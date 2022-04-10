印尼總統可當15年？佐科威要求閣員勿再討論二度連任與展延大選

近期印尼開始出現呼籲現任總統佐科威二度連任的聲音，或展延2024年大選，以因對疫情帶來的挑戰。不過，佐科威已禁止內閣成員再發表相關立場的言論，應專注於解決人民面臨的經濟困難。

佐科威週二（4月5日）在內閣全體會議上強調不得再討論推遲選舉或延長總統任期的立場。佐科威的這番談話，隔日發布在總統府秘書處的YouTube頻道。

商人背景的佐科威是在2014年首度當選總統，2019年成功連任，至今仍保持較高的支持率。《路透社》報導，根據當地民調機構Saiful Mujani Research and Consulting （SMRC）最近的一項民意調查顯示，超過70%的印尼人拒絕延長總統任期的計劃。

根據印尼憲法，總統的任期是一任五年，可競選連任一次，共十年。《路透社》報導，近期在幾位有影響力的政治人物公開表達可通過憲法修正案，或推遲選舉來延長佐科威的任期。相關提議在這世界第三大民主國家勢頭增長，報導指出，近期延長任期的呼聲引發了人們對來之不易的民主改革的威脅的擔憂，因此有批評者抨擊過去佐科威對延長任期與推遲選舉提議反應的模棱兩可。

此前佐科威一直表示，他將遵守憲法，但沒有說明如果修改法律以允許他尋求第三個任期，他可能會做什麼。認同上述呼籲的支持者認為，佐科威需要更多時間來監督經濟復甦、進行遷都的計劃等政治議程，因為議程已被疫情打亂。

《日經亞洲》報導，風險諮詢機構歐亞集團（EuroAsia）的東南亞和南亞業務負責人Peter Mumford表示，對於佐科威是否會走向尋求連任，將取決於其持續的高支持度、擴張的政治結盟，以及其推動的政策是否能有更多進展，包括新首都的設立。

報導指出，儘管今年1月，佐科威政府已宣布下一屆大選將在2024年2月14日舉行，但展延選舉的討論仍未止，多達四名佐科威執政聯盟的政黨領袖，包括聯盟裡的第二大政黨專業集團黨（Golkar）的主席兼經濟協調部長Airlangga Hartarto提議延後選舉，而佐科威在2月時曾說：「我們注意到了政策必須有連貫性的意願…。我們將與其他政黨領袖討論此意願。」同時佐科威也表示，在一個民主社會，每個人可有自己的意見。

由於此前佐科威態度模棱兩可，因此遭致批評。根據《路透社》，雅加達戰略與國際研究中心的分析師 Edbert Gani 說到：「如果總統不發表非常明確的聲明，公眾很難猜測真實情況。」他認為佐科威應更清楚地表明自身的立場。

出生於印尼的華裔學者、南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任教授廖建裕指出，支持佐科威的陣營對是否延長任期的課題已存有分歧，其中大部分人支持佐科威，但不要佐科威留任或者連任，以免他走向專制的道路。廖建裕分析，反佐科威的陣營，是利用這議題向佐科威政府發動攻勢，攻擊佐科威已走上「專制」的道路，進而要求佐科威政府釋放被捕的極端份子，以及讓被解散的極端組織獲得合法的地位。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元