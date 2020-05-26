不滿在野黨議員反港版國安法，馬國執政黨批「勿干涉中國內政」

為反對中共強推的「港版國安法」的草案，日前27國的243名政要響應了由香港末代總督彭定康、前英國外交大臣聶韋敬（ Malcolm Rifkind）發起的國際聯署聲明，其中包括了馬來西亞的在野黨國會議員，這引起了馬國執政黨的不滿。

5月25日，有執政黨馬華公會參與持股的紙媒《星報》報導，馬華公會中委周國和不滿在野的民主行動黨巴生區（Klang）國會議員查爾斯（Charles Santiago）參與了彭定康發起的國際聯署，他認為查爾斯此舉會危害馬中關係。

報導指出，儘管查爾斯是以東協人權之國會議員組織（ASEAN Parliamentarians for Human Rights ）主席的身份參與聯署，不過周國和認為查爾斯始終是行動黨的議員，他要求行動黨該表態該黨立場是否與查爾斯一致，以及要求查爾斯撤回聯署，以免使馬中關係陷入尷尬的處境。

《東方日報》報導，周國和在媒體文告抨擊，查爾斯加入西方國家議員和政治人物的行列來批評中國，是可恥的行為。他強調香港是中國的一部分，因此中國可在香港推出任何有關安全的法律，任何西方國家不應干預。

對於周國和的抨擊，查爾斯25日下午也做出回應，他強調任何重視成員固有權利的政黨或組織，都會讓其成員在免於恐懼下發表意見，他挪揄周國和可能沒享有過這樣的自由。查爾斯告訴《當今大馬》，周國和是無事找碴，他建議周國和應深入了解人們為何擔心中國加強對香港的控制的影響。

查爾斯在自身的粉絲專頁公開回應道，當他簽署聯署的當下，他想到的是民主和人權相關的問題。查爾斯表示，《國安法》通過後，中國可在香港建立自己的安全機構，導致香港人民喪失言論自由和抗議權，如港人批評北京政府的話可能就會被控顛覆中國政權。

查爾斯反問周國和，「難道沒聽說過，中國以出賣國家機密，叛國，煽動等理由，來逮捕異見人士嗎？」

大馬、印尼、緬甸政要聲援香港

在彭定康發起的國際聯署當中，參與的東協國家有馬國、印尼和緬甸，其中馬國及緬甸曾是英國的殖民地。

參與聯署的馬國政要有東協人權之國會議員組織主席查爾斯（民主行動黨國會議員），前首相署部長P. Waytha Moorthy、前馬國律師公會人權小組主席Andrew Khoo。

印尼政要方面，則有東協政府間人權委員會前印尼代表Rafendi Djamin，以及現任代表Yuyun Wahyuningrum。

緬甸政要有勃固地區議會議員、國際法學家委員會法律顧問吳覺敏山（U Kyaw Min San）。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範