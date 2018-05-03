親愛的學生們，請回答我：是什麼造成了現在的你？

我親愛的學生們，請你們回答我三個問題：我從哪裡來、我家在何處，以及什麼造成了現在的我。

前兩個問題你們答得極好，我認識了你們的家鄉，認識了你們可愛的家人，看了一些很棒的家庭相片、知道你們成長過程有趣的往事，知道你們的基本背景。不過，你們沒有告訴我什麼造成了現在的你。

當然你們有說，但是你們告訴我，我就是這樣在積年累月中養成了現在的個性、我考了指考、學測，所以我進了政大；我因為過去父母管教太嚴，所以現在很散漫等等的，這些其實都不算答案。

我知道你們是年輕的生命、探索著無限的可能，時時刻刻接觸著以前沒遇過的事、沒見過的人、沒經歷過的體驗，所以你們可能很少、甚至沒有做過一件事：回望自己的生命、複習自己的生命史。

我如果用白話文來說，大概就像是，我請你介紹一個人給我認識，他是8歲的你、12歲的你或15歲的你。

時間是一件奧妙的事；記憶更是如此。而最大的奧妙是，我們往往把兩者搞混。

我們感覺時間的流逝就像是一台永不關機的攝影機。永遠不會沒電、有時你會忘了機器一直開著，就去做別的事了。有時你想起來，機器一直開著，然後你可能會為它換個帶子、保養一下，然後又分心去做別的事。

而每一刻的我們，都在這一刻經過之後，以極快的速度離開我們，我們以為我們離開這一刻，它就成了歷史，它已經決定、它已經寫就、沒有什麼好討論了。

但事實上是，往事也好、歷史也好、記憶也好，它要從你開始回想、記憶與敘述的那一刻，它的生命才開始。

我舉個例好了，九一一發生了17年，但是我覺得它是發生不久的。直到現在我們仍然在討論它、定義它、研究它、反覆地播放、敘述，試圖要給它公允的歷史定位，九一一其實一點也不遠，它一直活著。

你的生命更是如此。

讓我們回到那台一直開著的攝影機，它叫時間。那麼什麼是記憶呢？我打個比方，你們一定有看過《命運好好玩》（Click, 2006）（沒看過的你應該要去看，絕不浪費你時間），當你掌握了生命史的遙控器，你可以回顧你生命的精彩片段，你可以叫出印象特別深刻的生命片段，它好像你的人生影展裡收錄的特別花絮，紀念你人生裡重大的轉變、節日或是值得記錄的事件。

當你想說既然我的攝影機一直是開著的，那我可不可以指定時間日期呢？好比我要收看國中二年級上學期的某一天，好比9月8日的記憶。

抱歉，那是辦不到的。

現在你懂我的比方了嗎？我們感受到的時間流逝是一台不停拍攝的攝影機，但是我們要叫出記憶時，只能找到DVD收錄的特別片段。

我再打個比方，比如說你高中三年都等同一班公車，這樣的等車記錄持續了一千次的重複，但是在你高二的某一天有一個漂亮的女校生站在你旁邊，那等車的幾分鐘可能是你有史以來最棒的幾分鐘，那幾分鐘會取代一千次的重複，成為你輸入「高中、等車」這個關鍵字後唯一會出現的特別花絮片段。

或者也可以用80-20理論來解釋。你人生中經歷的20%的特殊事件，會涵蓋你80%以上的記憶。而你人生中其他80%無關緊要的事件，大概占不到你的記憶體的20%。

除此之外，記憶最棒的部分是，它是一個開放系統，好比Wikipedia一樣，它可以被複寫、編輯，或是有個協作平台讓他人來改寫。記憶甚至可以像是古代指腹為婚認親專用的半片璧玉，當你在多年後遇到了事件當事人，你可以把你的記憶跟他的記憶相互拼湊而可以湊出一個更巨大、全觀的版本。

基本上這篇文章的寫作旨趣不是討論記憶的特性，所以腦神經科學的部分就此打住，我想跟你們談的是，回溯自己的歷史，為什麼這麼重要。

因為一個不認識自己歷史的人，他根本就不認識自己。

而自己的歷史，卻要靠自己的記憶去建構。

你之所以成為今天的你，並不是一個連貫的結果。記憶與歷史是斷裂的，你的記憶只能給你片段、甚至照片一般的印象。而你的工作則是像柯南，或是福爾摩斯一樣，用你手上現有的照片與短片，重構出一個有因果、有曲折、有劇情、有對白的故事。你自己的故事。

