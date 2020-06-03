《文明的野獸》：熊與虎都為國犧牲，預備空襲而進行「猛獸處分」

文：鄭麗榕

第三章 戰爭與動物園

（前略）

二、戰時動物園的「猛獸處分」

他們所能做的只有祈禱不要死得太痛苦而已……但在那之前，總之他們不得不射殺動物園的動物們。……我所記得的動物園，真的是我記憶中那樣的動物園嗎？ ——村上春樹著，賴明珠譯，〈襲擊動物園（或不得要領的虐殺）〉，《發條鳥年代記 第三部刺鳥人篇》（台北：時報文化公司，一九九七），頁七八～七九、八五

二次大戰後期的一九四三年八月至戰爭結束前，日本帝國內的動物園曾執行「猛獸處分」政策，台北動物園的「猛獸」並未倖免。雖然已過了將近八十年，但關於這些被毀滅的動物，特別是曾被命名的大象，牠們的故事就像家人的往事般，不斷被重新創作、書寫與述說；大阪天王寺動物園並自二○○五年起，每年在八月舉行相關展覽以資紀念。反戰的日本知名作家村上春樹，曾在一九九○年代以新京（今中國長春）動物園為主題，想像戰爭末期該動物園執行軍方猛獸處分政策的情形。村上稱這種行為是「不得要領的虐殺」，對戰爭時期執行政策者心靈上的自我扭曲，將責任委諸命運、逃避良心譴責的現象刻劃極深。

動物園經營者原本費心蒐集、圈養的動物，因為戰爭的關係而主動且有計畫地被毀滅，並使用「處分」的字眼，隱然將動物視為財產或是破壞秩序者，與本章後述的慰靈祭宣稱的愛護動物精神，和所謂人與動物間建立「愛之絆」的戰爭宣傳，無論如何都是矛盾的，因此當書寫者回顧這段人與動物關係的歷史時，顯示出的創傷也特別深。

然而台灣的動物園由於戰後經歷改朝換代的變革，檔案文字失落或塵封，許多戰爭結束前動物園的集體記憶被遺忘，在這個主題上似乎相對沉寂。回顧動物園在第二次世界大戰期間的情形，思考動物與人的關係，我們要如何召回台灣動物園的這段歷史記憶？最直接的資料似乎還是要翻回一九四三年十二月二十七日《台灣日日新報》一份有關台北市動物園的報導。其中標題明示：熊與虎都為國犧牲，預備空襲而進行猛獸處分，為少爺、小姐朋友剝製牠們。文中則說明：為確立與完備防空體制，東京及大阪動物園已經屠殺園中猛獸，台灣既然必將面臨空襲的情勢，考慮到空襲時的危險，十二月二十七日上午八點半將先處分熊及羆。

殺戮的方法幾經研究，決定採用電氣法。殺戮後的猛獸則剝製永久保存，作為教育資料外，骨骼及內臟亦提供台大研究室作為研究資料，其後並將陸續處分虎、豹等。在「少爺及小姐」中最有人氣的猩猩「一郎先生」，因為是國寶，將對其檻舍加以補強，予以保護。台北市當局並發表如次的談話：

時局日益逼近，關於本市動物園猛獸之處置，已預為考慮。本年九月初以航空信詳詢內地主要都市的情況，得知東京上野動物園業於八月、九月間全部處置，而大阪市馬戲團等也已處置。在此情勢中，鑑於台灣本島比內地更有空襲必至的事實，需預為處置猛獸，適當考量治安上及防空對策以及市民的不安等，乞求相關各方面能諒解，不得已的事是理所當然。由於得到以上指示，此回處分的猛獸包括獅子、虎、豹、熊、羆、朝鮮狼。無論如何，不僅本市少爺、小姐，就是全島的諸位看來，（動物）牠們隨著時局的進展而犧牲，實在很可憐。 但這些猛獸完成了永久的使命，提供台北帝國大學動物學及醫學部和大學病院等作為種種研究資料，並剝製保存於博物館或動物園，骨骼也成為動物研究資料。至於殺戮的方法，研究過毒殺、銃殺及其他方法，結果決定使用電氣，請電力會社協力。市方面為撫慰這些犧牲的動物，有為牠們供餐。由於猩猩是日本唯一的貴重動物，已將其獸檻加強為兩重，並設石造防彈壁予以保護；象已家畜化，很受飼養夫馴化，腳上了鐵鎖，也已設石造防彈壁，因此將予保留；而大蛇及鱷魚正冬眠中，因此也保留。

