「大中華膠、慕洋犬、廢青」這不是談香港，而是分裂中馬來西亞華人網民世界

一般台灣人談到對馬來西亞華人（以下簡稱「大馬華人」）的印象，除了黃明志、梁靜茹、光良等歌手外，對於大馬華人的想像、認知，多建立在大馬華人是一群在大馬國內遭種族歧視的族群，尤其台灣有不少大馬華人留學生，對於他們為何會來台灣唸書的理解，也是建立在因族群教育不平等而產生的結果。

然而，儘管難以否認大馬華人長期以來遭國家制度性的歧視，族群關係也存在嫌隙，但對大馬華人的群體想像，真的只是遭種族歧視被害者的存在而已嗎？很少人想到的是，基於對族群不平等的憤恨，其實大馬華人對他族的種族歧視也是存在的，而在社交媒體功能日趨發達的情況下，透過簡單的點擊翻譯動作，大馬華人所發表的種族歧視言論也在馬來人社群間"被表露無遺。

本文旨在探討最近大馬網絡生態所出現的變化。近一年來，如臉書等社交媒體平台，出現了一些標榜大馬華人反共的臉書專頁（見表），目的是為反擊立場親中的大馬華人，這現象主要是從2019年香港反送中運動期間爆發的；直到最近，更出現了有反共的臉書專頁，及部分的網絡意見領袖，將親中的華人所發表的種族歧視、親中言論翻譯為馬來文，讓馬來族群社會關注的現象，而這現象的發生，或許是與武漢肺炎疫情有關。

大中華膠、慕洋犬、廢青

近年來在大馬華人的網路筆戰中，常出現兩個字眼，即「大中華膠」與「慕洋犬」。

「大中華膠」的誕生脈絡，乃衍生於香港網民所說的「左膠」，意指太強調左派理想主義，乃至腦袋思維僵化，其中「膠」源自香港網路術語「硬膠」，而「硬膠」是粵語髒話「戇鳩」的諧音，帶有愚昧之意。

可以說，「大中華膠」一詞之所以在大馬華人社會流行起來，除了大馬華人也非常關注香港雨傘運動、香港反送中運動的局勢外，還和許多能掌握粵語的大馬華人祖籍來自廣東的文化淵源有關。在不同立場陣營的交鋒下，親中的大馬華人逐漸被支持香港人民主訴求的一方標籤為「中華膠」。在中華膠一詞還沒誕生前，親中者頂多是被形容有「大中華情意結」的華人，然而隨著大馬華人網民之間的筆戰日趨激烈，「大中華膠」一詞也近乎成了對親中國/中共的華人無所不包的稱謂。

而「慕洋犬」一詞則是由中國網民所創的，形容一人一味地高舉來自西方（西洋）國家的自由民主人權標準去檢視中國，而大馬親中華人網民也多以「慕洋犬」一詞，抨擊對方無視自身「中華民族」的身份。除了慕洋犬，「民主膠」也是親中大馬華人的反擊用語之一。

對許多親中大馬華人而言，儘管已在此落地生根好幾代，但因為祖先來自中國，因此在他們的價值觀裡，作為炎黃子孫的大馬華人也是「中華民族」的一分子，須認同中國為「祖國」。至於他們與種族歧視的關聯性，一般觀察，部分華人之所以認同中國多於大馬，是因自身在國內遭受種族歧視，產生了中國強大、崛起後，能進而提升大馬華裔在內的全球華人地位的期望與想像，因此多有身為「漢人」的種族優越感。

不認同上述觀念的大馬華人，則是主張「生於斯，長於斯」，認為大馬華人已非華僑，大馬才是自身的祖國，中國是祖籍地，應以認同大馬為優先，但多此主張的華人卻常面臨被罵「數典忘祖」的壓力，更極端者的情形，甚至會被扣上「漢奸」的帽子。

簡而言之，「中華膠」與「慕洋犬」之爭，除了兩派華人對威權專制、自由民主的理念之爭外，還有世代認同差異的存在。

在香港反送中運動中，挺中共、港府一派被稱為「藍絲」，支持反送中的則為「黃絲」，兩方的對立對照大馬華人社會，便是許多家庭在反送中期間，充斥了政治立場的對立、世代差異的隔閡，更造就了「廢青」一詞的誕生。「廢青」原指支持反送中運動的香港青年為無用的不事生產者，儘管在這運動中也不乏中老年齡階層的香港市民的身影。

儘管被認為是「大中華膠」的年輕人也大有人在，但普遍曾歷經英殖民年代的老一輩華人，因當時身份屬中國僑民，幾乎都有「大中華情意結」，而大馬華人社會在針對香港、台灣問題上，亦難免存在世代認同的差異，故「廢青」一詞，也被「反反送中」的大馬華人所用了。可以這麼說，

世代差異、政治理念激烈鬥爭的結果，讓對社交媒體掌握度比較高的年輕一輩，近年逐漸開始在臉書網絡世界建立陣地，成立臉書專頁分享香港、台灣反共、各國媒體揭露中共迫害人權的新聞，試圖平衡臉書網路世界裡，許多大馬華人網民「一面倒」支持中國的現象。

在台灣，集結許多臉書用戶爆料、討論時事的網絡空間，多令人想到爆料公社、爆廢公社等臉書網路社團。至於大馬華人網民，則主要分佈在各以地方城市命名的「吹水站」，如怡保吹水站、新山吹水站，其中以KL吹水站（KL是首都吉隆坡KUALA LUMPUR的縮寫）成員最多，多達139萬臉書用戶，而另一個同名的「KL吹水站」也多達23萬名成員。

