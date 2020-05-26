青年宿舍地產煉成：政府一直用生活成本迫走青年

林鄭政府近年開始將部分房屋政策嘅責任外判，推出咗林林種種首置樓、過渡性房屋、貨櫃屋、青年宿舍等等。其中2011年施政報告出台嘅青年宿舍政策，首個項目已經交由香港青年協會負責統籌，位於大埔寶鄉街2號嘅青年宿舍將會喺今年第二季入伙。

好多人未必知道，青協會長正正係鼎鼎大名想喺南生圍起豪宅嘅地產商溫文儀，而佢哋副會長更加係DQ議員嘅立法會秘書長陳維安，究竟第一個青年宿舍項目嘅具體狀況又係點呢？

大埔青年宿舍（PH2）合共提供80個單位，樓高20層，地下至3樓分別用作青年服務空間，4至19樓就係宿舍的居住單位，分別有76個一人單位（188-232呎）、2個二人單位（398呎）、同3個三人共住單位（155-189呎）。根據青協在2020年3月更新的PH2租金一覽表，三種單位嘅租金分別係，一人單位 4,248至5,831元，二人單位8,670至8,711元，共住單位每人4,606至5672元，按一般地產訂價邏輯推斷，愈高層愈貴，全數出租一年可收467萬。

當民政事務局喺2016年上立法會爭取撥款的文件紀錄時，曾經話過大埔PH2嘅一人單位每月租金大約係2,300元[1]，到今年正式入伙，實際租金就變咗4,248至5,831元，單單最平個間都加咗八成半，政策文件誤導程度同高鐵客運量有得揮。

圖片由作者提供

2019年香港劏房租金指數調查，劏房戶平均每月租金約5,030元，平均面積132.2呎。大埔青年宿舍（PH2），對比私人劏房，大埔青年宿舍，其實只係大小小，平少少，定價貼近劏房水平。

睇番整個發展過程，原址前身係獅子會大埔青年空間。政府喺2018年2月免地價修改地契[2]，再喺2016年以基本工程儲備基金以及獎券基金進行撥款，分別支付宿舍單位同社福設施樓面嘅所有發展成本，工程費用總額為1億7,490萬元[3]。話青協以自負盈虧形式營運根本完全係誤導公眾，土地係免費嘅，建築工程又係政府出嘅，所收嘅租扣除燈油火蠟基本上係「剩袋」。簡單嚟講就係政府出樓比佢收租，借幫青年之名搞地產，cap青年階層油水。

加上青協財政狀況好唔透明。2018/2019年度開支5.6億[4]，但只有涉及2.9億嘅一筆過撥款有完整財務報告[5]。其餘嘅支出只係經年報用三小段去粗略交代，收到嘅租金最後會點樣畀青協洗咗去邊大家都唔會知道。單單係機構嘅一筆過撥款報告已經披露，青協年薪七十萬以上嘅高層人數有79人，年薪一百二萬以上高層更有7人，青協「自負盈虧」不受監管嘅開支部分，當中厚薪高層數目仍然係未知數，透過青年房屋所賺嘅錢，公眾未必監管到。

政策目的原意係協助青年擁有自己的居住空間，同時方便佢哋儲蓄去發展個人中期目標。每次簽約租期2年，每人最多租5年，未儲到錢又要搵地方搬。

目前仍然有六個青年宿舍項目未完成，除咗保良局元朗青年宿舍項目正在動工之外，其餘5個項目（上環、旺角、佐敦、元朗、灣仔）都係處於「前期工程階段」甚至未有時間表。第一個項目就搞到咁樣，政府全資起嘅年青房屋都可以收貴租，係咪配合緊將香港青年迫上大灣區住嘅國家政策呢？

注譯：

本文獲本土研究社授權轉載，題目由編輯所擬，原文見此。

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