這是一份台北當局在殺戮動物園的動物前（開始的當天），公開對市民發出的通告，似有取得市民諒解的意涵，也彰顯該市動物園的動物與市民（尤其文中提到的「少爺」與「小姐」——即兒童）之間的關係；也可能台北市當局擬透過這項政策說明，達到某些政治或軍事目的（詳後）。這篇報導與官方的說明，詳述台北動物園執行「猛獸處分」的原因、經過與後續處理措施，強調是為空襲而準備，依循日本內地動物園（尤其是上野）的成例，而保留猩猩、大象、大蛇及鱷魚等動物，由台灣電力株式會社協助以電殛方式殺戮——稍早鹿兒島動物園也曾在同年處分動物，毒殺法失敗後改採電殛法。

由於台灣的報導是執行前（及執行當日）發稿，這份報導所描述的被處分動物種類與採用方法，並不是完整的訊息，也無法了解遭處分的動物數目。但對於台灣動物園這次「猛獸處分」之後的情形，一九四四年從北海道小樽來台北帝大攻讀獸醫的學生佳山良正留下了回憶。說他到台灣時，由於經歷過「猛獸處分」，動物園中僅飼養著中小型動物與鳥類。聽說台北帝國大學農學部獸醫學生也參與了「猛獸處分」的過程，並實地接受解剖指導，台北市的技師與任教大學的森於菟教授亦曾參加。

殺戮的方法是將動物誘入鋪有通電鐵板的獸籠內，再以通電長槍刺向動物的臉部，獅子及老虎都是這樣被「處分」，而熊在被電殛兩三次後仍能站立。據說學者不但解剖這些被電殛的動物，還試吃牠們。此外還有第二次的處分，依台北州所發的〈火藥類所持許可證〉，一九四五年三月三日，台北市動物園另以七發銃彈（其中一發空彈，因此實為六發）槍殺園中兩頭獅子。不過戰爭結束十五年後，有獅子亡故時，園方卻表示牠早在戰前就來到園中，就這個例子而言，足見戰爭末期的猛獸處分範圍並非全面，至少獅子並沒有被完全「處分」。

戰爭結束近二十年後，報端曾有一說不盡實在：一九四五年台灣遭受空襲，「全部的動物均予電斃，唯恐一旦獸檻炸破，動物逃出而造成災害，以致當時遺留下來的祇僅僅是兩隻食用火雞而已」。這篇報導在實際處分時間、方式與範圍上，都有值得商榷之處。

雖然台北市當局在對市民關於猛獸處分的公開聲明中，並沒有提到軍方或日本中央的明確政令，但仍出現「指示」兩字，顯示台灣動物園與日本內地動物園在決策上的指揮關係，或至少是依循日本內地的作法。有關日本帝國動物園決策的一致性，動物園間聯合組織的形成是一個因素。進入戰爭時期後，日本動物園界因漸感物資不足，為技術與資訊交流、飼料及動物相互調節，而於一九三九年五月二十三至二十四日於京都動物園開會，台北市動物園也派出技師磯崎義演與會。會中決定成立全國動物園協會，這是當年十一月十七日「日本動物園協會」（次年六月召開第一次總會時更名「日本動物園水族館協會」）成立的緣由。

在一九三九年京都的全國動物園長會議中，會議紀錄提及空襲對策的猛獸處理事項，載明空襲時根本方法是加強動物寢室的耐震、耐火能力，並將猛獸檻舍偽裝迷彩化，而射殺動物則是「必要的最後手段」。紀錄中也提到台灣特別有遭受空襲的可能，人心相對浮動。一九四三年八月，日本動物園水族館協會召開戰時最後一次總會（即第四回總會），會中，日本內務省代表曾要求各園處理猛獸，之後即由上野動物園帶頭執行、各動物園接續，總計戰爭結束前，全帝國動物園共「處分」三百零三頭「猛獸」。台灣選擇在是年（一九四三）十二月底開始執行，除依循內地動物園之例，或許也受到前一個月新竹空軍基地遭美軍大規模空襲造成的恐慌心理影響。

