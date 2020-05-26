立法院同意促轉委員名單，國民黨團：我尊敬楊翠，但被害人家屬不適合擔任主委

（中央社）立法院會今（26）日上午行使促進轉型正義委員會（促轉會）委員人事同意權投票，共有72名立委領票。會議主席、立法院副院長蔡其昌宣告，包括促轉會主委被提名人楊翠等8人在內，全數均獲得72票同意票，楊翠出任促轉會主委。

立法院司法及法制委員會5月11日審查行政院函送促轉會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員案。

民進黨團甲級動員，促轉會人事案通過

立法院會上午9時行使促轉會人事同意權案投票；為使今天的同意權案能順利進行，民進黨立法院黨團發布甲級動員，並於上午6時30分於議場前集合，而當議場大門開啟後，民進黨立委隨即進入議場，坐上主席台，確保不會遭到杯葛及順利進行，而民進黨立法院黨團先前已表態會一致性同票。

投票過程中，共有72名立委領票、41名立委未領票，大多數民進黨立委在9時17分前完成投票，立法院長游錫堃、副院長蔡其昌則分別於9時25分前後進行投票，而投票截止時間（10時30分）前，國民黨立委未進場投票。

國民黨立法院黨團總召林為洲說，「我們拒絕背書，不會為提名的這些促轉會委員背書。」

談及國民黨立委「拒絕背書促轉人事案」的原因，林為洲指出，最主要的理由，促轉會是獨立機關，促轉會的提名委員每個人都應該超出黨派，獨立行使職權，這是促轉會相關組織法明文規定，「我們認為這些委員都不符合這樣的標準」。

開票結果，楊翠獲得72票同意票，葉虹靈獲72票同意票；會議主席蔡其昌宣告，楊翠獲得出席立委過半數同意票，同意為促轉會主委，葉虹靈同意為促轉會副主委。此外，其餘委員也獲得出席立委過半數同意票，因此通過。

行政院先前公布的促轉會委員名單，分別為專長白色恐怖文學與口述史的促轉會代理主委楊翠擔任促轉會主委，而專長轉型正義、集體記憶研究的促轉會委員葉虹靈為副主委。

3名專任委員，分別為曾任財團法人民間司法改革基金會執行長、專長國際人權法的陳雨凡，以及政治大學社會工作研究所教授王增勇、台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授林佳範。

3名兼任委員，分別為中原大學財經法律學系副教授徐偉群、國立東華大學財經法律研究所暨法律學系副教授蔡志偉AwiMona，以及促轉會專任委員彭仁郁。

上述委員任期均至促轉會依《促轉條例》第11條第2項解散為止。

國民黨：楊翠是被害人家屬，不應擔任裁判

立法院會今天進行促轉會人事同意權投票，國民黨立委未進場投票，黨團總召林為洲說，「我們拒絕背書」，特別反對楊翠擔任促轉會主委，理由是楊翠是被害人家屬，不適合擔任裁判的角色。

國民黨立法院黨團召開記者會說明對促轉會人事同意權案立場，記者會由林為洲主持，黨團首席副書記長林奕華及立委吳怡玎、陳以信也出席。

林為洲表示，促轉會人事同意權案投票，「我們拒絕背書，不會為提名的這些促轉會委員背書。」

他說，促轉會是獨立機關，促轉會的提名委員每個人都應該超出黨派，獨立行使職權，這是促轉會相關組織法明文規定，「我們認為這些委員都不符合這樣的標準」。

林為洲表示，特別反對楊翠擔任促轉會主委，因為楊翠的祖父楊逵在日據時代入過獄，楊逵在228事件也入過獄、白色恐怖時代也多次入獄，是歷經多次的被害人，楊逵令人同情與尊敬，但是楊翠身為楊逵的二等親，「我不認為她適合擔任促轉會委員甚至主委」。

他指出，因為將來促轉會委員要決定與查明228事件、白色恐怖時期國家機器是不是對人民造成不義的傷害，甚至要決定賠償、補償的相關事宜，楊翠做為一個被害人當事人的家屬，非常不適宜適擔任裁判的角色。

林為洲說，他很尊敬楊翠，更對楊逵在民主和文學方面的貢獻表達敬意，但是楊翠作為被害人的家屬，適不適合來擔任裁判的角色，「我覺得非常的不適宜」。

林為洲表示，今天記者會本來也擬邀請國民黨立法院黨團書記長蔣萬安出席，但蔣萬安說他的曾祖父（蔣中正）是當事人，因此不適宜出席記者會批判促轉會。

他表示，接受蔣萬安這樣的決定，這才是應該有的態度。因為蔣萬安是可能要被促轉會調查對象（蔣中正）的後人，當然不適合出席記者會來對促轉會做批判。

林為洲認為，楊翠身為被害人的家屬，也不適合擔任裁判機關的主委。

民眾黨黨團總召賴香伶則表示，站在整個促進轉型正義，國家面對過去歷史，不管是各種真相的再釐清調查，或者是重大案件，像林宅血案、陳文成命案，甚至是不義遺址的處理轉型，都還需要時間。她指出，轉型正義這種歷史議題應該超越黨派，才能邁向「共融」、相互理解，民眾黨在促主會人事案上，將投下同意票。

《新頭殼》報導，屬於任務型機關的促轉會在2018年成立，原訂於2年後，也就是今年5月底結束工工作，促轉會新聞稿提到，由於任務未完成，促轉會根據《促轉條例》第11條第1項，今年4月8日函請行政院同意延長任期，政院於4月22日函復同意。今日在立法院投票的的委員名單，即為5月後延長任期後的委員。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：黃筱歡