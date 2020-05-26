浪子此行一去不回頭，天生演員吳朋奉的最終謝幕

榮獲金馬、金鐘的實力派演員吳朋奉5月25日凌晨突然驟逝於新北市板橋家中，享年55歲，震撼演藝圈，讓各界震驚不捨。事實上3天前他還在臉書發文，與粉絲大聊「電火球」，當時不少網友留言出建議，吳朋奉也親自回應，沒想到才隔幾天就傳出死訊，讓許多粉絲相當感嘆。

吳朋奉獨居在新北市板橋區姪女家樓上，原本與親友約好在週日一同外出，卻意外發現他倒臥在家中，沒有生命氣息，不過遺容看起來相當安詳。經紀人表示，他在3月時曾說「喘不過氣」，也曾為此就醫，經過法醫相驗後死因確認為腦中風。由於吳朋奉生前個性低調，後事將一切從簡。

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出道32年的吳朋奉演技自然精湛，輪轉的台語口白與消化台詞的功力讓表演更具深度與風味，飾演起台灣社會底層人物，無論是道士、阿飄、警察或流氓都絲絲入扣令人讚賞，無論是舞台劇、電影或電視，都是演什麼像什麼，參與拍攝的戲劇、電影包含《雙瞳》、《詭絲》、《最遙遠的距離》、《愛的發聲練習》、《含笑食堂》等超過百部，也擔任《牆》、《海角七號》的演員與表演指導。演出多年卻沒有爆紅或得獎，飾演的角色也脫離不了客串或配角或艱苦人，一直等到44歲才拿下金鐘獎迷你劇最佳男主角。

吳朋奉是劇場出身的演員，1988年加入零場121.25實驗劇團，1993年以何平導演的電影《十八》出道，1999年在魏德聖導演的第一部電影《七月天》飾演壞警察，並獲得金馬獎最佳男配角提名。他以自然精湛的演技橫跨劇場界、電影與電視劇，2008年以《木棉的印記》獲得金鐘獎迷你劇最佳男主角，2010年憑《父後七日》獲得金馬獎最佳男配角，2011年以《歸途》獲得台北電影節最佳男演員，2019年再以《第一響槍》得到電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，享有「戲劇三金影帝」的美譽。

曾表示「需要講國語是不得已」的吳朋奉其實是外省第二代，籍貫福建詔安，父親是國民黨知識分子，充滿大中國思想，叔叔更是管理國民黨黨員的人二室主任。吳朋奉小時候住在三重，身邊好友同學都講台語，「我從小聽到台語，就被這個語言的聲音所吸引，我是被這樣的藝術性吸引，而再產生認同，那種認同是很自然的，不是意識形態上的。」

「認同就是認同，喜歡就是喜歡，台語對我而言，就像是熱切追求的愛慕對象，怎樣都不會放棄。台語就像生命力強韌旺盛的咸豐草，那是灑農藥都沒有用的。這就像你找到喜歡的音樂類型一樣，聽到你喜歡的音樂，難道不會很想沉浸其中嗎？」面對這樣的省籍背景與出身環境，吳朋奉坦言曾經產生身分認同錯亂，後來他決定「我就是台灣人」。

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吳朋奉8歲時父母離異，喜歡藝術方面的事物，也是愛好寫作之人，喜歡小說、詩，尤其特別熱愛音樂，曾經第一志願是當歌手、第二志願寫小說、第三是跳舞，第四才是演戲。他表示30歲時是文青掛，會寫台語詩還投稿報紙副刊被刊登，坦言目前已經很少寫詩，但常常還是有寫詩的感覺，創作以隨興居多，並透露自己會踏上表演之路，純粹是因緣際會，對於能夠以演戲成為分享生命感動的創作者感到幸運。

雖然是「三金影帝」，吳朋奉的日常生活依舊苦哈哈，他曾感嘆：「以台灣這種拍片環境，影帝有什麼路用？」直言坐領高片酬的都是年輕的偶像，自己雖然有實力，但是很便宜，並笑說：「誰叫我的朋友都是窮光蛋導演？」出門都揹著用了快20年的農用袋，曾有其他演員也揹同款，還被笑說「幹嘛學吳朋奉？」

小時候吳朋奉在一部漫畫裡看過末日景象，「那時起，我就很喜歡人類社會即將滅絕、被恐龍，還是其他什麼摧毀過夷為平地的那種意象，那種人類就剩下沒多少時間可以活的情境，直到現在還是很喜歡。」可能末日滅絕的意象太深植心底，「我不覺得作品是多麼重要、多了不起的事情，沒有就算了，不見就算了，反正帶不走。人生海海，會留下的就會留下，不會留下的沖走就算了，活著就好。」

