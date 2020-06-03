《世界距離民主只有五天》：如何解讀「棄權」，天哥的經典做法是「焗個栗子烤一烤」

文：寇延丁

motion26 這也可以是自我教育自我訓練的過程

工作兩個半小時之後迎來午餐，大夥兒夾完菜卻不自覺地湧至糧倉，躲避毒辣的太陽。 飯後四十分鐘左右，天哥便建議營員進行緊急會議，由當天抽籤決定的主持人兮雲和祕書歆然組織進行。會議決定把對營員守則進行修改的時間放到晚間例會，並把午休時間在投票決議後調整為一個半小時。 ——二○一六年八月十七日，少年營員傳播組 當天發給家長群的日報

第二天，午飯過後四十五分鐘，寇姐抱著電腦走進會場，迎面撞到人流：大家正在往外走。

原定討論規則的會議變成了快閃會議，寇姐正點到達，見到的是兩條決議：「一、將午休時間改為九十分鐘，通過，六票同意，四票棄權。二、將午休後的會議合併以晚間例會，全體通過。」

會場迅速清空，天哥打著哈欠要去睡一會兒，牛姐笑笑：「太快了。」

寇姐看看結果：「全都高票通過哦。」

「我們不同意第一條。」說這話的是仍然留在會場的郭雨和海文。

「為什麼不同意？」——郭雨：「太耽誤時間了。」

寇姐當時對郭雨的答案並未在意。五個小時之後當晚的例會，寇姐為防萬一，早早進場守株待會。到了預定的會議時間例會仍沒開始，大夥兒又等了大約半個小時——在等郭雨。當天的日報還有這樣的內容：「當大部分營員都在開始準備收尾工作時，只有郭雨，作為全隊的海拔至頂，仍站在教室中央的桌子上不懈地追求一畫片塵不染的純白天花板……過了大半小時才精疲力盡地爬出了教室。」

大夥兒等了好久，郭雨終於帶著一身泥點子衝進會場，一路走一路道歉，說了無數個「對不起」。彼時寇姐感慨：這次營隊高人多多，郭雨同學在時間問題上絕對是有先見之明的高人一枚哇——這麼一說似乎跑題了，趕緊再跑回來，回到中午閃電會議現場。

海文也說午休時間沒必要那麼長，好不甘心的樣子：「但是他們人多，我們不同意也沒辦法。」

「六票同意，沒有反對，延長午休時間的動議絕對是大比分勝出。四票棄權，包括你倆？」——點頭。

寇姐繼續問：「你們投反對票了麼？」——「沒有。」

「為什麼沒有？」——沒有回答。

「那兩個棄權票也跟你們一樣是反對麼？」——又點頭。

寇姐再問：「在辯論過程中，你們提出反對意見了嗎？」——「提了，但沒有人聽。」

「你們陳述自己的理由了麼？」——郭雨搖頭，海文回答：「他們六票。少數服從多數，說也沒用。」

「六票同意，確實占多數。是不是你們覺得自己沒機會？」——點頭。

寇姐不這麼看：「其實你們還是有機會的。我覺得，至少還有兩種可能性。」

「一種是翻轉投票結果的可能性。」乍聽寇姐這麼說，兩個孩子的目光裡都是疑問：可能麼？

「投票權是自己的權利，要用足這個權利。民主決策，多數決天經地義。在投票之前，有一個更加重要的階段，我認為這是一個比投票更加重要的階段——辯論。」

「在民主語境下，辯論，是翻轉投票結果的機會，要在規則許可的範圍裡用足這個機會。作為反對方，在公開場合、在當面討論的時候，不僅要表明反對的態度，還要清晰闡述反對原因。你們要用足這個機會把道理說清楚，說服別人接受自己。如果通過辯論，有人接受了你們一起投反對票，情況會怎樣？」

海文郭雨若有所思，寇姐和他們一起算數：「現在六票贊成，如果能說服其中二人，就成了六比四反對，你們的意見就能得到通過。如果有一人接受你們的觀點，五比五沒能達成多數，贊成意見就不能通過，也能滿足你們的願望。」

如此說來，真能翻轉結果的哦。

「另外一種是爭取折衷的可能性。」寇姐繼續：「你們認為九十分鐘太浪費時間、太多，有人覺得休息四十五分鐘不夠、太少。那麼你們可以尋求一個雙方接受的折衷，比如動議修改時間為六十分鐘，這樣可以照顧到雙方的需求，也許更容易達成共識。」海文郭雨頻頻點頭。

