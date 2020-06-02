《希望老後的我，看起來還不錯》：「我沒有用」是學來的，不是因為老了

文：萬子綾、黃淑君、楊婷雅、蔡麗瓊、楊香容、鄭惠文

誰說好漢不提當年勇？凡走過必留下足跡，我的光榮歷史，也是我生命的一部分。生活閱歷越多、見識越廣、心也能越寬，行與不行就在一念間，肯定自己每天做到當下能做到的事，那就是最棒的自己。

「我沒有用」是學來的，不是因為老了

小時候，大人說「爬高會危險」或是說「跑太快會跌倒」，當年紀漸長，成了所謂的「老人家」時，又再次接收到各種禁令：「不要這樣、不要那樣」、「你怎麼老是說不聽？」除了身邊的人會這樣耳提面命，有時聽久了好像也會告訴自己「年紀大了，不中用了」，難道年齡大了、身體機能退化了，就真的什麼都做不來了嗎？

美國心理學家塞利格曼（Martin E.P. Seligman）做過一項實驗，起初把狗關在籠子裡，只要蜂音器一響，就施以「懲罰」，重覆多次後，蜂音器一響，先把籠門打開，此時狗不但不逃，而是不等懲罰出現，就先倒地開始呻吟和顫抖，本來可以主動地逃開懲罰，卻絕望地等待痛苦的來臨，這就是「習得性無助」。

這樣的情況，也發生在人的身上，孩子成長過程中，難免有做錯事的時候，比如打碎碗、說錯話，父母可能會說「你怎麼這麼笨」、「你怎麼這麼沒用」之類的話，雖然很多都是無心之言，卻會給孩子強烈的心理暗示，讓孩子覺得自己真的笨、很沒用。在這樣的循環之下，孩子會漸漸有了「習得性無助」，認為自己什麼事都做不好、自己很糟糕。

習得性無助不會因為長大而停止，還是會繼續在你生命中出現，感到做起事來不再像以前一樣得心應手嗎？有時連爬樓梯、扣扣子、彎腰撿東西這類的小事都有點力不從心，當這樣的經驗一再累積，不但自己開始否定自己，身旁的親友也會因為擔心，或者主動幫忙，讓你自尊心受損；或者限制你的行動，讓你感到挫折。

檢測一下，你肯定自己嗎？

其實，你並沒有這麼的「無用」，你只是被「習得性無助」影響了，情況如何呢？透過以下的檢測表，看看自己目前的狀況，在相應的數字上畫圈，分數低到高代表頻率由低到高，從來沒有為1分，總是如此為5分，最後再把圈起來的數字相加，得出總分。

Photo Credit: 時報文化

你算好分數了嗎？若分數在35分以上，代表你的自我肯定較高，經常能適當適時地表達自己的意見與感受；分數在20-35分，代表你的自我肯定屬於中等，有些時候能表露自己的意見與感受，但有些時候卻做不到；分數20分以下，代表你的自我肯定偏低，較無法適時地表達自己的意見與感受，你需要練習更樂觀正向，更肯定自己。

練習樂觀

繪本《爺爺一定有辦法》中，在孫子的心裡，爺爺有種「變魔術」的神奇力量，什麼事情到他手上一定有辦法，毯子髒了可以變成外套，外套舊了可以變成背心，背心小了可以變成領帶，最後竟然變成了一顆鈕扣。從這個繪本故事不難發現，當你覺得自己很厲害時，別人也會覺得你很厲害，你就可以「反制」習得性無助。

有位朋友的母親，選擇自己一個人住在鄉下老家，他很擔心母親獨居，生活必然有許多不便，他母親卻說：「哪裡會只有一個人，罐頭打不開，跟超商帥哥店員說一下，人家就幫你打開；找不到需要的商品，把商品的包裝紙帶去，店員小姐會幫你找出來；小扣子扣不上，就請做裁縫的鄰居改成大扣子。」

他母親會種青菜、水果、會做好吃的粿，水果與青菜收成了，就帶去送給店員；沒事在家做了粿，也會分送給左鄰右舍。她出不了遠門，就幫著鄰居看家、收信，大家都覺得她超「有用」的。所以，做不到的，不要勉強；做得來的，開心去做。

塞利格曼在提出「習得性無助」之後，提出了「習得性樂觀」，因此又被稱為「正向心理學派」之父，他再次告訴世人，樂觀、自我肯定也是可以學習的，生活中所碰到的任何挫折，可以分為ABC三個部分：

A（Adversity）是挫折、挑戰、不如意的遭遇

B（Belief）是對A的自我信念與心態

C（Consequence）是因為B而採取的行動或後果

例如上超市買雞蛋，不小心把雞蛋打破了，這就是A（挫折）；習慣否定自己的人，會覺得「自己怎麼會這麼笨手笨腳」，這就是他的Ｂ（信念），當他有這種念頭的時候，很可能會越想越氣自己，接著對周遭人講話口氣變得不好，最後跟家人吵架，這就是Ｃ（結果）。

如果是一個樂觀、能自我肯定的人，可能會跟自己說「下次就知道要小心了」、「也許它在提醒我要找幫手或找方法」，或者幽自己一默「這個蛋個性真倔強，寧願自己摔破，也不給我吃」、「真是個壞蛋，剩蛋快樂啦！」（B信念），如此一來，自己和別人也就不覺得這是什麼大不了的事了（C結果）。

自我肯定的人會認為挫折是「一時性」的，相信這樣不好的狀況是能被改變的，把焦點放在未來而不是過去，這樣就能容忍自己有做不到的事或犯錯的空間，也會更願意修正失誤並為下一次做好準備。一樣的問題狀況（A），但不同的信念（B），產生的結果（C）就會截然不同。

不完美卻很棒

小倉廣所著的《接受不完美的勇氣：阿德勒100句人生革命》（ALFREDADLER 100 Words to Revolutionize Your Life）一書中，提到心理學家阿德勒（AlfredAdler）對於人生的看法，他認為不完美也沒什麼不好，這樣才有人味，也是可愛之處。也許與過去的自己相比，體力沒那麼好了，開始對自己感到不滿意，但回想小時候的你，也是需要學習、需要別人幫忙，甚至使用學步車才能走得穩，行與不行就在一念間，不是所有的事都自己來就叫做「行」，應該重新定位成「所有的事都找到方法來完成」才叫做「行」。

不用緬懷過去自己有多厲害，應該著眼於現在和未來。走不穩了，為什麼不能使用柺杖呢？手不穩了，為什麼不能使用輔助筷呢？有人會覺得使用輔具很丟臉，其實從旁觀者的角度，一點也不會因此看不起你，比起摔跤、飯菜掉桌上，使用柺杖和輔助筷，反而能避免可能的風險，帶來更好的結果。

接受自己的不完美，找到適當的解決方法，即使是使用輔助工具、找別人幫忙，別人依然會覺得「你很棒」、「你很有辦法」，樂觀、自我肯定，是可以透過學習、練習而來，肯定自己每天做到當下能做到的事，那就是最棒的自己。

相關書摘 ▶《希望老後的我，看起來還不錯》：面對摯親離開撕心裂肺的痛，要怎麼走出悲傷？

書籍介紹

《希望老後的我，看起來還不錯！寫給準老人的30篇優老計畫》，時報文化出版

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作者：萬子綾、黃淑君、楊婷雅、蔡麗瓊、楊香容、鄭惠文

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航