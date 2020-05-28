鯨魚為什麼會擱淺？應該送牠們回大海嗎？

撰文：克坦（Darlene Ketten）｜翻譯：姚若潔

我通常用車禍來比喻：造成車禍的可能原因很多，但是結果都一樣是車禍。鯨魚擱淺的案例中，大約只有50％鑑定得出原因，其中有些原因很明顯，例如遭船隻撞擊會造成特有的骨折與傷痕；而在美國東北部，暴風雨過後，則常見到肺炎或外傷等。

還有別種外傷也很常見，成因包括鯊魚的攻擊，或甚至同類的攻擊。而人類帶來的污染物與自然形成的毒素，如藻類產生的神經毒素，也都可能與大量擱淺有關。磁場異常與海嘯也被認為可能是原因之一。

有一些格外引人興趣的案例，則來自疾病與鯨魚本身的狀況。比起人類與飼養的動物，鯨魚身上有更為嚴重的寄生蟲與病變；生物有這種狀況還可以存活如此之久，實在令人驚訝。

近來，軍事用的聲納確實造成一些喙鯨（beaked whale）擱淺事件，但並沒有證據支持所有鯨類都會被聲納影響。有趣的是，似乎只有喙鯨在少數地區受到聲納的影響，而這至少帶來了解決特定問題的希望。

有些案例則沒有簡單明瞭的答案。現在藉助於人類醫學上常用的診斷技術，例如電腦斷層（CT）與磁共振造影（MRI）掃描或分子研究等，已經開始幫助我們進一步了解原因。

鯨魚擱淺可以回溯到亞里斯多德的時代，這暗示擱淺有很大的程度是自然現象。而這也引發一個問題：如果你堅持把鯨魚送回海裡，是否反而對鯨魚族群有害？如果這條鯨魚生了病，會對整個族群造成什麼影響？我並不是在提倡即使做得到也不要把鯨魚送回海中，但這是個值得深思的問題。

Photo Credit：科學人雜誌

該怎麼做？

另一方面，如果人類活動促成了擱淺事件，我們也不能輕忽──如此才能在污染物、船運路線與噪音方面做出決策。對於岌岌可危的族群，例如只剩下不到400頭的北露脊鯨（northern right whale），我們是否因某些理由加速了牠們的健康惡化？擱淺事件的報告確實增加了，而有人正在設法了解，究竟是擱淺狀況確實變多，或者只是某些地區的報告數量變多而已。

有時候，不論擱淺的原因為何，唯一的選擇只有讓鯨魚安樂死。2009年5月時在南非開普敦附近被沖上岸的偽虎鯨（false killer whale）就是一例，使得送鯨魚回海洋的努力遇到挑戰。

試著想像在冬天的氣候條件下，把牠們送回海中有多麼困難。鯨魚體型雖大，從某些方面來說卻十分脆弱。例如，萬一在搬運過程中，水或沙子跑進噴水孔裡，效果就像把水噴進你的鼻孔一樣。如果真的把牠送回水中，牠也游走了，卻變得衰弱、又回到岸邊兩三次，就必須要審慎判斷牠到底是能繼續存活，或者只是增加痛苦；如果是後者，最好讓獸醫以人道方式結束牠的生命。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航