90年代養活三成澳門人、掌握澳經濟命脈——澳門賭王何鴻燊病逝

（中央社）澳門「賭王」何鴻燊今天逝世，享耆壽98歲。

近幾年來，何鴻燊受病魔纏擾，行動不便，一直在香港養和醫院接受治療。香港媒體報導，何鴻燊的身體情況近日急轉直下並處於彌留狀態，延至今午1時許病逝。

中國大陸《央視新聞》也報導了何鴻燊病逝的消息，報導形容他是「港澳知名愛國企業家」、第9屆至第11屆全國政協常委。

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根據網上資料，何鴻燊1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他家庭背景顯赫，是香港商人何東爵士的侄孫，旗下的主要企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

2011年，何鴻燊以31億美元的身家，在富比世香港富豪榜排名第13位，而他的個人財富達到了港幣700億元。

但有報導指出，這31億美元的身家並不能代表何鴻燊真正的身價，有媒體估計，31億美元只是他真正身家的1/10左右。

何鴻燊病倒後，其財富主要由女兒何超瓊、四姨太梁安琪和兒子何猷龍分別掌管。根據《福布斯》（Forbes）2018年的統計，3人所持財富加起來有120億美元。

出身顯赫家道中落、憑努力躍為澳門賭王

何鴻燊幼時家世顯赫，但其後家道中落，他轉赴澳門發展時，據說身上只有港幣10元，結果憑努力闖出一番事業，締造一代賭王傳奇。

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何鴻燊祖父是大「買辦」何福、伯公是鼎鼎大名的何東爵士。晚清時期，西方洋行開始聘用華人在區內協助從事買賣，俗稱「買辦」。

何鴻燊的曾祖父何仕文是英國人，19世紀中葉在香港洋行當職員，娶了廣東寶安籍的中國女子施氏為妻；施氏生有5男3女，何東是長男，何福是次男，而何福就是何鴻燊的祖父。

在20世紀中葉之前，提起何東的大名，在南中國一帶無人不曉，他曾是香港最大英資洋行怡和的「買辦」，其後從事房地產買賣、東南亞食糖貿易，以及經營航運、紡織、酒店業等。

何東在商界享有至高無上的聲望，是公認的香港首富，多次被英國、葡萄牙、法國、意大利、比利時以及中國政府授予爵士頭銜與榮譽勳章。

由於何東的名氣太甚，使得何福的光彩有些黯淡。其實，何福當時也是香港的頂級人物，做過怡和洋行、沙宣洋行「買辦」，在商場長袖善舞，是當時的華商五巨頭之一。

何福有13名子女，三子何世光是沙宣洋行「買辦」，何鴻燊的父親就是何世光。網上流傳何世光也有13名子女，何鴻燊排名第9。

何鴻燊出生時，父親何世光的事業正處高峰，對他疼愛有加，在香港赤柱海旁興建了一幢度假別墅，別墅就以何鴻燊的英文名Stanley命名。

何鴻燊年少時，享盡榮華富貴，但1934年左右，當時只有13歲的他一覺醒來，卻發現自己所擁有的一切蕩然無存，原來當年父親投資股票破產，家裡資產全部變賣還不夠抵債。

網上資料顯示，何家炒股失敗後，何鴻燊的伯父和叔叔自殺身亡，父親則逃往越南，何鴻燊與母親留居香港。

家道中落後，何鴻燊發奮讀書，考進了香港大學。但抗日戰爭爆發後，香港失守，何鴻燊中斷港大學業，1941年轉赴澳門發展，據說他當時身上只有港幣10元。

在澳門，何鴻燊進入澳門聯昌貿易公司工作，從事押船生意。所謂押船，是船隻運送貨物時，自己或派人隨船監守。據說，1943年，他從公司分到了100萬澳元的紅利。

隨後，何鴻燊涉足煤油等領域，很快就成為港澳巨富。

1961年，葡萄牙政府在澳門發展博彩業，何鴻燊抓住時機，與商人霍英東、葉漢（時稱賭神）、葉德利等合作，競投取得澳門賭場專營權，創辦澳門旅遊娛樂有限公司，建成葡京大酒店，邁出「賭王」之路的第一步。

Photo Credit: AP / 達志影像 1971年的何鴻燊。

上世紀90年代初，何鴻燊在澳門建立「皇宮賭場」等多個賭場，打造澳門賭業王國。之後，他旗下的賭場每年的投注在港幣1300億元左右，相當於澳門本地生產總值（GDP）的6倍，每年上繳給政府的賭稅超過港幣40億元，佔澳門總財政收入的50%以上。

當時有30%左右的澳門人直接或間接受雇、受益於他的公司。可以說，何鴻燊掌握了澳門的經濟命脈。

除香港和澳門外，何鴻燊也在多個國家投資，包括越南、北韓、菲律賓、葡萄牙等。除博彩業之外，何鴻燊的生意還涉及房地產、建築、船務等多個領域。

至2011年，何鴻燊旗下的企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

何鴻燊坐擁「賭王」地位，外界對其愛情和家庭生活也是津津樂道。可能是混血血統，何鴻燊年輕時長得一副好相貌，且身高1.8公尺以上，加上講得一口流利英語，頗有魅力。

何鴻燊一共娶了4個老婆，共有17名子女；4位太太和子女各自管理一些家業，構成一個龐大而複雜的家族產業。

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何鴻燊於2009年病倒入院後，媒體傳出何家爭產風波，更一度鬧上法庭。

當時有報導指出，北京當局也十分關注何鴻燊家族的爭產風波，憂慮澳門賭王家族的內耗，將導致澳門賭業被美國資金壟斷。

澳門自2002年開放賭權後，美資賭場如金沙和永利等大舉進軍澳門，就連何鴻燊女兒何超瓊及兒子何猷龍經營的美高梅金殿和新濠天地，也有美資和澳洲資金，外資勢力在澳門不斷膨脹。

據說，北京政府擔心何鴻燊家族的爭產風波一旦處理失當，過往由何鴻燊掌控的澳門賭業龍頭澳門博彩股份有限公司，勢必首當其衝，導致澳門賭業失衡，勢力重新洗牌。

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如果澳門賭業重新洗牌，最壞情況是美資壟斷，不僅影響澳門的經濟和民生，甚至會破壞澳門政局和諧穩定。

不過，2011年3月10日，何鴻燊發表聲明，稱與家人達成共識，各成員簽訂了家族和解協定，具體內容並未公布，但爭產風波算是告一段落。

2017年6月23日，信德集團公告，何鴻燊將退任行政主席，由女兒何超瓊接掌這家市值超過百億的集團。

一代傳奇「賭王」何鴻燊已成過去，他的子女能否繼續承接父親的傳奇甚至更上一層樓，外界拭目以待。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex