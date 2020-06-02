《希望老後的我，看起來還不錯》：面對摯親離開撕心裂肺的痛，要怎麼走出悲傷？

文：萬子綾、黃淑君、楊婷雅、蔡麗瓊、楊香容、鄭惠文

隨著年紀漸長，親友的離去，往往是我們難以承受之痛，當生命中的無常發生時，我們應坦然看待與調適，幫助失落的情緒找到出口，讓自己有繼續前進的力量。

面對哀傷

韓國有一個電視節目將過世小女孩的畫面，用虛擬實境科技（Virtual Reality）重現出來，讓媽媽重溫記憶中的溫暖畫面，轉播出來的這一刻時，逼哭所有人。但社會評價呈現出兩個極端，有人認為這樣會讓媽媽好不容易撫平的傷口，再度被掀開，傷口永難撫平；有人認為這樣可以讓她有機會跟女兒好好說再見，彌補之前未完成的事情。拜科技之賜，已逝親人可以虛擬再現，如果是你，你會選擇與摯親再次相見嗎？

人生難免會面臨失去親人、朋友、摯愛的情境，發生這樣的狀況，哀傷是正常的，每個人都擁有哀傷的權利，每個人面對哀傷所需要平復的時間也不一樣，重點是要讓自己走出哀傷，而不是放任自己一直活在哀傷的氛圍中。

親人過世後的那幾個月，你有沒有以下症狀？若這些症狀影響到工作和生活長達六個月，讓你有明顯強烈甚至無法招架的感受，請在框內打勾。

不相信、很難接受親友死亡的事實 情緒起伏不定或坐立難安 想到親友死亡，就感到極度痛苦或感到憤怒 感到人生空虛、無意義 不想與人接觸（感到麻木或人際疏離） 失去目標或感到茫然 難以再相信他人 無法繼續過原來的生活

八項中若有四項打勾，代表你還活在失去摯親的悲傷中。你離走出悲傷還有多遠呢？心理治療師沃登（Worden）提出「哀悼歷程四階段」，你可以檢視看看自己目前所處的是哪個階段呢？

第一階段：接受失落的事實

第二階段：經驗悲傷的傷痛

第三階段：重新適應摯親不在的環境

第四階段：將失去摯親的情感，重新投注在未來生活上

勇氣祕方

死亡是一個很沉重的離別，如何好好和親人說再見，停止遺憾，是一門很深的課題。面對摯親的離開，要怎麼走出悲傷呢？這並不是要你忘了他，有些人對於逝者的思念，可能十年都還無法忘懷。所謂走出悲傷，是指抒發並撫平情緒，找出方法，讓自己的生活回歸正軌。

走出悲傷是需要勇氣的，提供你一帖「勇氣秘方」（C.O.U.R.A.G.E.），藉由這帖秘方，讓自己早日走過哀悼歷程四階段，珍藏對親友的思念，在人生的道路上繼續向前。

Care：關心自己的情緒。允許自己悲傷，大哭一場吧！哭是理所當然的，哭是正常的反應，可以幫助你釋放負面情緒。

Open：開放自己的心胸，接納別人的關心。直接告訴周遭的朋友你需要什麼樣的幫助，或者告訴他們其實你只是需要找人說話，不需要解決方法。

Understand：瞭解什麼是可以改變的，什麼是不可以改變的。尼布爾祈禱文中提到，「親愛的上帝，請賜給我雅量接受不可改變的事，賜給我勇氣去改變應該要改變的事，並賜給我智慧去分辨二者的不同」。有些人可能會自責「如果我怎樣怎樣，他就不會死亡」，然而死亡這件事誰都無法控制，也無法改變，唯一能做的就是接受它。

Reflect：反思自己需要面對什麼責任。例如有責任要照顧在世的親人、有責任要完成逝者的心願等，找出活下去的意義。

Adjust：調整自己的心態和生活步調。靠著正向轉念，或其他事物來轉移注意力，例如傳統習俗折蓮花，透過折蓮花將祈願迴向給亡者。生活中少了重要的人，生活模式或步調勢必要做些調整，要不斷告訴自己：「我可以做到」、「他一定希望我過得好」。

Gain：重新獲得生活的動力，將焦點放在未來生活上。雖說哀傷情緒復原的時間沒有一定，但不要讓自己沉浸在悲傷的氛圍太久，可以多參加社交圈，結交充滿正能量的朋友，得到活力的「外援」。

Elaborate：闡述自己的經驗，或者請別人分享他如何走出哀傷的經歷。日本電影《送行者～禮儀師的樂章》劇中的男主角，看到「旅途協助者」的求職廣告，去面試才知道是要擔任「納棺師」，從原本的排斥到後來領悟到這份工作的神聖，發現自己在協助家屬送行的過程中，彌補了母親過世時不在身邊的遺憾，在一片悲傷的氛圍中，他的存在彷彿是一股安定人心的力量。

面對不算安慰的安慰

當喪失摯親時，周遭的朋友都會試圖安慰你，也願意伸出援手幫忙，你有沒有聽過以下安慰人的話？你覺得有效還是沒效呢？

這是最好的安排，不要難過了。 不要哭、不准哭，ＸＸＸ會捨不得走。 時間久了，你就不會難過。 你的感受我能理解。你要為ＸＸＸ活下去啊！ 還好你還有ＸＸＸ可以陪你。 你要是再不振作起來，死去的ＸＸＸ會很難過的！ 老天自有安排。 好在，你還年輕，還可以…… 有什麼需要幫忙的，你儘管跟我說。 我知道你很難過。

「有什麼需要幫忙的，你儘管跟我說。」這句話能讓人感受到支持，「我知道你很難過」這句話能讓人感受到被同理，其他的表達方式都隱含說者的主觀判斷。聽到這樣的話該怎麼辦呢？

1. 對方到底想說什麼？

並不是每個人安慰的技巧都很好，無論他們是怎麼表達的，他們真正的意圖是「我想安慰你」，當你能夠理解他們是出自於善意，就不用太介意。

2. 為什麼他們要這麼說？

可能從小被教育要堅強，不可以輕易掉眼淚，看到有人悲傷的情況，其實也讓他們手足無措、感到不自在，你心情恢復平靜，也會讓他們感到「警報解除」、鬆一口氣。

3. 你該怎麼回答？

你可以選擇充耳不聞，或是微笑化解尷尬，其實只要回覆一句「謝謝你關心」就可以了。

面對失去摯親，每個人都有悲傷的權利，你可以允許自己好好悲傷，但你有責任自我療癒，勇敢面對失去摯親的傷痛，找到讓自己走出悲傷的力量。

相關書摘 ▶《希望老後的我，看起來還不錯》：「我沒有用」是學來的，不是因為老了

書籍介紹

《希望老後的我，看起來還不錯！寫給準老人的30篇優老計畫》，時報文化出版

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作者：萬子綾、黃淑君、楊婷雅、蔡麗瓊、楊香容、鄭惠文

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航