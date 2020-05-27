回收玩家EP03｜資源回收聯盟手遊玩起來！發揮你對資源再利用的創造力

你玩手遊嗎？臺灣人瘋手遊的現象，從紅遍街頭的寶可夢阿伯到被國際雜誌描述為世界末日的新北投公園抓寶人潮，就可顯見手遊已經是臺灣民眾生活中不可或缺的一部分。據調查，全台16到65歲人口中有高達95%都是網路使用者，其中有七成是手遊玩家，甚至有44%是天天玩的重度玩家；且愈年輕的族群，手遊普及率愈高，45歲以下天天玩的比例更是超過半數。

為貼近民眾，環保局以「資源回收、源頭減量」為設計主軸，推出闖關遊戲「環保回收聯盟APP」供民眾免費下載，並結合動畫影片、紙本漫畫及LINE貼圖，藉以宣傳資源回收及分類的重要性，推出動畫有「孫悟空的吸管（限制一次性吸管使用）」、「紙想告訴你（紙類、紙容器回收」、「微粒是圖（限制含塑膠微粒產品使用」」等；漫畫則有「環保回饋聯盟」、「東大門夜市環保大作戰」等。

垃圾減量有三原則：Reduce(減量)、Recycle(回收)，別忘了！還有Reuse(重複使用)

Photo Credit: 環保署回收基管會 運用科技與動漫，環保政策變有趣，更容易被民眾接收

綠色生活除了源頭減量外，政府也宣導分類項目，提升民眾環保意識，讓環保落實於生活裡，提升資源回收率。環保署公告的應回收項目有：廢鐵容器、廢鋁容器、廢玻璃容器、廢紙容器、廢塑膠容器、農藥廢容器、廢乾電池、廢機動車輛、廢輪胎、廢鉛蓄電池、廢資訊物品、廢電子電器及廢照明光源等共計13大類 33項 。

你可能不知道廢棄電池、廢電子物品除了可直接交給資源回收車回收外，其實還可以拿到便利商店享現金折抵呢！其餘各類回收項目，各縣市環保局以里為單位，建立1001站的村里資源回收站，舉辦資源回收獎勵、二手市集、回收學堂及再生工作坊等活動，建立鄰里街坊們的社群活動，一起成為回收玩家！

如果容易搞混回收項目的13大類，環保局特別推出的「垃圾分類手冊-居家篇」就派上用場了，以客廳、臥室、廚房、浴室及陽台等家庭生活空間作為分類場域，幫助民眾辨別日常生活中所產生的廢棄物是否為可再利用物質。

Photo Credit: 環保署回收基管會 意想不到的創意！喝完的鋁箔包裝，經再製後化身環保便條紙

不論是製作環保便條紙、玻璃藝術品，還是瓶罐再製時鐘，所有的環保DIY都是能讓物資重複使用、循環利用，延長各項物品生命週期的好方法，接著從源頭減少廢棄物產生，進而達到資源循環零廢棄的目標！

因此，當回收玩家們在參與各式活動，或是舉辦活動時，可以為環保提出積極行動方案，首先就是關注社區中的環保活動，響應這些因應不同需求而推出的資源回收行動；接著是看到為環境默默付出努力的環保志工、玩家們，跟他們說聲謝謝、辛苦了，最後將資源回收行動與「再利用」串連，將回收物重新應用到循環機制中，貢獻你的一份心力！