美國如果實施「負利率」會如何？來看看前輩歐元區與日本的經驗

本文重點

美國可能走入負利率嗎？雖然Powell（美國聯邦儲備委員會主席）強調尚無使用負利率的打算，將優先使用購債、資產負債表及前瞻指引工具，但全球確實持續朝向越來越低的利率進行。這樣的狀態也延伸出4項思考：

金融機構過去賺取利差的方式將不如過往，強迫面臨轉型。 電子貨幣將崛起，長線黃金也將受惠貨幣貶值。 負利率造成的資金行情仍需搭配政策未來的方向，以具有提高生產力的資本財與科技產業為主。 負利率對經濟的影響，或許短線有用，但以歐日的例子來看，卻造成了儲蓄率攀升、長期殖利率曲線平緩的窘境，可以看出若無生產力（創新）持續上升的支持，長期帶來的效果非常有限，甚至將傳遞負利率工具無用的訊號。

2008年金融危機後，全球景氣放緩、通縮風險升高，瑞典、丹麥、歐元區、瑞士、日本，以及匈牙利央行紛紛將主要政策利率降至負值，正式揭開全球負利率的序幕。

而近期，遠月的美國30天利率期貨首度突破100，透露即便聯準會主席Powell不斷強調目前美國未有進入負利率的必要。但市場仍開始押注美國在本次肺炎疫情重創經濟後，有加入全球負利率國家行列的機會。

雖然負利率未來發展的議題，就如同橡樹資本（Oaktree Capital）創辦人Howard Marks所說沒有人能預測，但M平方仍希望借鑒全球短短十年的負利率歷史，嘗試延伸思考負利率環境下，未來可能的發展情境以及長線資本市場的投資機會與風險。

借鑒歐、日負利率成因與進程

我們最為熟知的負利率代表自然是歐元區及日本兩大經濟體，而他們其實面臨著相同問題：

長期通膨以及通膨預期低迷的環境 匯率強弱影響出口經濟

因此，希望藉由非傳統貨幣政策──負利率增加銀行放款意願，刺激投資及信用消費擴張，並維持匯率穩定以支持出口經濟，最終達到推動通膨回溫的目標。而歐、日進行負利率的方式如下：

歐元區

2008年危機後，多次下調利率區間上限、基準以及下限，最終在2014年6月將歐洲央行存款機制利率（下限） 調至-0.1％，正式步入負利率。由於政府存款有額度內豁免條款，因此金融機構將多餘流動性資金，即超額存款準備金存入歐洲央行部分，成為主要被收取負利率的對象（金融機構將錢存入央行，需要付利息給央行，以此刺激金融機構將錢釋出）。

最新近況為2019年9月，將下限進一步下調至-0.5％後，亦同步開始採取兩層分層方式，緩解金融機構壓力。（延伸閱讀：【MM總經線上學院】19國貨幣政策，一次解析錯綜複雜的歐洲央行）

Photo Credit: 財經M平方

日本

長年實施寬鬆貨幣政策的日本，則採取針對性的三層負利率政策，集中於商業銀行的超額存款準備金。日本銀行（BOJ）為了降低對商業銀行獲利能力的影響，也將商業銀行的超額存款準備金，於央行活期存款帳戶中進行分層：

第一層：計算銀行業於2015年11月份至12月份間，存放在BOJ經常性帳戶內的存款均值，各銀行業未超過此一均值的超額存款，BOJ仍將支付0.1％的利息。 第二層：法定存款準備金不支付利息。 第三層：超額存款準備金利息，以達到負利率的效果。

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美國擁抱負利率的可能性

回頭檢視美國近年狀況，雖然同樣也有通膨長年未達聯準會2％目標的狀況。但在疫情發生之前，國內就業市場強勁、民眾消費穩健，同時美元仍為全球霸權貨幣。因此即便長年貿易、財政雙赤字，甚至中美貿易戰帶來經濟前景不確定性，匯率也在2015年聯準會緩慢升息以及避險資金流入的情況下，逐漸回升。

若非出現始料未及的新冠肺炎疫情，迫使美國進行全國性的減災措施，導致就業市場、終端需求的重創，美國的負利率恐怕根本不會被市場討論。

這也是疫情發生以來，聯準會快速降息至0～0.25％，並配合財政部進行了無限QE、危機時期融通措施、各市場針對性的流動性挹注以及史無前例的市政債、企業債購買，推動聯準會資產負債表飆升68％至6.9兆（原4.1兆）。

