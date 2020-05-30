《門中眼》小說選摘：你散發出的仇恨好像在說，沒去過法國戰場的人全是垃圾

文：派特．巴克（Pat Barker）

史布拉葛哈哈大笑，笑得雙下巴顫動，一手拍拍普萊爾的胸部，態度和氣。「沒關係啦。」他說，然後坐回長椅，望向河面，只斜眼看一下東區佬，面帶淡淡的微笑。

置身不動的某種物體裡，這東西太穩定，不可能是船。紫斑、綠斑遍布的手，在光滑的木頭上移動。接著，他回來了，凝視著紫光、綠光點點的窗戶。他找不到莎拉。慌張之餘，他一躍而起，開始尋找西敏寺，撥開遊客前進，仇視的眼光在他背後凝聚。

終於找到莎拉了。她站在十八世紀主教的大理石像旁邊，撫摸著滑順的表面。一束日光直射頭髮，散發出赭紅光芒。

普萊爾氣喘咻咻走過來，她抬頭。「你回來啦？」

她問得太貼切，以至於普萊爾講不出話，一時以為，被她知道了。緊接著又馬上推翻這種想法。她當然不知道。

他們搭計程車回家。普萊爾思考著史布拉葛的事，因為他害怕思考其他事情。令他氣憤的是，他想到史布拉葛可能在棕櫚館看見莎拉的親密之舉──莎拉靠過來，隔著粗布長褲搓揉陽具。那一段美好時光。在棕櫚館裡人擠人，潮濕、汗涔涔、皮膚冒蒸氣，兩人你儂我儂，史布拉葛的臉居然穿透樹葉偷窺他們。被他看見了嗎？一定看見了。普萊爾意識到一種近乎暴露無遺的感覺，甚至覺得被人侵犯了，彷彿親熱過程中屁股朝天，被人瞧見了。

計程車上下震動，左右搖晃。一陣往事浮現了，似乎與這天午後的事件無關。他氣喘病發作，父親牽著他走。帶他去哪裡呢？他是個多病的小孩，父親覺得丟臉，不明白為何自己生出這個怪胎。也許那天母親病了。對，所以父親才帶他出去。

父子坐在某地的長椅上，一名女子端檸檬水給他喝。父親當時驕傲地說──為何驕傲呢？原因不明──，是真正的檸檬水，不是那種有氣泡的瓶裝東西。他也吃到萊姆果凍，裡面有果凍寶寶。他忙著吃果凍時，父親跟那女人上樓。樓上的窗戶沒關，他聽得見人聲。女人說：「哈利，那小孩怎麼辦？」接著父親以含糊而匆忙的口氣說：「他沒事。他捧著那碗東西，他沒啥好發牢騷的。」

「捧著那碗東西」並不輕鬆。小普萊爾喜歡果凍卻討厭果凍寶寶，主要是討厭別人的吃相──先咬寶寶的腳，然後舔寶寶的臉，大膽咬掉整顆頭，還把無頭屍轉過來，以展示亮亮的傷口。小普萊爾考慮只吃周圍的果凍，把寶寶救出抖來抖去的監獄，但他知道寶寶救不出來。這種果凍是特製的，不是給大人吃的，而且挑三揀四會惹父親生氣。因此，他強迫自己逐一吞下完整的寶寶，兩眼固定在樹上，不願思考自己的行為。即使如此，他照樣噁了一兩次，激出眼油，樓上呼吸沉重的低語聲停了，彈簧床開始吱嘎響。

回家的路上，父親隨口說：「最好別告訴你媽。」接著，父親把他抱上肩膀坐著，一路扛著他回家，街上的人全看得到，厚實的大手握著兒子白皙的瘦腿。他終於有機會坐上肩膀耀武揚威回家了。小普萊爾沒有對母親吐實，只站在病榻旁，聽父親描述去公園一遊的謊話。小普萊爾受邀參與大陰謀，即使才五歲大，他也明白其中的價值多高。向母親告密將危及未來出遊的機會，他怎肯說實話？

那天夜裡，小普萊爾醒來，渾身發燙又濕黏，自知快吐了，開始放聲大哭，父親久久才來，走得東倒西歪，找電燈開關時還撞傷腳趾。高大的父親聳立在床邊，他抬頭看，接著嘴裡慢慢爆發出果凍寶寶，各個近乎完整無缺，父親看得瞠目結舌。

現在，普萊爾扶著莎拉下計程車，轉身付車資，這時心想，口吐果凍寶寶必定是一大奇景，就像目睹海馬生子一樣。

進公寓後，他點燃煤氣爐，以馬克杯泡兩杯濃烈的甜茶，莎拉則去脫掉濕衣服。她穿著普萊爾的晨衣回來，冷得不停發抖。他拉她過來坐在他的膝蓋之間，以毛巾擦拭她的頭髮。

「妳不是提到妳最喜歡的部分嗎？以我來說，我最喜歡的是妳的頭髮。」他說。他覺得舌頭像打結了，難以控制，一直與牙齒鬧彆扭。「我第一眼注意到的就是妳的頭髮有幾種不同的顏色。」

