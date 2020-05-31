明明說的是中文，卻讓人雲裡霧裡的中共「空氣式語言」

採訪編輯：龔雋幃、劉芝吟｜美術編輯：林洵安

中共的「空氣式語言」

什麼是「一套人馬兩塊招牌」？什麼是「低級紅高級黑」？中共宣傳系統又是如何華麗翻身，扭轉李文亮事件的輿論？明明都使用中文，但中共官員發表一段談話，我們往往猶如置身雲裡霧裡。

研之有物專訪中研院政治學研究所蔡文軒副研究員，在他眼中，中共官方的「空氣式語言」，就像埃及考古發現的象形文字，形成一套威權國家的聖書體，乃是洞察中共政權運作的關鍵。

對內動員集結，向外宣傳中國好聲音

想要研究中國，除了仔細檢視黨「說了什麼話」，不能不先搞懂「話是怎麼被說的」。

中國透過學習型威權體制執行內部的思想統一，而這套體制的運作，也充分體現官方話語修辭的奧妙幽微。中共獨特的語言系統，不僅是有跡可循的儀式表演，在特定情境，還可能隱含權力變遷的暗碼。讀懂暗碼，才能看清箇中門道，意味彼此是同一國。

近幾年，中共的外宣系統也建構一套敘事模式，積極向世界輸出軟實力，在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）肆虐全球之際，持續向國內、國際世界推送中國「好聲音」，塑造黨與人民並肩、中國為世界挺身的抗疫故事。

蔡文軒分析，中國對內鞏固政權、對外傳播宣傳的系統，背後皆來自同一套語言邏輯。

圖片來源：iStock 中國社會慣常見到各式宣傳標語，這類用詞對外國人具有難以帶入的距離感。蔡文軒認為，從詞彙用語的特性、脈絡，以及背後「潛台詞」，都能體現出中共如何鞏固政權的運作基礎。（圖片來源：iStock）

什麼是中共特殊的「語言系統」？

中共有一套自成一格的官方語彙，我們一般人不會那樣說話，乍聽很像一串虛無飄渺的空話。在中央電視台的新聞聯播裡，黨幹部、官員談話五分鐘，我們可能還搞不懂這段話在講些什麼，只聽到各種抽象名詞的排列組合。

但這套空話其實富有意涵，大家稱吳宇森電影是暴力美學，我認為中共的語彙可被視為一種「紅色美學」，有些中國研究專家會稱作「空氣式語言」。

舉例來說，我告訴你這是筆，你也知道我說的是一枝筆，但講完後這段對話如同空氣──我彷彿說了什麼，又像是什麼也沒說。

他們慣用的語彙也非常特殊。有位教育廳廳長被舉報打麻將、逛窯子，他向黨進行自我批判：「身為教育戰線的官員不知檢點，『追求低級娛樂』，辜負了黨與人民重大囑託跟殷殷期待。」這類字詞我們就不太可能使用。

Photo Credit: 研之有物 低級紅高級黑，有明褒暗諷之意，中共官方曾下令禁止這類手法；一套人馬兩塊招牌，則表示同一個機構或工作小組，對應任務而換上不同身分，是中共黨國體制下的特殊現象。這類中共特殊詞彙，有其文化與政治脈絡。（圖片設計：劉芝吟、林洵安）

為什麼官宣系統要使用這種方式來表述，背後有什麼意涵？

中共政權擅長政治表演，人民大會、黨代會如同表演舞台，每個官員幹部出場和互動就像一齣「權力的劇場」。大家按照劇本表現，各層級幹部配合執行、照例出演，力求讓黨的政策、精神貫徹，鞏固黨的權威性。

簡而言之，政治表演必須有一套儀式，語言就是當中淋漓發揮的工具。

比如進行思想改造學習時，幹部自我檢討，批判自己過往哪裡還不到位，偏離領導人的思想路線，大家也要相互批鬥。但假設領導書記說：「請各位同志儘量批評，向我開砲！」那真的如同字面意思，要你火力全開嗎？