聯準會主席Powell仍強調儘管經濟前景面臨高度不確定性，美國經濟復甦階段也一定需要更多的財政及貨幣政策支持，但是推出負利率仍不是目前委員們的共識。

雖然看起來負利率暫時不是美國首選的貨幣政策工具，但全球利率逐步降低，越往負利率的道路並未改變。從上述負利率的環境，M平方做了幾項延伸思考。

思考1：銀行／金融機構盈利模式將面臨風險，轉型勢在必行

我們可以發現歐、日負利率效果集中在金融機構、商業銀行的超額存款準備金（銀行存於央行超過法定存款準備金的部分）。主要原因在於負利率發展初期，銀行擔憂負利率進一步延伸到一般客戶的存款利率，恐會使一般民眾大量提取現金，並造成銀行擠兌的風險。

而過往銀行獲利方式不外乎存款－放貸利息差、銀行理財產品手續費以及自營業務。而保險業則以販售保單獲得廉價資金，並大量投入債市、房市及資本市場賺取利差及資本利得為主。然而這些在過去穩定賺取收益的模式在負利率環境初期，將因貸款利率下行、存款利率降低有限，導致銀行賺取的利差收窄。同時保險業也將面臨廉價資金優勢不再，投資收益愈發緊張、獲利不斷減少的困境。

長期隨著負利率國債，甚至負利率房貸的出現，更愈來愈僅能依靠資本利得獲取收益。銀行／金融機構的營利模式轉型的前景高度不明朗，而且對於資本價格上漲以及槓桿的依賴程度不斷提高。

Photo Credit: 財經M平方 負殖利率債券市值飆升，透露金融機構大量購買債券賺取資本利得。

思考2：現代貨幣理論、電子貨幣躍上檯面，黃金長線趨勢不變

現代貨幣理論

負利率發展至今，結合新冠疫情衝擊，全球主要國家發債做財政、央行大量印鈔挹注流動性，讓過去被學術界批判的現代貨幣理論（MMT，政府只要能印鈔，財政赤字就不會是問題）突然成為了現實。

光是美國、中國、歐元區、英國、日本政府債務合計就已達54.2兆，而美國、日本債務佔GDP比例更達到100％以上。主要央行持有債務比例也逆勢在增加，聯準會3月啟動QE以來，持有美債比例自10％，短短一季時間就增長至16％。

Photo Credit: 財經M平方

電子貨幣

同時今（2020）年中國央行宣布數位貨幣DCEP進入測試、美國Facebook的Libra白皮書2.0也出爐。反彈聲浪與兩年前截然不同，主因為電子貨幣推出若與紙鈔貨幣使用匯率兌換，商品價格以不同支付方式、幣別標價，就能解決抵銷負利率政策的現金持有問題，同時亦能延伸過去美元霸權到紙鈔貨幣無法觸及的區域。

如FB創辦人所說，將瞄準全球17億沒有銀行帳戶的使用者，而這些使用者也是過去美國利用霸權地位，輸出美元債務無法觸及的對象（美元貶值，則債務相對減輕）。

黃金

除此之外，黃金的最大敵人即是貨幣，當貨幣價值降低（利息低、通膨高，實質利率低），則黃金價值就會升溫。觀察未來若不單是紙鈔貨幣發行量激增，抑或是中、美電子貨幣擴大輸出全球，現金的價值都將貶損更為快速。這也使得實體商品（黃金）長線價值持續攀升。

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思考3：資金行情，美國仍以科技／資產為主要受惠

市場預期負利率雖是為了支持財政部發債，但錢太多的短期效果，就是使得資金回流股市。

全球實體經濟在疫情衝擊下，短期投資、需求均縮手，釋放出來的龐大寬鬆資金將難以收回；而擁有世界上最強的內需消費的美國，就成為貨幣政策放水下受益最多的國家。

疫情當前，美國資金大量集中於債市。而當疫情過後，消費回溫、政府支出投入建設資本財，或是科技產業創新，單位生產力提高而使得民眾收入增加、經濟需求好轉後，被迫停泊在超低殖利率的債市資金，就有機會轉而投入資產（資本財）或擁有高生產力的科技產業；包括原物料、房地產、政府支持的5G建設，以及持續創新高成長的科技股等。

