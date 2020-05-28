Lo-Fi House抄襲與「速食美學」：重挫品牌形象，甚至影響台灣設計圈的國際名譽

文：葉家齊

近年來，許多人對於居住空間的要求不再只是簡單的滿足基本所需，而是期望能夠擁有舒適美觀且有自身「風格」的環境。網路上也有越來越多簡單的空間改造教學，Dcard更興起一波「What’s in my room？」的改造風潮。

而Lo-Fi House團隊正是看準這一波商機，先解釋一下Lo-Fi House是什麼，他們於2017年創辦，是客製室內設計的團隊，同時會將改造空間、繪製畫作的過程錄下發布於YouTube。目前累積訂閱突破58萬。

Lo-Fi House在Youtube上建立以接案方式客製化改造室內空間為主的頻道，抓準流行讓他們在短時間內就擁有大批粉絲和隨之而來的大量營收。但這樣的經營方式是否危及到圈內設計師的工作範圍？他們自稱的「空間風格師」和近期興起的速食美學又有何相關呢？

淺談Lo-Fi House的抄襲事件

就在幾個禮拜前，Dcard上一名匿名網友發佈了一篇關於Lo-Fi House涉嫌抄襲爭議的文章，其中提到風格師「姍」自稱原創的繪畫作品，大部分都是抄自Pinterest（讓使用者利用其平台作為個人創意及專案工作所需的探索工具，同時也有人將它視為圖片分享的社群網站）上其他設計師的作品。涉及抄襲的單位多達53個，原本將近170部影片也在事件發生後下架到僅剩56部影片，這也表示其中超過三分之一的影片作品中都有抄襲的元素，最令網友氣憤不已的就是Lo-Fi House創立官網販賣的原創商品畫作，十幅中有五幅都是抄襲Pinterest上的作品來販賣賺取營收。

在 Instagram 查看這則貼文 @co.py.house 分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 下午 2:09 張貼

我認為熱愛自身的興趣，將空間佈置的方法分享給大眾是相當好的出發點，但將不屬於自己的作品營造成原創商品的形象，甚至冠上自己的品牌名號來販售，我認為這就不單純只他們在道歉影片中說的「沒有注意到這樣已經觸犯法律。」的無心之過了。另外，Lo-Fi House的營收來源包含接案的實體佈置、場景租借、畫作以及自創雜誌，曾在單季創下200萬元之高的，但其中涉及抄襲的收入該如何處理是目前最棘手的問題。

除此之外，Lo-Fi House抄襲事件更延燒至整個設計圈，大量設計師到Lo-Fi House的影片下留言表示自己的憤怒，希望他們能夠解散團隊並永久退出設計圈。抄襲事件一波未平一波又起，如今Lo-Fi House團隊發出聲明表示會和相關單位提出賠償資訊，但因涉及抄襲的創作者多是國外的設計人士，跨海賠償牽扯到更複雜的法律問題，讓此次事件又陷入另一風暴圈。

何謂速食美學？

回到當初Lo-Fi House興起的原因，那就不得不提到現今的「速食美學」風潮，Instagram、臉書、Dcard、YouTube等社群媒體上充斥著大量快速美學，「12小時打造韓系風格臥室」、「千元改造歐式小房間」等標題引人注目，但其中有多少元素是完全自創的呢？大多數都是從Pinterest、相關設計網站或是其他影片中各擷取部分拼湊出的結果。大眾開始爭相模仿，乾淨、簡約色調加上幾幅抽象線條畫就是韓系簡約風，木質搭配幾塊幾何或抽鬚毯子就是北歐風，許多設計師花了好多年研究美感和實用性兼併的創作作品，很可能就會直接淹沒在簡單幾個字構成的風格後面。

不只在空間美學上，在服飾潮流上也都也類似的「速食化」問題出現，許多衣服冠上「韓系」、「日系」、「歐美風」等關鍵詞就可以熱賣或標上更高價格。蝦皮、淘寶上開始出現大量平價且重複性高的商品，但流行之外，我們有考量到實用性的因素嗎？這些廉價流行單品過季了之後是否被遺忘在衣櫥深處？或是穿過幾次之後覺得不實穿，就再也沒出現在我們身上了呢？

Photo Credit: 中央社

同樣的，Lo-Fi House受到爭議的點不只有抄襲事件，設計圈之所以引起如此大的反對風波，就是因為設計的專業和實際得到的效益開始失去平衡。許多設計師表示他們受過專業訓練，至少學習了四到五年才能夠以設計師的名號來接工作，在執行案子時也是經過多方考量，包含管線動線、使用者習慣、格局配搭等多項細節的綜合因素才能完成一個案子。

Lo-Fi House雖然自稱「風格師」，卻跨界接案，甚至將公司名號登記在室內設計業之下。此作法影響室內設計師的生態圈，兩位風格師沒有受過專業訓練，甚至有許多專業術語都還不了解，許多硬裝、軟裝上的編排設計乍看之下似乎舒適美觀，但實際上的動線和實用性卻還有待商榷。有設計師就在影片下留言：「他們頂多算是『家配師』，但是影片後期的工程承攬和以坪數收取費用的做法都已經是侵犯到室內設計師的工作領域了。」

總結來說，我認為「速食美學」也許既平價又流行，但這樣的美學是否只是一昧地抄襲，導致最終大家的風格都縮限於幾個固定形容詞中？美學的獨特性和原創性是否愈漸式微？專業創作者的心血應該要被尊重，在流行之餘，獨創性也是美學中不可缺少的一部分。

Lo-Fi House對台灣設計者在國際名譽上的影響

此外，Lo-Fi House對於國際上華裔創作者也在事件發生的同時造成不可挽回的影響，Lo-Fi House抄襲的畫作多來自國外創作者，儘管如今已在洽談賠償相關事宜，但因智慧財產權屬於「屬地主義」，要求多數的創作者需進行跨海求償大多不可行。

此事件在國外設計圈揭露後，更有已在國際上發展的創作者表示，國外開始有抵制台灣設計團隊的行動，被抄襲的外國設計師Shatha Al Dafai更在Instagram上發現時動態大罵Lo-Fi House團隊無知的抄襲行為。

Photo Credit: 作者提供 外國設計師Shatha Al Dafai 在Instagram上斥責Lo-Fi House團隊的抄襲行為

Lo-Fi House的抄襲風波也許重挫了他們自身的品牌形象，甚至影響了台灣設計圈的名譽。但此次事件更應該學習尊重原創的還有消費的大眾，如何判斷商品價值，讓美學內化，而不是盲目跟從一波波的流行趨勢。找到自身風格，成為自己的原創者。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航