擁有9900多萬的好成績。

台語角色形象深植人心的吳朋奉，其實是「外省孩子」

《中央社・文化+》報導，吳朋奉在螢光幕前的台語角色形象深植人心，且但他其實是個外省人，他的父親是國民黨的知識分子，充滿祖國思想、操著各種語言，他的叔叔背景更硬，是看管國民黨黨員的人二室主任，時時監管著哪個黨員思想不忠貞、行為有問題。

吳朋奉生長於推行國語政策的年代，那時孩童們在學校講台語往往遭罰站、罰錢，但吳朋奉當時就讀的三重國小情況卻十分另類。他回憶，因為三重講台語的人口實在太多，校方無法完全禁止，罰到最後老師也覺得「沒路用」，乾脆就放任學生們講台語。

吳朋奉認為，台語迷人之處就在於聲調非常好聽，小時候的他一聽見從沒聽過的台語，耳朵馬上豎起來，進一步主動了解詞意和正確發音，反覆學習，他說：「我是被它的藝術性吸引，而再產生認同，那種認同是很自然的，不是意識形態上的。」

不過談及年輕演員的台語能力，吳朋奉倒是極為感慨，現在和過去的差別就在於對台語的「浸濡」不夠深，因此聽起來「嫩嫩的」。此外，他說，由於寫劇本的人都是用國語思考，拿到劇本後還要翻譯成台語，這也考驗著演員本身台語的功力有多深。

《聯合報》報導，吳朋奉個性隨性豁達，擁有三金頭銜，他的生活依舊苦哈哈，角色則不脫艱苦人。2年前他陸續為茄子蛋樂團拍攝單曲MV《浪子回頭》、《浪流連》，在Youtube引發熱烈討論，邀演從四面八方奔來，但不求金錢名利的他說：「不能讓生活陷入困境，錢夠用就好。」面對創作，他說隨興居多：「我不覺得作品是多重要、多了不起的事情，人生海海，會留下的就會留下，不會留下的沖走就算了，活著就好。」沒想到如今傳來過世消息，也留給喜愛他的影迷無限哀傷。

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責任編輯：李修慧

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