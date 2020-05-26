6月7日後國內人流管制可望「解封」，磐石艦群聚感染屬於「本土案例」

中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，國內今日沒有新增「COVID-19」（2019年冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）確診個案，指揮中心表示，考量國內疫情風險低，規劃於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。此外，敦睦艦隊調查也出爐，第1例在抵達帛琉前就出現症狀，並非在帛琉感染，屬於「本土群聚案例」。

指揮中心指出，國內迄今已連續44天（超過3個潛伏期）沒有本土病例，因此若在6月7日（4個潛伏期滿）仍可維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範，民眾只要配合實名制，並落實個人防護措施（勤洗手、無法維持社交距離或搭乘大眾運輸時佩戴口罩），從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

指揮官陳時中解釋，行政院定調，未來將採「邊境風險嚴管，但國內鬆綁」的原則。

陳時中說，6月7日後，將不再嚴格要求各店家調查旅遊史，但量體溫還是會繼續。有記者詢問，餐飲業者、量販賣場的隔板是否可以彈性調整？為此陳時中表示，特定對象的聚餐可放鬆，但是不特定對象但近距離的聚餐，有隔板比較好。

有記者詢問，宗教遶境或遊行是否能舉辦？副指揮官陳宗彥則說，大甲媽那種大型遶境還是不鼓勵，只建議區域性、200人內的遶境，因為人員比較能掌握。

敦睦艦隊調查出爐：第1例在抵達帛琉前出現症狀，屬於本土案例

此外，敦睦艦隊群聚調查結果今日也出爐，陳時中表示，經過調查第1例並非在帛琉感染，整個敦睦艦隊群聚案件應屬於本土案例。

指揮中心表示，這次敦睦艦隊共有32名病毒核酸檢驗陽性的「確診個案」，其有11名無症狀者；另外有8名血清抗體陽性的「極可能病例」，其中也有3名無症狀者，所有病例皆為磐石艦人員。

張上淳解釋，3月5日船艦離開我國軍港，3月10日第1個確診個案出現症狀，但艦隊3月12日才靠港帛琉，所以不是在帛琉感染，經過調查研判確定，應該是在本土得到感染。針對第1個發病個案，指揮中心曾進行疫調，但該案例前往帛琉前沒有旅遊史，也沒有找到國內清楚的感染源。

陳時中表示，艦上因為是領土的延伸，所以未來會歸類在本土案例，但統計上還是分開來比較好調查。

另外，指揮中心提到，相較法國戴高樂號或美國羅斯福號航空母艦，此次磐石艦群聚侵襲率較低，且疫情沒有快速傳播，推測與該艦推行全艦人員佩戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消、每日體溫監測等有關。

98人從俄羅斯包機回台；巴西成為全球確診人數第2

另外，今天有98名俄羅斯僑胞搭乘包機返台。副指揮官陳宗彥表示，飛機已經抵達東京，今日會從日本轉幾回台，98人回來後一律集中檢疫。

指揮中心指出，今日無新增病例，昨日新增223例武漢肺炎相關通報，截至目前累計通報7萬1101例（含7萬126例排除），其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例，及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，416人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計552萬4652例確診，分布於187個國家／地區。病例數前5名為：

美國168萬9852例

巴西36萬3211例

俄羅斯35萬3427例

英國26萬1184例

西班牙23萬5400例

病例中34萬5359例死亡，死亡人數前5為：

美國9萬9439例

英國3萬6914例

義大利3萬2877例

法國2萬8432例

西班牙2萬6834例

核稿編輯：黃筱歡