私底下的吳朋奉的性情率真、直言不諱、隨性豁達，多次表達「生不帶來，死不帶去」，不求金錢名利，不要求片酬，常說「不能讓生活陷入困境，錢夠用就好。」他對人生看得很開，沒有設定人生的目標或顛峰，只要求演戲演得過癮，獲得肯定。「我沒有留下什麼的想法，我有什麼作品、剪報，就塑膠袋一裝，放在角落牽蜘蛛絲，久了看到，撥一撥，也不知道撥乾淨沒。」

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吳朋奉的身體健康，生活樸實簡單，頂多喜歡抽菸喝酒，平時獨來獨往，不太與人往來，對於家庭部分更是十分低調，不願意多談。一個人單獨居住在20坪的房子內，吳朋奉偶爾也在臉書上吐露單身生活的生活小點滴。「我算是很乾淨的男人，我的馬桶是雪亮的，廚房絕對沒有油漬。」吳朋奉的鄰居也表示，吳朋奉平時穿著隨意輕鬆，常常會一個人出門遛狗，見到鄰居都會打招呼，遇到鄰居時也稍微聊天一下，但是平時生活都很低調，不會透露自己在拍什麼戲。

吳朋奉是電子工程相關科系畢業，他以前很愛玩，學生時期會打架、蹺課，還曾被留校察看，畢業後做過印刷廠監工、當快遞、主持地下電台，發表台文詩詞，作家劉克襄還讚美他「作詞添詩自成其風」。他在印刷廠時宣傳勞基法，保障勞工權益，因為被老闆發現而被開除。他關心各種社會議題，會積極上街頭參與社會運動，2012年他在台北電影節受邀頒獎時脫稿演出反核宣言，成為第一位在公開場合反核的演藝人員，藝術家個性十足。

「我阿嬤在三重埔的金國戲院顧三輪車，我看電影不用錢，小三起就一直看電影。」吳朋奉從小超愛看電影，而且什麼片都看，「戲劇是一個有『好大的理想』在裡面的東西，這與我的理想是契合的。對當時的我來說，也許不是很清楚，卻埋下日後可以發酵的東西。」

「演戲有趣的是，可以在戲裡面加上自己的想法，就只是這樣，不用當導演，也可以讓人很滿足。」有著豐富而精采的生命歷練與人生故事，讓吳朋奉的演技生動自然不做作，角色上身，渾然天成，表演立體深入，能完美詮釋各種角色，演出極具說服力，並推研出角色的創新意味，表現備受各界肯定，還自曝龍劭華向他說過多次「為什麼你沒在演就可以得獎？」

當時負責寫吳朋奉金鐘獎的評審評語的導演樓一安，指出雖然其他人都寫優點，他卻提出吳朋奉的缺點：「幾乎，從他出現的第一個鏡頭，那個氣場，呼吸的氣息，就讓人無法不盯著他看。他最大的缺點就是沒艾爾帕西諾（Al Pacino）帥，不然說他是台灣的艾爾帕西諾應該也沒人敢說話吧？」

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在零場121.25劇團時，吳朋奉受到團長周逸昌影響而踏上表演之路，並學習車鼓、番婆弄、鼓花、家將、太極等傳統民間技藝訓練。他曾加入優劇場、河左岸劇團、莎士比亞妹妹們劇團、物質劇團等，參與多部舞台劇演出，在劇場雕琢出優異演技，角色多元，古典現代都擅長，至今仍活躍於劇場。優劇場是吳朋奉上台的開始，被磨亮的他一上舞台就發光，表現非常突出，「那是一種腎上腺素飆出來的感覺。」

吳朋奉在劇團時大量閱讀，最愛鹿橋的《未央歌》，書單中還有小野、龍應台等作家的書籍，並開啟了他關注政治及社會議題的觀點。還在王嘉明與山宛然布袋戲團、弘宛然古典布袋戲團共同製作的《聊齋─聊什麼哉？！》劇中一人分飾7個不同身分的「路人甲」。

1996年隨著江之翠南管樂府劇團的《一念萬年》參加巴黎biennale festival de dance國際雙年舞蹈節時，帥性的吳朋奉乾脆就在歐洲流浪半年。2005年，文青的吳朋奉在兩廳院實驗劇場演出《浮浪貢練習曲：黑俠，碰風真人solo講古》，「那時要處理最後的8分鐘段落，我想起辛波絲卡〈俯視〉裡的意象：死亡、絕望。」

1999年吳朋奉接演金枝演社《群蝶》並兼任副導演，陸續演出《台灣女俠白小蘭》、《可愛冤仇人》、《羅密歐與茱麗葉》、《祭特洛依》及《浮浪貢開花》等作品，今年初本來還要演金枝演社大戲《雨中戲台》，為了這齣還5個月不接新戲，專心背台詞進入角色，但因新冠肺炎疫情而延期，未料到卻將永遠缺席。