他們有一套黨內自我批鬥的策略。在檢討批評之前，領導幹部的秘書要先相互核對，你不能火力過猛，把別人批成收賄貪官；最好強調立意良善，只是方法有瑕疵，好比「我了解人民群眾對經濟生活提升的急迫，但沒有頂住這股狂熱，人民群眾一頭熱，我也一頭熱，偏離了黨的路線。」

儀式最終目的是大家安全下崗，又完成黨交付的任務。因此這套「修辭學」是重要關鍵，既不能太過敷衍走場，又不可致人於死地，講求有技巧地過招發揮，互相「紅紅臉出出汗」。

如果大家只是相互套招演出，這套語言系統還能產生實質的作用嗎？

我不認為這套儀式性表演沒有意義。對黨內人士來說，這是一種辨清敵我的方法，只有內部人才熟悉整套文化。誰是局內人、局外人，講二三句就知道。正因為他們擁有一套共通文化跟語言，劃界分明，會形塑出一種集體向心力，進而認同中共這套體制。

我們多半很難理解，會認為這麼空洞、不著邊際，只是玩弄文字遊戲，為何不直接講白話。但反過來，他們會問什麼是白話？事實上，我們眼裡的空話都有其意涵指示，是一種「暗碼」，得以辨認出彼此是同一國的。

對於外部的中國研究者，這種空氣式語言系統形成了一種閱讀障礙；反之對內部的人，則恰恰是一套暗碼溝通方式。

這幾年中國的「大外宣」，是否也運用了類似的修辭學？

大外宣（Grand External Propaganda）大約出現在2008年，特別是西藏314事件後，中國的國際形象跌落谷底，甚至影響北京奧運的聖火傳遞，讓中共開始思索改變外宣的策略。

早期的外宣手法，離西方思維相當遙遠，效果不彰，例如不斷重申西藏自古是中國神聖不可分割的部分。後來，他們發現包裝很重要，得用國外能接納的「語言」。中共黨內一份建議書曾提到外宣的「七三策略」：七分宣揚祖國經濟發展或社會穩定，三分自我批判揭露，這種正負參雜的語言模式，最容易被外國採信。

那三分的批評，則必須技巧地拿捏分寸。好比宣揚西藏政績時，自然不能提及人權黑歷史，而是檢討生態保育尚有待改善。這就像幹部進行自我批判，批什麼、不批什麼，都有一套檯面下的策略。

圖片來源：Wiki 過往中共的外宣充滿黨國色彩，但他們注意到西方「公共外交」的成功，開始學習這種非官方的軟性交流模式，再植入政治意圖。同時，高薪聘請國外傳媒人才，改用西方能接受的語言包裝，進行一系列大外宣。（圖片來源：Wiki）

在這波武漢肺炎疫情爆發後，中國出現許多反彈聲浪，宣傳系統如何應對化解？

中共近幾年向西方學習不少危機管理，發展出一套應對策略。在批評聲浪上揚時，習近平從新聞聯播消失幾天，並展開一連串政治手段，撤換官員、啟動調查。等到內部衝突漸趨降溫後，開始逐步啟動黨國宣傳機器，全面扭轉防疫形象。

李文亮過世時，網民突破封鎖上網哀悼，部分原因是中共的統治手段有一定彈性，官方會評估全面鎮壓的成本。實際上，多數黨員並沒有全然反對這個政權，中共也擅於將維權者打成境外勢力代理人，塑造大中國的共同敵人。李文亮事件屬於公衛議題，並未觸及最敏感的政治警戒線，中共就會轉而以輿情引導的手法處理。