「另外兩個人也像你們一樣，覺得反對無效，就棄權了？」——點頭。

「你們明明是有立場的呀，就是反對。你們想過為什麼要棄權？或者說，為什麼不投反對票而是棄權呢？」兩個孩子一片茫然，寇姐也沒有繼續追問：「說來午休時長是小事，但充分利用法定發言機會表明自己的態度、清晰闡述說服他人爭取理解不是小事，學會折衷主動妥協並尋求更多支持同樣不是小事。這是習慣、也是技術，還可以說是一種能力。這種能力可以是從我們受到的教育裡得來的，可以從學校老師言傳身教家長社會耳濡目染中學到，也可以我們自我教育的結果。我們應該有意識地思考這樣的問題，在生活細節大大小小的事情裡付諸實用，這也是一個自我教育的過程。」

如此一來有跑題的危險，寇姐趕緊打住：「我不是一味反對棄權，我甚至認為棄權也是一種權利。但棄權是有前提的：那就是你真的無所謂，願意把自己的選擇交給他人，別人怎麼決定你都樂意接受。」

motion27 焗個栗子烤一烤

棄權確實是權利，是一種消極的權利。但是在中國語境之下，棄權作為一種權利，我認為不用特別強調。 我擔心：作為議事規則推廣者，你說棄權是一種權利，是有副作用的。本來中國人就有以棄權為反對的文化，你再強調棄權是權利，容易被誤用。 ——二○一六年八月三十一日，天哥，與寇姐的微信討論

如何解讀棄權，是在中國做議事規則推廣的經典議題。天哥的經典做法是「焗個栗子烤一烤」——舉個例子考考你。

天哥手裡各種栗子、各種烤法一大把，有把握一定烤糊。

「如果我們十個人開會，有一個動議，一半同意，一半反對，怎麼辦？」——參差回答：「二次發言」、「二次投票」。

只要出現這樣的答案，就已經落入了天哥的圈套——被烤糊啦。

「錯！」天哥得意地笑：「這就是沒有通過啊。我們說多數決通過。票數相等就是沒有產生多數。這個動議沒過，接著討論下一個議題。」

天哥再焗個栗子繼續烤：「還你們十個人投票，有個動議，一人同意，九人棄權。過，還是沒過？」

一片紛擾，天哥在小夥伴的凌亂中意味深長地笑笑笑，很滿意自己烤出這樣的結果：「這有什麼好糾結的：一比零。分母是一子也是一，百分之百，絕對過半數，通過了呀。」

小夥伴們不幹啦，有人說「其實是一比九，同意的是少數」，附和這種說法的聲音越來越來強，天哥得意地笑笑笑笑笑，要的就是這種不出所料結果，凡是焗這樣的栗子，一定烤糊。

「為什麼我們會覺得這樣就是不過？因為我們中國人習慣拿棄權來表示反對，也因為我們通常的計票方式會把棄權票納入到公式裡。我們理解的多數決過半數是全體成員過半數對不對？」——大家點頭。

天哥回身寫下一堆分子式：「當我們這樣想的時候，其實是以全體成員為分母，也就是說，棄權的人，也被我們計入分母了。但是，羅伯特議事規則裡的過半數，指的是投票者中的半數，不計棄權票。」

「是不是將棄權票計入分母，取決於我們對於棄權的理解。我想問問大家：棄權，是什麼意思？」

「放棄選擇。」

「對了！放棄選擇。放棄選擇者就不應該被計入分母……」

分子分母說是講解棄權的經典方式，議事規則小組討論中，寇姐對這種教學方式提出改進意見：「每回講棄權就做算數題，我這種沒有數學頭腦的人一聽就絕望到不行，覺得人生太黑暗了。能不能不做算數，而是從權利角度來探討問題？」

「你的悲摧也不止是做不了算數題。這是理性、是邏輯。」理工男天哥素來自恃算數學得好，一邊表示同情一邊落井下石：「邏輯，是需要智商的。」

寇姐忽略他的打擊不屈不撓繼續表達自己的主張：「棄權、放棄選擇，完全不參與投票這事兒，把自己的決定權交給了參與投票的人。意味著願意接受他人的選擇結果，這是被動意義上的理解，從主動意義上看，也可以理解為拒絕參與決策。棄權也是我的權利哦，拒絕被列入分母也是我的權利。九比一那種計算方法，是不尊重棄權的權利。」

「不是完全沒有道理，但一定不要這麼講。那是正常邏輯，但我們有中國特色。」悲觀哥憂心忡忡：「在這個問題上，中國人不是上帝的選民。本來就習慣於用棄權來反對，你再說棄權也是權利，有些人斷章取義更得著理啦：我棄權是主張自己的權利——中國人經不起你這麼烤，一烤準糊。」