金枝演社團長王榮裕都叫吳朋奉「膨風的」，他認為吳朋奉身上有台灣人的臭屁與自信。「身為演員要具備硬軟氣與收放自如的功夫，台灣的演員常常太認真，軟氣就不見了，但吳朋奉不同，他在舞台上很活、很放鬆，那是一種天賦與種能力，因為這個特質，讓吳朋奉演什麼像什麼。」

吳朋奉陸續為茄子蛋樂團拍攝《浪子回頭》、《浪流連》單曲MV，絲絲入扣的演技搭配精湛到地的台語，鏡頭前舉手投足都是戲，直擊網友的內心關鍵，在YouTube引發熱烈討論。他表示願意演出的關鍵，是因為「茄子蛋算是對台語很有感情，音樂很順，聽了就很容易記得，我覺得這就是好音樂。」並在演唱會上一起合唱《浪子回頭》，並重現MV裡「看三小」的經典橋段，演技與歌聲都博得讚賞。

其實《浪子回頭》對吳朋奉還有另一層意義，他在拍攝過程中不斷回想起與已過世音樂人好友郝志亮的往事。2人年輕時一起開車遊山玩水瀟灑跑遍全台，「郝志亮開著一台老舊Volvo車，我們一起喝酒、寫歌詞、幹譙政府，很多人年輕的時候都會有這樣的一個朋友吧！」

終身單身的吳朋奉在愛情上交了白卷，感情世界過得相當不順遂。他曾先後與日籍、法籍女友交往，最後卻都以分手收場，但與過往女友都能維持朋友關係。他與法國女友在一起5年，卻跨不過遠距離的考驗導致分手，由於雙方都不會講各自國家的母語，2人都用英文溝通，且無話不談，從早上起床一路聊到中午都停不下來，可惜女孩因為無法久留台灣，最終導致分手，儘管吳朋奉曾飛往法國試圖找她，但始終無法挽回這段感情。之後他再與日本女星久保寺淳子交往，依舊敵不過距離的障礙，退回朋友關係，但平常仍會以LINE互相聯絡，彼此關心。

女星張詩盈就表示，朋奉哥生前曾笑說要拿一張黑白照作為遺照，吳朋奉生前受訪時曾提到，自己在友人的介紹下認識一位法國女孩，這張照片就是那位女孩拍下的，讓他相當滿意，並說：「我要拿來當遺照用。」

吳朋奉開出的交女友條件就是「不能管我」，坦言到了一個年面對感情自己有些惶恐，「要找到一個相處起來舒服，又能有個人空間的人，並非一件簡單的事。」曾無奈表示自己的生活伴侶就是一直陪伴他不離不棄的愛犬「碰碰」。「我最愛的就碰碰，牠雖然生過小孩，年紀也不小（7歲），但我不要牠的小孩，我對牠一見鍾情，還橫刀奪愛來的，這一定就是真愛吧！」

吳朋奉曾表示，面對感情這塊有些惶恐，雖然沒有不婚的想法，卻覺得自己可能不適合走入婚姻。他認為可能是受到小時候父母離異影響，導致他不知道如何建立一個幸福家庭，又覺得辦婚禮很麻煩，最後就無疾而終。「我從小到大沒感受、經歷過幸福家庭的溫暖，那個對我來說是空白的，我缺乏的是不懂得怎麼建立一個幸福的家。」

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「其實自己一個人生活沒什麼好處啦，倒是開始喜歡植物，這是之前從未發生過的事情。以前對植物一點感覺也沒有。」一個人獨居能做的樂事有半夜騎腳踏車，另一件樂事就是聽音樂。吳朋奉從年輕就狂聽音樂，各種音樂都聽，各類型的音樂都找得出令他很感動的旋律。「只要是音樂我都聽，喜不喜歡，一聽就知道，因為音樂的世界太大了，我什麼都接受、都可以去刺探。」

吳朋奉在電影《父後七日》飾演一位會寫詩的師公，這是真實的他與戲中角色的融合，其中讓人他掏出寫滿創作的筆記本、朗誦起自己的詩作：「我幹天幹地幹命運幹社會／你又不是我老爸／你給我管這麼多？」慷慨激昂，氣口飽足，讓人印象非常深刻。

吳朋奉曾表示，對他來說，生活一定要像玩樂一樣，要做自己喜歡做的事，對於上下班刷卡的日子感到痛苦無比，渾身不對勁，因此打死也不想成為上班族。「這個社會如果需要演員，就會需要我，我可以一直演到死。我好快樂，可以面對來看我表演的觀眾，他們抱著歡喜的心情來，這就是我最大的歡喜。」

參考資料

[1]就是愛：吳朋奉回不了頭的台語思戀

[2]藝術家性格 三金影帝吳朋奉演什麼像什麼

[3]吳朋奉驟逝／吳朋奉從文青詩人到三金浪流連 一生飄撇始終豁達

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：潘柏翰