從官方語言來看，有哪些輿情引導的詞彙和手法？

中共最常見的手法：把喪事扮成喜事，壞事辦成好事。

李文亮事件原本是一位吹哨者，因為政權隱匿訊息，最終在疫情蔓延後過世。但在更換包裝後，被轉化成一位黨員英勇抗疫、為國犧牲，透過新聞聯播置入新敘事，去導引社會氛圍，扭轉原本的輿論。在中國民間普遍瀰漫著「犧牲小我，完成大我」的集體主義下，反而為習近平加分。這種重新置換概念，創造一套新論述，是他們很擅長的宣傳語彙。

新聞聯播裡還能讀到另一組防疫敘事，將抗疫變成「人民戰、總體戰、阻擊戰」。

中共的話語體系會挪用過往的軍事語言，進行內部的動員集結，催化出一種國家主義的集體精神。

這在早期國營企業改革、扶貧反貪時也常出現，例如用「下崗」來模糊失業，塑造被迫離職只是衛兵暫時下哨休息。

圖片來源：iStock 「抗擊疫情是人民的總體戰！」中共大量運用軍事性語言，進行內部人民的集結動員，成功將民間對官方治理的反彈，收編到抗疫的集體主義中。（圖片來源：iStock）

面對國際指責訊息隱匿，中共轉化成另一套「為世界抗疫」的新論述，這套外宣手法有什麼意涵？

過往中共的宣傳策略強調內外有別，對內是歌功頌德、全面讚揚祖國的好，對外則要用西方理解的「語言」，七分宣揚、三分檢討。但這次疫情的諸多外宣手法，病毒來自美國、疫情源自義大利、中國為世界爭取時間等等，很難被國外接受，為何他們還要這麼說？因為危機時刻，穩住民心為首要之務。

這時的外宣手法不是讓國際相信，重點在於團結中國的民族主義。新聞聯播裡大量運用民族主義的元素，標榜中國人奮勇挺身抗疫，才讓世界人民有緩衝；習近平視察時也強調「中西醫結合」，醫療車上滿載抗疫中藥，宣揚中國智慧的抗疫功勞。

只要輿情上升到民族主義的層次，目標便一致對外，自然能團結內部人民，催化出大中國意識。這也是習近平現階段的目標：全國一致、復工復產、經濟回穩，政權局勢就能再次被鞏固。

政治目的常埋在詞彙脈絡裡，但遇上中共獨特話語體系，研究者要怎麼「讀懂」暗碼？

我認為這更接近一種詮釋學，它沒有明顯量化、標準化證據。當你東西看得多，就會發現某些字常常重複出現，或者座落在不同脈絡。累積足夠的資料後，腦海裡會漸漸拼出一些脈絡架構，如果又熟悉當時的政治背景，就能產生串連。

黨內幹部告訴我，只要你「讀懂」這些語言，背後處處都藏著暗碼，就看有沒有sense解碼。他們每天會收看官方新聞，注意哪些關鍵字詞被提到，是否出現風吹草動的跡象。新聞聯播就像一個傳達情報的平台，外面的人走馬看花，裡面的人讀取風向八九不離十。

有個例子很有趣，徐才厚落馬之前，央視播了一段東北虎的新聞。當時黨內私下議論紛紛，為什麼這條新聞不在東北地方台播送？一種解讀是，東北虎指的就是徐才厚（他是東北系出身，又是所謂「貪腐大老虎」），這則聯播新聞預告了黨對徐才厚的裁決。果然不到一週，徐才厚就被正式起訴。

這類詮釋解讀尚有爭議，不符合實證科學統一的檢證標準，西方文獻也還沒有系統性研究。但對於中國研究來說，若能掌握聽懂這套語言，你便可從中判讀透視中共的運作基礎、思維邏輯，仍是具有相當價值。

Photo Credit: 研之有物 蔡文軒笑稱：「以前我看新聞聯播五分鐘就睡著！」持續摸索五、六年後，如今逐漸能讀出央視聯播潛藏的「眉角」，但他仍認為要完全清晰解讀這套黨內暗碼，還有一段很長的路要走。（攝影：林洵安）

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航