為什麼每次新聞出現「公債負斜率」，市場就容易恐慌？

在闡述「公債負斜率」對市場帶來什麼影響之前，我們先來了解「發行公債」以及「利率」所代表的意義。

什麼是「國債」？

在全世界眾多的國家中，幾乎所有的國家都有公債發行。政府為什麼要發行公債呢？發行公債有什麼好處呢？

「國債」是由國家發行的債券，是中央政府為籌集財政資金而發行的一種政府債券，也是中央政府向投資者出具的、承諾在一定時期支付利息，和到期償還本金的債權債務憑證。由於國債的發行主體是國家，所以它具有最高的信用度，被公認為是最安全的投資工具。

那發債的時間點？需要用錢就發吧。

那美國公債呢？

由於美國政府沒有發幣權，而只有發債權，所以美國政府只好以未來的稅收作為抵押的依據，然後再拿著國債到中央銀行美聯準那裡做抵押借錢，透過美聯儲及商業銀行系統發行貨幣借給美國政府。所以美元的源頭建立在國債上，從某些方面來說，美聯儲也是擁有一定的美國財政部的權利。

國家等級的公債，原本就被視為最安全的投資工具，而美國還是最強大的國家，所以安全度可說是最高等級，信評等級是屬於3A級的（最高等級）。雖然後來美國公債被降評了，變成2A，但是說真的，他說第二，應該沒人敢說第一吧。

既然是最強的國家，想在貨幣或是貿易政策上耍任性，我想也沒幾個國家有辦法治的了，所以英雄或是梟雄就在一念之間啊。

公債殖利率

而我們可以把公債殖利率當作是基礎的資金成本，也就是發債的基礎成本。畢盡借錢總是有風險，不給點回饋，大家哪敢借你錢？

這時「風險平衡」這個名詞就會出現了，它意謂著當風險越大時，相對資金成本就要越高才有辦法借到錢；也就是你給出的利息要越高，大家才會有意願接手風險高的債券。

然而債券總類這麼多，風險等級怎麼評估，其實我們可以有個簡單的概念就好：

公司債＞國債

長天期＞短天期

公司債的風險理論上大於國債，而時間越久的債務，其風險理論上也是大於時間短的債務。也因為要秉持者風險平衡的狀況，所以風險較大的標的物，就必須以較高的利率才有辦法籌到資金。

任何國家或企業發行債券時，利息的多寡很重要。雖然債券利率是由公開市場決定，但是發債成本的依據，卻是以公開市場為主。也因為這樣，公開債券市場利率的走向，牽動著往後發債者以及每一位投資者的神經。畢竟發債關係到籌資以及未來還款的難易度，甚至會影響未來的獲利。

「債券利息」居然會影響市場資金流動

所謂的水往低處流，人往高處爬，無論任何事物，都會朝向自己有利的方向前進，資金也如此。而能引導資金流往何處，最主要的原因就是利率的高低。

或許你身上擁有10萬的時候，並不會在意公債殖利率或是股息殖利率3％以及4％的差異。因為資金並不多，個位數的利率並無法吸引小額的資金投入，小額資金較傾向寧願冒點風險，賭看看公開證券市場是否有超額報酬出現。

但是假如擁有的資金是200億呢？4％的利率，可是會創造出8億的穩定獲利啊。因此大筆的資金會受到不同市場利率的影響，進而形成一股讓資金的流動的動能。

Photo Credit: 陳莘傑

因此債券市場以及有價證券市場的利率，是拉扯大筆資金流到哪的主要因素，而往往大筆資金的動向，會造成市場的動盪。就像是台北市東區商店的遷移一定有許多原因，但是賺不到錢絕對是逼走店家的最後一根稻草。

而當遷移的趨勢形成之後，整體商圈的繁榮都會連帶受到影響。想要把資金留在原地，已經不是單純的將租金降低這麼簡單了。因為這裡的沒落，就會造成另一處的繁榮，因此要花更多的力氣，才有辦法讓商店或人回流。