對標榜反共、反中華膠的粉絲專頁而言，這些吹水站是他們重要的「取材」之地。對他們來說，儘管有部分假賬號、網軍賬號混入這些吹水站的現象，但還是不少真實用戶的留言。例如，若有網民發表大馬國內的政治、宗教相關的新聞貼文，下方便不乏華裔網民留有針對性的種族歧視言論；有關中港台新聞貼文中，也可看見有的華裔網民親中、批判香港抗爭者、支持香港警察的言論，或在有關大馬南海主權問題上，作出了附和中國立場的表態。

不過值得注意的是，大馬的臉書生態也和許多國家一樣，面臨著更年輕的世代用戶（如2000後出生的00後）流失的情況，年輕世代多使用TikTok（抖音）、微信等社交媒體，因此在探討大馬華人網民在臉書世界的「大中華膠」與「慕洋犬」之爭時，可能會有更年輕時代的群像會被忽略，未來他們會如何與「臉書世代」的價值觀共處，也許日後能再多加觀察。

或許對台灣、香港讀者而言，關於上述當前大馬華人網民在臉書世界的現象，就宛如台灣的藍綠鬥爭，香港的藍黃鬥爭，早習以為常了。只是大馬與港台有所差異的是，隨著社交媒體科技能力的提升，開始改變了大馬華人純粹族群內鬥局面，戰場透過社群媒體的翻譯功能，直接延伸到了馬來網民社群。

當翻譯技術跨域了族群鴻溝

馬來西亞在今年3月，發生了起「李正皓事件」。前國民黨員李正皓因在政論節目《關鍵時刻》不恰當地描述了大馬應對武漢肺炎的現況，招致了大馬網民的不滿，許多大馬網民蜂擁到李正皓粉絲頁、東森電視粉絲頁留言要求道歉。當時一些大馬網民也自我調侃地說，現在大馬網民很閒，因為政府鎖國必須留在家，有很多時間可網路筆戰，因此千萬別惹大馬人。

李正皓失言風波持續延燒下，連馬國前首相納吉也站出來批評李正皓，並將李正皓上節目的錄影片段貼上馬來文字幕，最終李正皓的失言風波得以從大馬華人網民的喧嘩，延燒至馬來網民之中，也開始有許多馬來網民要去李正皓道歉。

「李正皓事件」爆發後，許多大馬網民認為難得華人、馬來人團結一致了，在捍衛國家尊嚴上都是同一陣線的。

然而這種「族群團結」的表象可以說是短暫且脆弱，翻譯軟體的進步，既可以是不同文化的族群在面對共同敵人時的利器，也可以是揭露彼此長期各懷鬼胎的潘朵拉盒子。

以社交媒體臉書的翻譯功能為例，早期是得主動點擊才會進行翻譯的「翻譯年糕」，大約從2016年開始，已能讓一般臉書用戶發文時，可選擇多語言自動翻譯。除了臉書，Instagram、推特也有翻譯軟體插件的功能。

提到因翻譯功能而掀起的網路大戰，最典型的案例非最近發生的中泰網民推特大戰莫屬了。中泰推特大戰的性質，就是不同國家、文化群體的網絡筆戰，得益於推特的翻譯軟體插件，中泰網民可輕易地理解對方表達的意思，儘管並非百分百精確。

雖然臉書的自動翻譯功能已存在好幾年了，但這幾年大馬並未發生大規模因「翻譯」而生的網路爭議事件。不過自3月18日大馬政府開始實施行動管制令（俗稱鎖國）後，各族群的網民似乎有更充裕的時間在社交媒體互動，自動翻譯功能也更被廣泛運用了。

例如大馬開始實施行動管制令後，首相以及各部會首長不時會召開記者會進行防疫的宣導工作，大馬網民也透過各媒體機構、政府官方粉專收看直播。5月14日，當掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里祖基菲里進行記者會直播時，有華裔網民因在直播頻道中留言「ini babi」（這是豬）而遭截圖，之後警方也接獲投報展開調查。

大馬政治評論人李泰德告訴筆者，除了因專業能力受肯定而民間聲望甚高的衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）外，幾乎在政府各首長的直播頻道留言中，都能看到部分華裔網民的歧視性言論，不過其中掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里祖基菲里直播時，華裔網民的負面留言更明顯會大量被轉載到馬來社群中。值得一提的是，由於衛生部總監諾希山是有華裔血統，這點也讓許多重視血統主義的大馬華人感「與有榮焉」。

至於為何部分大馬華人會在疫情期間萌生針對馬來人、伊斯蘭教的歧視性言論，是與今年2月吉隆坡的一座清真寺舉辦了萬人宗教集會後爆發群聚感染有關，部分華人因而遷怒於馬來族群或穆斯林身上。

長久以來，互有嫌隙的馬來族群與華人族群，而各生活在各自的生活圈，因為語言的鴻溝，儘管校園和職場上會有交流，但對各方而言，始終都蒙著一層神秘面紗。因此，隨著翻譯軟體的技術變革，會否，或如何改變大馬的族群關係，是個值得探討的課題。

在下一篇《為何他們寧願被罵「漢奸」，也要將馬來西亞華人的親中、種族歧視言論翻譯出去》，筆者將訪問以馬來文向馬來社群揭露華人內部親中、種族歧視現象的粉專，以及相關意見領袖，了解他們對大馬華人社會中日益親中與種族主義的憂慮。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元