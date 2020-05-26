菲地方憂大量海外勞工返鄉恐增防疫壓力，總統杜特蒂：「不讓人回家可被刑事起訴」

（中央社）武漢肺炎疫情全球延燒，菲律賓政府估計，數十萬海外勞工將返菲，面臨隔離檢疫問題。中央政府要求盡快讓他們返鄉，地方則擔心疫情蔓延，指中央未事先協調，雙方言語交鋒。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊全球經濟，數以萬計菲律賓海外勞工返國，約2萬4000人在大馬尼拉地區接受隔離檢疫超過14天，還有人抵菲兩個月，至今無法回到家鄉。

菲律賓內政部次長鄧興（Epimaco Densing III）今天告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），預計未來30天內將有4萬5000名菲律賓海外勞工返國；接下來的4到5個月內，還有15萬海外勞工將回到菲律賓。

鄧興說，這項數據來自菲律賓海外勞工福利處（OWWA）。「我們已經收到一些雇主關店和歇業的報告，因此他們必須終止僱用我們的菲律賓海外勞工。」

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）昨天表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）接到投訴，指許多菲國海外勞工還在馬尼拉的隔離檢疫中心等待冠狀病毒檢測結果。

杜特蒂指示勞工部、海外勞工福利處和衛生部一週內公布檢驗結果，把這些菲勞送回家。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，海外勞工是杜特蒂關鍵的支持者來源，他們每年匯回菲國300多億美元（約新台幣9000多億元），是菲律賓經濟主要驅動力，維持菲國數百萬家庭生計。

杜特蒂昨晚在電視談話中說，遷徙和回家是菲律賓憲法保障人民的權利，地方政府「不准他們（海外勞工）回家真的很殘酷」。

他向地方政府喊話：「不要妨礙。不要阻撓人民的流動，因為你們可能會被刑事起訴。」

Photo Credit：AP/達志影像 圖為馬尼拉一處肺炎檢測中心。

鄧興表示，他們將讓返國勞工接受即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）篩檢，若檢測結果為陰性，未來不再需要14天隔離，就會把勞工送回家。

不過，GMA新聞網報導，地方各省組成的「菲律賓省分聯盟」（LPP）堅持，即使海外菲勞武漢肺炎檢測結果為陰性，返鄉後仍需再次接受隔離和檢驗。

菲律賓省分聯盟主席、馬林杜奎省（Marinduque）省長費拉斯柯（Presbitero Velasco）籲請海外勞工和他們的家人諒解，指這是為防止武漢肺炎在社區傳播必須的「犧牲」。

新聞網站Rappler報導，菲律賓中部西內格羅省（Negros Occidental）和巴科洛德市（Bacolod）昨天一天內被送回468名海外勞工，地方政府措手不及，且未來幾天預計還有更多勞工將被送回去。

西內格羅省省長賴克遜（Eugenio Jose Lacson）今天在一場記者會上說：「我只是想跟跨部門工作小組講清楚，我們沒有阻撓菲律賓海外勞工回來。我們只是想確保他們回到這裡時，有足夠的設施容納他們。」

他表示，海外移工被送回西內格羅省前，中央未事先協調，使地方政府「每個人都很驚訝」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範