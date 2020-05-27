【關鍵議題研究中心】後疫情時代，台灣民眾的消費與投資意願有恢復嗎？

雖然全球至今仍壟罩在「COVID-19」（2019新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）之下，但隨著台灣疫情逐漸趨緩，國內觀光、娛樂和消費等產業也逐漸復甦。關鍵議題研究中心（TNLResearch）在台灣，也偕創市際市場研究顧問股份有限公司針對18至60歲的民眾，在5月8日至5月15日以網路調查這段期間對於大環境、消費習慣等變化，研究台灣人「後疫情時代」的消費意願。

對比今年3月，由於疫情趨緩與連續零確診，台灣民眾對大環境的信心復甦，從當時僅有23%樂觀看待環境的趨勢，本月翻轉成有37.1%的民眾認為台灣環境會越來越好。儘管如此，受訪者仍認為疫情可能要到今年年底，才能真正趨緩。

業者除了持續與消費者在社群媒體上互動之外，也須開始思考年底復甦之後的廣宣企劃。雖然跟去年同期相比，醫療保健食品（增加12.7%）、家用清潔用品（增加12.5%）、以及包裝食品（增加10.1%）仍有消費成長趨勢，但因為信心復甦因此成長力道也跟著趨緩。

其他業者也可與這些成長中的消費品類作異業結盟，創造更多話題，加速整體市場回溫。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

樂觀的看待未來，是否代表提高投資意願？

根據調查，近五成（47.6%）的民眾有投資意願，甚至也能承受些許虧損（26.3%）。不過在投資方面仍偏向長期且保守的選項。除了穩保現金之外，黃金／貴金屬（21.6%）、不動產（18.1%）則是目前呼聲較高的投資標的物。

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投資人對於房產市場，又愛又怕受傷害

雖然不動產仍是投資標的物的前三名，但近七成的台灣民眾認為房產市場不明朗，而其中認為該進場投資與預期房產市場下跌的各佔一半。不論是業者或是消費者，這時候都是資訊交流的最佳時機。

業者可以更開放心態提供更多房產交易與投資相關資訊，而消費者可以多看多聽，以期待年底景氣回溫的時候直接鎖定卡位。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

以策略應萬變，從了解消費者意願開始

總結本次調查，跟3月相比，5月的結果顯示民眾預估「未來12個月環境將持續變好」的比例上升，四成民眾針對目前疫情給予較不嚴重的評分，且六成民眾認為未來30天疫情將會好轉。然而，民眾在3月時預期大約9月能就恢復原本的生活，而目前這個預期被延長至年底。

此外，台灣民眾對於疫情控制很有信心，消費預算卻沒有因此而顯著上升，相較於3月調查，本月民眾預期未來消費行為將更為保守。而在各項消費中，以旅遊和奢侈品的衝擊最大，家用品、醫療保健食品、包裝食品的消費預算則相較去年同期提升。

一個疫情打亂全球市場，也加速消費行為與意願的變動，緊追市場變化不僅是品牌的基本功，也是一般民眾必須了解的資訊，才能預先作好最佳理財投資規劃。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航