因此研究者指出，日本帝國的猛獸處分政策有幾點特色：首先，即使執行方法與時間不一，卻是全帝國一致陸續執行的，在當時其他國家的動物園是絕無僅有的現象。究其原因，在於日本主要的公共動物園都由市級政府經營，營運上有高度中心統一性，決策者為官僚而非動物園人員，而官僚階層又如同一條直線般層層轄制，從中央到地方有連動關係，各動物園本身的自主性相對被減低，動物專業人員僅能受命於行政人員。

其次，關於猛獸處分政策制定者與責任歸屬問題，向來都認為是以日本陸軍為主，但其實日本內務省與東京都長官大達茂雄的角色亦不容忽略。內務省對動物園水族館協會的影響已如上述，至於東京都長官部分，該都所屬的上野動物園係於一九四一年七月底，接獲日本陸軍東部軍司令部獸醫部制定非常時期動物園對策的要求，研擬提出「動物園非常處置要綱」。但該項措施則是在處置要綱擬定的兩年後，即一九四三年八月中，由大達茂雄下令執行，透過公園課長傳達給上野動物園。

值得思索的是，上述報導所流露台北動物園經營者的動物觀：動物的價值在於彰顯其在人類社會中的「永久使命」，牠們雖因戰爭情勢而被「處分」，但其犧牲被經營者認為是有意義的——能貢獻於人類的動物研究與教育，留下剝製的標本可讓牠們完成使命；而何為猛獸？何須受處分？則由各動物園經營者自主斟酌判斷。台北動物園的標準，是動物在帝國裡的稀有性與家畜化程度。預定「處分」的「猛獸」包括獅子、虎、豹、熊、羆、朝鮮狼，其中獅、虎、豹及朝鮮狼為肉食性動物，熊及羆為雜食性動物。而不列入「處分」的動物，則包括草食性的大象，因台北動物園認為園中大象已成為「家畜」，受到馴化——然而另一方面，日本內地動物園許多大象卻被列入戰時猛獸處分名單。以果實為主食的婆羅洲猩猩一郎，被報導的記者提起其名，並尊稱為「先生」，彰顯牠在全園動物中特別具有人類社會的可辨識性，可以說被納入了人與動物的「絆」，因其在帝國內稀有，被視為「國寶」，因此不必「處分」，僅需強固其檻舍，預備面對可能的空襲。大蛇與鱷魚因正值冬眠期，也不需處分——但不知冬眠醒來後，動物園將如何看待牠們的身分。

關於猛獸處分政策的原因，有人懷疑空襲之說其實是動物園的藉口，認為真正的理由是戰爭時期糧食飼料不足。確實，戰時各動物園多面臨糧食問題。上野動物園在一九四○年一月時，就曾屠殺園中七頭山羊以餵獅、豹，同年十月十日林獻堂參觀該園，即曾在日記寫下：「觀動物園，獅、虎皆甚消瘦，偃臥不能行動，因年來肉甚缺乏也。」當時台灣的圓山動物園也同樣遭逢食物困難的問題，因此亦試圖控管動物的增加，如過去曾竭力歡迎各界捐贈珍禽異獸，但此時民間也受到食物荒波及，一些飼養寵物作研究或趣味者相繼對園方提出捐贈動物的申請，反造成動物園的困擾，動物園因而公開表示除「珍獸奇鳥以外」，凡園內已有的動物，就不再接受捐贈。新京動物園也因為園內肉食動物缺乏食物，而撲殺關東軍的負傷軍馬作為補充。但糧食不足的理由，尚不足以完全解釋為何須由中央或首都官員作出屠殺的指示。

戰時猛獸處分政策的研究者也認為以空襲為口實並不合理，因為空襲目標多為軍事用地、經濟活躍區或官署，除一九三九年閃電戰時英國倫敦的例子外，極罕見動物園遭空襲的情形；而日本動物園的動物處分時間，也遠早於大規模空襲發生前。這些檢討大致適用於台灣的情形，尤其台北動物園並不在城中，圓山當時係屬市郊，較不是空襲目標，事實上，園方可以思考用強固檻舍或其他預防措施避免動物逸出傷人，這也是針對象與猩猩等決定保留的動物的一般作法。