開會時，放在心裡

對孩子來說，認識到「棄權是一種權利」，也是個自我認識的契機，從旁觀察的大人師長或許可於會後適時提醒或引導孩子：（在某些議題上）「你願意將自己的選擇（權利）交給別人？別人的任何決定，你都願意接受？棄權是出於審慎考慮，或是不知所措的隨便結果？」另外如果孩子的個性比較「隨和」，習慣從眾，也不要急著去否定或調整，可以放寬溝通、認識的節奏。

「棄權」有時候也會被當成一種開會的「技術」（對孩子來說可能過於複雜，未必需要介紹，但可能有機會遇到此情況）。如果關於該動議的各種意見，已經由成員們充分表達，但有人並不完全贊同表決內容全部細節，但又不至非反對不可，且一時間並無更好的「修改」動議進場討論，此時或可考慮辯論過程的正反意見比例，如果反對意見多於贊成（依「多數裁決」原則），動議遭到否決的話，必須重新提出不同動議（這也須評估其必要性），反而可能曠廢時間精神重覆討論已辯論過的類似意見，或發生僵持，或延展出太瑣碎的聲音；那麼，可以考慮藉由審慎思考過後的棄權，讓「現階段相對」較好的意見有機會表決過關，付諸執行。當然，實際的表決結果，未必會與預期一致，這也須有心理準備。

書籍介紹

本文摘錄自《世界距離民主只有五天：一群中國少年的民主實驗》，衛城出版

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作者：寇延丁

五天，一群中國少年，十個會議

當他們開始自治，將會走向獨裁，還是民主？

「我前所未有地貪生怕死。必須立即把這個故事寫出來，不然死不瞑目。」——寇延丁

人性可能殘忍，卻也可以向善。

只要方向正確，《蒼蠅王》或《惡魔教室》那樣的恐怖，就不會發生。

這是一場深具啟發的民主實驗，足以提供臺灣社會對照、反省、深化民主素養的契機。

二○一六年夏天，一群來自中國城市中產階級、長期固定到邊遠地區擔任慈善志工的家長，帶著他們的孩子，總共十個少年，一同到貴州進行那年的支邊公益行動。同行的還有一位議事規則專家，以及寇延丁。

在這趟旅程中，大人們事先說好了：教孩子們議事規則，讓他們自己開會自治，大人盡可能不加干涉。

這群生活在中國大城市，從來沒有接觸過民主社會議事規則、沒有自治觀念的孩子們，真的能夠用開會達成共識，經營團體生活，達成志工任務嗎？這本書就記錄了這趟宛若寓言的旅程。這群孩子們是如何做決策，並且自我管理？而在這個過程中，有著過度保護傾向的大人，是否也學會放手，尊重孩子的決定？

在這趟旅程的最終，孩子和父母都在其中獲得意想不到的體悟。當年參與的孩子，許多目前已經在國外讀大學，第一手接觸西方的民主，也成為世界公民，他們將如何回看中國，以及思索中國與世界良性互動的機會？或許，未來可能由此催生出一些不同於官方的清新聲音。

作者寇延丁以其長期關注中國公民社會發展的眼光，充滿驚奇與感動地觀察了這一趟孩子的民主實驗之旅。這個歷程，既讓她一定程度拾回剛從獄中被釋放後受傷的身心，重新對人性、對「活的」、「可操作的」民主在中國發展感到樂觀；但其後幾年，潛伏的悲觀也愈來愈難以忽視，與此對抗、對話，需要莫大的強壯意志、勇氣、理性與行動力，而她也將這些得之不易的際遇、心靈與能量，作為贈與臺灣讀者的禮物。

而對臺灣讀者來說，本書更是個契機，民主在臺灣雖已不需要啟蒙，卻需要不斷反省與深化，履踐「真正做自己的主人」的價值與意義。屬於臺灣的民主實驗，更需要所有世代共同投入。

「中國人能不能民主？未來會好嗎？民主在中國有未來嗎？說一千道一萬不如動手一試。你說「中國人素質太差不適合民主」，你說你的我做我的，實際做案例就好啦。只要有一個案例成立，這種全面否定邏輯就不成立。」——寇延丁

本書特色

民主素養，公民教育，一場充滿想像力的真實體驗。

只要給予適當的教育，即使在中國，就連孩子也能在五天內學會民主。

從孩子的反應，大人也可以反思華人社會有哪些不民主、扼殺自由思考的習慣。

延伸介紹行之多年的西方議事規則，可嘗試實際演練，認識、思辨民主的基礎精神。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