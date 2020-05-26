中國大使要求巴西議員「不要祝賀蔡英文」引發反彈，「台灣萬歲」hashtag登上全球熱門

中國駐巴大使館日前發布一份公文，要求巴西議員不可祝賀蔡英文就職，這樣「干預內政」的公文引發巴西左右翼議員怒火，巴西更有網友發起「#VivaTaiwan」（台灣萬歲）反制，該標籤一度登上全球推特趨勢前3名，總統蔡英文今日推文感謝巴西民眾的祝賀，並回以「#VivaBrazil」（巴西萬歲）的標籤。

（中央社）巴西聯邦眾議員馬丁斯（Paulo Eduardo Martins）25日在推特發文表示，他在總統蔡英文就職前收到中國大使館的信，要他對蔡總統就職典禮保持沉默。馬丁斯稱中國使館「獨裁」，並向蔡總統致上遲來祝賀。

隸屬巴西「基督教社會黨」（Social Christian Party）的馬丁斯（Paulo Eduardo Martins）在推特上傳一張中國大使館文件的圖片，文件日期標註為5月13日。

馬丁斯表示：「獨裁的中國大使館在一封信中，建議巴西議員不要就台灣總統就職典禮發言。這是一種冒犯。（對方）說我們連祝賀總統都不可以。所以，即使我遲到了，我也要祝賀蔡英文總統就職。」蔡總統於5月20日展開第2任期。

Em carta, a embaixada da ditadura chinesa recomendou o silêncio dos parlamentares brasileiros em relação à posse da presidente de Taiwan. Uma afronta. Diz que não podemos nem felicitar a presidente. Portanto, mesmo com atraso, felicito a presidente Tsai Ing-wen pela posse. pic.twitter.com/fV6TikQ2IG — Paulo Eduardo Martins (@PauloMartins10) May 25, 2020

台灣的外交部也轉發這則推文。下方有其他推特用戶回覆時加上#VivaTaiwan（#台灣萬歲）標籤，一度在全球推特趨勢攻上前3名。

《轉角國際》報導，根據馬丁斯提供的照片，公文是中國駐巴西大使館於5月13日發給巴西聯邦眾議院的外交信函，內文寫道：「針對今年5月20日，中國台灣領導人蔡英文的就職典禮，中方在此期待巴西國會能在奉行一中原則的基礎下，對院內所有的國會議員，採取任何必要性與預防性的手段，以提醒台灣問題的高度敏感性，避免議員作出有損一個中國原則的表態或發言，像是提及（蔡英文）連任、對台灣當局發出賀電，或是與任何以上單位進行互動接觸。」

這份文件直接規範巴西議員作為，被認為是中國干預內政，文件曝光後，也迅速引爆了巴西輿論的不滿，不只本來就反共右翼的馬丁斯對此開砲，左翼反對派或反波索洛納的網友也都響應#VivaTaiwan的標籤，也藉此抨擊巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有多親中。

波索納洛當選總統前，曾是巴西政壇罕見的「友台人士」，曾在2018年高調訪問台灣，參選過程中，也屢屢強調自己親美，但2019年當上總統後，或許因為中國是巴西的第一大貿易夥伴，外教政策轉回「親中」。

蔡英文26日也透過推特感謝巴西朋友的祝賀，祝賀巴西朋友安全、健康，她並回以「#VivaBrazil」（巴西萬歲）標籤。

《中央社》報導，總統府發言人丁允恭受訪指出，巴西許多國會議員、政治領袖，乃至於民間各界在此事件開始注意台灣，也瞭解到台灣民主成就，表達肯定，巴西網友也紛紛在網路上熱情恭喜台灣。丁允恭說，蔡總統注意到推特上很多巴西網友最近在標籤台灣，所以特別回文感謝大家，透過推特來呼應巴西朋友的熱情。

Thank you to all of our friends in #Brazil for your kind congratulations, and I hope you are all staying safe & healthy. #VivaTaiwan ?? #VivaBrazil ?? — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 26, 2020

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：黃筱歡