我們都領教過新聞媒體說故事的能力，我想告訴你，你所相信的你的歷史，就跟台灣的新聞一樣靠不住。

但是那樣很好。我們若是有《命運好好玩》的遙控器，真實重現我們每個尷尬、心碎、瘋狂、困窘的時刻，我相信沒有人心臟夠強到足以承受。

所以就像某知名DV品牌的廣告詞：「每個人都是自己生活的導演」。我們都是自己記憶的導演，你或許無法改變女朋友甩了你的記憶，但是你可以在播放記憶時加上玫瑰色的濾鏡，讓那場分手戲變得絕美悲壯，特寫停留在女朋友臉頰上的淚珠，她大罵你的部分就消音處理。啊！談過這樣轟轟烈烈的戀愛我也不枉此生了！你這樣告訴自己。掩蓋掉女友因為你又宅又髒又沒衛生又噁心而跟你分手的事實。

又離題了。重點是，我為什麼要你去追溯自己的歷史、我為什麼渴望知道是什麼造成了現在的你？

因為在你生命的每個階段，每一刻都有一個過去的你正離你遠去。你一直都沒有跟他們道別，甚至，你沒有遇見過他們、嘗試跟他們相處。

這樣的結果是，很多時候你做了一些決定、養成了一些習慣，但是你完全不自覺。

有些人活到一把年紀，還是跟小孩一樣任性；有些人步入中年，卻跟青少年一樣敏感、沒自信；有些人快進棺材了，但是他一生最想要的生活，他始終沒有弄清楚。

因為他還沒順利地活過某個階段，就硬生生地被抽離了，那個階段他的人生探索裡必須找到的重要寶物他還沒找到，他就被趕到下一階段去了，所以他的外表繼續成長，但靈魂卻卡關了，他沒有繼續往前進。

其實我們這個社會大多數的人都在卡關，包括我自己。可以瀟灑與過去和解的人，畢竟還是少數。

你若不想被過去的靈魂糾纏，最好的方式，就是面對它、與它相處、可以大吵大鬧、大哭一頓，但是你終究要找到與它和解的辦法。

仔細去回想你的生命中在什麼時刻遭遇了什麼事，讓你下了什麼決定、養成了什麼習慣；那些被DVD收錄的關鍵精彩花絮，可能都是解開你人生疑惑的鑰匙。

舉個例來說，我大一到大二那年，喜歡的兩個女生都被我的學伴追走，這件事讓我體會到我的不足，造成了現在的我。

再舉個例，我小時候家裡很窮沒錢買書，所以我只好把握看得到別人的書的機會，把內容都背下來，這件事情也造成了現在的我。

我大學第一次上了文玲的課，我覺得自己空空如也什麼都沒有，覺得自己的過去真是像行屍走肉一般，這件事也造成了現在的我。

然後我讀到了今天同學分享的，陳綺貞在〈失敗者的飛翔〉裡寫的：「當你瘋狂地追求別人所定義的成功，或許真正需要的，只是一個穿越距離的擁抱，也許是一個眼神，或者只是一首理解你的歌。」

我也在跟過去19歲的自己和解。

這樣很好，19歲的自己好蠢、好衝動、好傻好天真、好自不量力，好膚淺。

可是我很喜歡19歲的我自己。

然後我會試著問我自己，我現在有沒有變成當年的我會看不起的人。確定這個答案，可以讓我繼續修正未來人生的方向，你看，跟過去的自己當好朋友好處這麼多。

而且呢！瞭解了你自己，還有一個最大的好處，就是你可以知道你需要什麼樣的人。

如果你是個悲觀而被動的人，你會發現吸引你的人都是樂觀、正向、有自信的人。

如果你是個敏感、怯懦、遵守所有規則不敢犯規的人，你會發現你喜歡那些內心自由、聽從心裡的直覺、不愛守規則的人。

你如果是個粗心、脫線的人，吸引你的人會是負責、可靠、有耐性的人。而如果你脆弱、焦慮、缺乏勇氣，你會愛上溫暖、光明、樂於付出的人。

這是我們的天性，我們喜歡跟我們完全不同的人，相互互補，才能生出健康的下一代（生物演化遺傳觀點）。

所以，瞭解自己吧，這是我們每個人今生都要面對的功課。這世界上或許有人愛你、關心你，但是他們終究會離去（不管以何種形式）。在人世間走了一遭以後，直到最後仍然與你相處的，就是你自己。

最後，請告訴我，你如何變成現在的你？

本文獲作者授權刊登，原文發表於作者臉書

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九