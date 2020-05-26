一封信學「董」勾結外國勢力

董建華今日話成立港版國安法係有人「勾結外部勢力」、「乞求外國干預香港事務」，令香港被取笑為「國際間諜天堂」，睇番啲解密歷史檔案，玩得最叻個位原來係董生本身。

當年中英前途談判初期正值北京推銷「港人治港」概念股，睇番成段中英前途上百份解密檔案，當中有份書信報告，揭發董建華曾於1983年初成為左港英收風對象，私下密會英國首相府首席私人密書Robin Butler，仲教路英方點同對手中國領導人打交道，董生算唔算你自己所講「淪為外來勢力的奴隸」呢？

公文中董建華透露畀英方聽「港人治港」對有部分香港華人都幾吸引既社會輿情，仲大膽建議英方應叫港府專設一個情報組織，透過委任掌握香港唔同界別北上狀況既專員，專責匯報這些北上行程，統籌利用呢啲中間人向中方傳達信息，有組織有系統咁開啟左英方對陸的「中間人政治」，呢個港版「中情局」主意（即係向中方收集情報及傳話的組織） 獲得左英方官員既「注目」（檔案中仲畀左個感嘆號「！」）。

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事實上英方除左利用中間人傳達信息之外，後來亦透過好多北上港人收集到好多中方對港的情報。雖然其後英方發現搵啲中港往來嘅港商傳話收風好唔可靠（例如船王包玉剛就是一例），但畢竟香港今時今日能夠成為咁出名嘅「國際間諜天堂」，過往幫助英方出謀獻策嘅董生實在功不可沒。

當年董建華仲同英方官員講，最重要幫香港逐步傾到個好Deal（good agreement），好過「急就章」得個含糊（Vague）既香港前途爛方案番黎，英國官員理解到嘅意思，就係叫時任英國首相戴卓爾夫人唔好為左趕及英國大選前攪惦而「為傾而傾」，但個諗法就同當年中方就香港問題只講原則唔講細節嘅談判策略背道而馳。

如果用番今日中方對國家安全嘅含糊標準，以上嘅行為已經可以算係大逆不道嘅勾結外國勢力行徑，同外敵政要見個面已是危害國家安全嘅大罪，仲要主動幫英方就前途談判收風帶路，有云香港自古以來都係中國不可分割既領土，竟然示意英方慢慢同中國傾個好Deal？ 咁所謂既「好Deal」，又包唔包當時英方正值考慮過嘅「主權換治權」、「聯合國接管」，或者係自決及獨立方案呢？

解密檔案中嘅董建華向今日港人完美示範佢口中「勾結外部勢力」嘅榜樣，若然港版國安法立有追溯期的話，似乎第一個最應該被清算嘅就係佢自己。

參考檔案：1983 FCO 40 1549 Future of Hong Kong. The National Archives.

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本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

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