「你告訴過我，」她轉頭說。「不必說得這麼浪漫嘛。你當時一定在想，下面是什麼顏色，對不對？」

他微笑。「對。」

兩人坐著喝茶，她說：「怎樣，你打算告訴我嗎？」

「對。」他握起兩把頭髮，輕輕拉扯著。「不過情況比妳想的嚴重。我需要妳告訴我事情的經過。」

「什麼時候？」

「在船上。」

她瞪大眼睛但不願爭執。「你讓位給女老師，去端茶，然後走向吧台邊站著。那時候，我看著河岸，沒留意到你在做什麼。太陽出來了，有些女學生跑到甲板上，老師覺得應該去盯緊學生，所以你回來時，我旁邊有個空位。我問你，船正要鑽過哪一座橋，你不應。我看得出你的心情又不對勁了。所以我隨你去。後來下船時，在棕櫚館碰到的那個男人等在梯子最上面。他講了一句跟我有關係的話，我是真的沒聽清楚，結果你打他。他反擊，你舉起手杖，想敲破他的頭，所以他退後。他過橋，你抓住我的手，拖著我進西敏寺。我一直問：『怎麼回事？』問不出答案，所以暗罵，算了。我自己去參觀。」她等著。「你是真的不記得這些事嗎？」

「我記得最前頭的事。」

「你不記得打他？」

「不記得。」

「他是誰？」

「不重要。」

「很重要啊。」

「跟妳沒關係。」

她的臉皮僵住。

她掙脫離開之際，普萊爾說：「別這樣啦，妳誤會我的意思了。」他以雙手捂臉。「妳想聽，我可以把他的事情全告訴你，不過他的背景不重要。最重要的是，我不記得事情的經過。」

「以前發生過？」

「已經有……兩個月了。」

他看得出莎拉的頭腦忙碌運作中，儘量減輕此話的嚴重性。「可是，你不是得過失憶症嗎？你剛從法國回來的時候，不是也說，你完全記不起來了？」她改以譴責的口吻。「你累得自己撐不住吧，一定是的。」

「妳非告訴我不可。」他儘量說得詼諧。「妳是第一個見到他的人。」

「怎麼會是『他』？不是『你』嗎？的確是你，沒錯吧？」

普萊爾搖頭。「妳不瞭解。」他跳起來，從床頭櫃最上面的抽屜取出一張紙。「看。」

莎拉讀到：去你的，別亂動我的雪茄，行嗎？

「我前幾天在口袋發現幾支雪茄，把它們扔掉了。」

「可是，筆跡是你的啊。」

「沒錯。我怎麼能說是『我』寫的呢？」

莎拉思忖著。「我剛說是『你』，指的不只是……你。我的意思是，我……我是說，你出現那種心情的時候，我認得你。記得我們第一次郊遊的情形嗎？去海邊玩的那一天？」

「記得，當然──」

「對，你那天就像這樣。痛恨所有人。在火車上，你還好好的，一到海邊，我搞不懂出了什麼事，你馬上脫離我身邊，我抓也抓不到你，能感應到你散發出的那種仇恨。你好像在說，沒去過法國戰場的人全是垃圾。今天在船上呢，你就像那樣。你的心情變成那樣的時候，你是一問三不答，根本是鄙視所有人。」她遲疑著。「包括我在內。」

「莎拉，那跟心情無關。情緒不好的人會記得當時的心情。」

當晚在床上，普萊爾繾綣在她背後，順著她的脊椎往下吻，動作輕柔，以免吻醒她。

一節接著一節，階階朝著健全的精神狀態前進。

可惜明天過後，她即將遠去。

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書籍介紹

本文摘錄自《重生三部曲套書（重生、門中眼、幽靈路）》，時報文化出版

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作者：派特．巴克（Pat Barker）

譯者：宋瑛堂

獲獎無數的英國女作家、小說家。

生於一九四三年，家鄉在蒂斯河畔索納比（Thornaby-on-Tees），畢業於倫敦經濟學院。傳授歷史與政治學多年。作品主題圍繞記憶、創傷、生存和復原，一九九五年榮獲布克獎。作品文風直接，曾獲頒大英帝國勳章，現為英國皇家文學學會會士。

【關於本書】

電影【1917】片中最駭人的一場戲，就是影片後段，當一回回火箭式照明彈爆破，只見下士在磚牆間穿梭逃命的長鏡頭夜戰就是向《幽靈路》致敬。──羅傑．狄金斯，攝影指導

文學史上書寫第一次世界大戰最好的小說

一九九五年榮獲英國文壇最高榮譽布克獎

二十世紀末英國小說中極少數真正的大師之作

二〇一九年入選英國BBC「影響世界的百大小說」書單

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航