因此專家古賀忠道認為，動物園的猛獸處分政策其實是手段而不是目的，它是一種戰爭心理策略，有意藉市民熟悉的動物被屠殺引起的心理震盪，來增強市民對空襲的警戒感，也使其對戰爭氣氛更敏銳，強化戰鬥情緒，同時把喪失所愛動物的仇恨歸咎給敵人。因此曾久任內務省，嫻熟於戰爭宣傳、時任東京都長官的大達茂雄，才會拒絕留下東京上野動物園內的草食性動物如大象，並且不肯考量將動物疏散到郊區。為撫平市民與這些死亡動物間的情感，事後東京舉行了慰靈祭，透過公開的儀式悼念犧牲的動物。

相較於東京官方對上野動物園猛獸處分的運用，台灣方面除剛開始執行前曾向市民發出公開聲明外，後續過程似乎較被動、低調，也因此人們留下的記憶較為有限。但是戰後的新聞媒體在一九五○年代前，仍偶會提及戰時為防空而以電殛方式屠殺動物的往事，並提到戰後所餘的大動物僅「獅象各一」。當時台灣仍處於與中國大陸對抗的態勢下，依舊有防空備戰的需求，但圓山動物園當局已不再考量猛獸處分政策，而認為堅固的鐵籠足堪信賴，因此一九五五年時擔任動物園技師的蔡清枝向記者說明：「關於空襲時期動物園動物安全問題，……像獅、虎、豹等的安全，該園已做好了鐵籠，非常堅固，遇有空襲，將猛獸驅入籠內，外再加粗鐵絲籠，即使獸柵被炸，猛獸也無法跑出來傷人。」這也代表之前來自高層的壓力消失，以屠殺動物作戰爭心理動員的政策已經完全過去。

書籍介紹

本文摘錄自《文明的野獸：從圓山動物園解讀近代臺灣動物文化史》，遠足文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：鄭麗榕

首部台灣動物文化史

更是一部宏觀的自然史與生命史

以嶄新的視角探討人與動物生命的交錯

因對受難動物抱持不忍之情

而為台灣的動物寫下第一部歷史

開啟動物歷史與動保運動之間的正面互動

在不同時期的動物園中，動物的處境如何？

動物園的動物圈養、表演與展示，有著什麼樣的文化背景？

戰後台灣動物園的經營與戰前有何銜接與轉變？

面對沒有話語權的動物，人類可以為牠們寫下怎樣的歷史？

長久以來，動物園一直被視為成人遊憩的場所、兒童歡樂的園地，象徵人與動物和樂融融的烏托邦。但事實上，動物園除了貼近民間生活，更與殖民論述和國家權力息息相關。早期的圓山動物園（即今台北市立動物園）是總督府博物館轄下的機構，肩負發揚帝國榮光與成就的使命，是展示知識文明與進步的場所，與市民的休閒生活息息相關。

到了戰爭動員時期，動物園的經營則不得不改弦易轍，迎合官方的猛獸處分政策，預設遭遇空襲時可能發生的情況，選擇性地以電殛法將「猛獸」擊斃並製成標本。此中除了軍事安全的考量，或許更有引發市民「同仇敵愾」心理的策略。

而1970年代起，受全球環境與政治影響，動物園組織集團化，知識交流愈見頻繁，動物的飼養、登錄、繁殖、交換等各項管理更具有國際視野，園內動物在全球生態系中的自然資產價值也進一步被強調。時至今日，比起休閒娛樂的功能，動物園更被期許成為具備國際觀、尊重生命的動物樂園。

書中著眼台灣歷史最悠久、規模最龐大的台北圓山動物園，集中探討動物園在面對民間、國家、戰爭與環境變遷之際，呈現哪些不同的面貌；在不同的歷史階段，又是如何被凝視、想像與操作。本書不僅是台灣首部動物文化史，更是一部宏觀的自然史與生命史，透過爬梳動物與人類社會相遇的過程，進一步思考人與自然的和諧共處之道。

本書特色

台灣第一部動物文化史專書。

從動物園的案例，探討台灣近代史中的動物觀、生命觀、自然觀。

與世界史接軌，探索全球化中人與動物關係的台灣個案意義。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