公債負斜率的影響

當我們了解資金如何流動以及公債代表的意義之後，了解債券的正負斜率，幾乎就能判斷目前整體市場氣氛是處於什麼狀況了。

一般而來說，公債殖利率在意三個時間點，分別是2年公債，10年公債以及30年公債，也就常聽到的短、中、長期公債，在一般狀況下風險程度比較如下：

30年公債＞10年公債＞2年公債

而依照風險平衡的狀態，利率的高低也是一樣的狀態：

30年公債＞10年公債＞2年公債

表示成圖形後，就會形成我們所謂的正斜率：

Photo Credit: 陳莘傑

正常的狀況下，公債殖利率呈現正斜率是非常合理的。

那負斜率是什麼狀況下會形成呢？

負斜率顧名思義，就是原本的長短期公債利率大小，由原本的正斜率前後整個翻轉成負斜率：

Photo Credit: 陳莘傑

原本正常的狀況下，時間越短的債務越安全，相對利率就越低；時間越長，利息相對越高。這就像是朋友跟你借錢，兩天後還，因為他跟你很熟，所以你一定會義不容辭地馬上就借出去，搞不好都不用利息。但是這次朋友卻要跟你就借超過兩年才會還！這時任何人都一定會抖一下，勢必要用一些利息才有辦法借得到錢。

此時當你突然發現朋友需要借一筆三天的有短期周轉金，但是你壓根就知道他還錢有困難，這時的高利息是必然的，最好再來個連帶保證人，還比較安心一點。

負利率就是這種狀況，突然間出現一些大事，短天期的利率就會有機會比中、長天期的還要高，負斜率就會形成。

結果來說我們可以得到一個簡單的結論：負斜率代表一個「警訊」。

公債的利率高低會有什麼影響？

一開始我們有提到，利率代表發債的資金成本，而公債利率又可以視為所有發債利率的依據，因此不管是國家，或是公司，其發行債務的利率，都深深地受到公開債券市場的影響。

假如兩年期的債券市場利率是3％，你發行的短天期債務，就像很難低於3％了。因此發債的利息高低，關係到籌資的難易度，因為價格越高就是賣方市場，而利率越高反而是買方市場。

如果籌資的難度越高，就必須用更高的利息才有辦法吸引更多買家。當利息一拉高，就等於資金成本拉高，每年要付出去的利息拉高了，就表示會影響到公司的獲利或是政府的財政能力，就這樣形成了一條無法回頭的道路。

然而股市跟債市，其實兩者關係就像是太極的符號一樣，絕對不可能讓其中一方獨強一輩子。當某一方強盛到一個極點的時候，另一方又會悄悄的崛起。

當債市的利息高到某個程度的時候，其實對經濟非常的不好，也因為這樣導致證券市場的殖利率會比債券市場來的低很多。這時體積龐大的資金，為了尋求穩定且高利率的位置時，就又會重新流入債券市場。

好玩的是，通常在大筆資金流動的時候都會伴隨著壓倒一堆駱駝，一堆有的沒的泡沫就會在這時候破掉。市場就是這麼極端啊。

為什麼大家會對負斜率感到恐慌？

面對每次的市場大崩盤，往後的檢討人們總是希望能找到一些蛛絲馬跡能提早預防。負斜率的出現，是一個非常明顯的警訊。

圖片來源：維基百科

參考來自維基百科的歷史資料，公債長、短天期的利率出現負斜率的狀況時，通常過了9個月之後就會開始產生經濟衰退，而經濟衰退大多數都持續超過8個月。但是這是在經濟上的發現，那股市呢？

Photo Credit: 陳莘傑

從負斜率影響股市的觀點來看，就有點尷尬了，我們拿標爾500（S&P500）近45年的歷史資料，可以發現40年內大概產生了5次負斜率的狀況，但是股市的反應呢？只有兩次大跌。

這代表什麼意思？就表示負斜率的現象發生，經濟確實也跟著不好，但不是決定股市大漲大跌的主要因素。

最近（按：原文撰於2019年6月）不管走到哪，都可以聽到負斜率的出現會影響經濟，所以要求投資人要開始對股市保守，保留現金為主的言論。

如此準確度不高的因果關係，我實在是無法認同，不能總是抱著一朝被蛇咬，十年怕草繩的態度。重點是你要了解為什麼會被蛇咬，而不是看到長得像蛇就害怕。

要提醒各位投資朋友，謹慎的籌碼分配才是王道，請不要隨意將投資槓桿，放大到只要發生些微差錯就無法承受的狀況。這樣才有辦法在適當的時機，做出正確的選擇。

本文經陳莘傑授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航