於此情境下，（1）投資固定資產的企業與（2）有機會創造生產力的科技公司將最為有利，屆時，經濟增長就能自然平衡負債的攀升。這也是為何川普積極強調美國建廠，並持續施壓封鎖華為設計的原因。（延伸閱讀：【MM總經線上學院】掌管全球資金的流向，最強央行聯準會全攻略）

思考4：負利率對經濟短線有用，長期效果遞減

然而，負利率帶來的效果，到底對經濟影響如何？

資金短期釋出，長期維持則有隱憂（儲蓄率攀升）

全球實行負利率至今，發展已漸趨成熟，全球負殖利率債券市值在去年一度高達17兆（目前為11兆～12兆），甚至瑞士、丹麥更已推出負利率房貸。然而負利率問題也逐漸浮現，我們可以簡單將負利率影響分成兩個部分：

短期有降息效果，刺激放貸、消費 中長期若經濟未能逐步回溫，則向市場傳遞負利率工具無用的訊號

從多數負利率國家儲蓄率來看，初期利率下行至負值，確實能帶來短期放款、消費甚至資本市場的刺激，帶動儲蓄率下滑。不過只要長線實體經濟未能逐步回溫，即便當下成功刺激放款、消費，讓利率與儲蓄率同步向下，長線卻將向市場傳遞貨幣政策無以為繼的訊號，並出現利率、儲蓄率分道揚鑣的現象。

負利率不同於過去利率正常時期的降息，應該做為貨幣政策的最後手段。這也是聯準會最新紀要強調不傾向使用負利率，而將優先使用資產購買、資產負債表以及前瞻指引工具的原因。

Photo Credit: 財經M平方

負利率推動資金浪潮由短至長漫淹債市，殖利率曲線下移

負利率使銀行／金融機構面臨首當其衝的盈利壓力，而後傳遞至短期難以脫離銀行體系的企業及高資產客戶，被收取高額的帳管費或是直接收取負利率，這將迫使超額存準及市場多餘資金，大量投入流動性高、風險性低的一年期以內短端貨幣市場。

但若負利率環境延續或加深，短端貨幣市場殖利率轉負，資金也將開始流向更為長端的市場獲取收益，而民眾也將開始感受現金價值不斷貶損。因此由全球央行釋放出的寬鬆資金，配合負利率的影響，資金將由短至長投入貨幣市場、國庫券、長債等市場，並將更多不同期限品種的債券殖利率壓低。

整體來看，如同2014年6月歐洲央行首度實施負利率時，短端殖利率正式跌破零軸，並給予市場短期刺激；但只要實體經濟未能確實好轉，則整條殖利率曲線都將下移，短端與長端利差無法順利拉開，透露的是實體經濟未有真正的需求。企業不願意投資、民眾貸款購買耐久財、房屋意願低落，而銀行／金融機構也面臨壓力。

Photo Credit: 財經M平方

步入負利率時間過長，也讓未來短端大幅下行的難度隨之加大，觀察2019年9月歐洲央行進一步擴大負利率、重啟購債。但是短端的下行，卻仍遠不及長端下行的速度，甚至長端亦正式翻負，顯示長期負利率貨幣政策的刺激效果將愈發疲弱。

結論

經濟就是人的行為，而人類追求成長的特性，也注定了世界利率長線向下的趨勢不容易反轉。即便是在近一個世紀，擁有全球技術、創新能力及生產力提升能力最強企業的美國，也需要持續利用其世界霸權貨幣的優勢，輸出其財政、貿易赤字以及債務壓力，並維持其世界第一的經濟地位。

若美國真的步入負利率，短期貨幣政策的刺激效果確實將巨大。不過長線來看，若負利率維持時間過久，將有損其霸權貨幣的地位，市場將會對持有龐大美元、美債感到擔憂（價值減損）。這也是為什麼我們認為金融業的投資價值降低，而電子貨幣與黃金成為趨勢的主因。

但拉長來看，貨幣政策以及市場負利率的預期終究只是輔助，實體經濟是否成功回穩才是長線關鍵。歐洲與日本的負利率在長線來看是失敗的，而美國則必須持續仰賴生產力的提升，欲求持續的經濟增長終能抵銷債務增加的負擔。這也是川普為何要求美國建廠、基礎建設以及開啟與中國5G建設競爭的原因了。

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航