拉丁美洲成為全球疫情熱區，中國在美國後院極開展「防疫外交」

世界衛生組織在1月30日宣布「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，又稱武漢肺炎）疫情為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）時，拉丁美洲尚未出現任何確診病例，直至2月26日，拉丁美洲首例新冠肺炎確診病例在巴西發現，3月7日在阿根廷發生拉丁美洲第一位因新冠肺炎死亡病例。世界衛生組織於3月11日宣布疫情「全球大流行」（global pandemic）時，拉丁美洲各國僅出現零星確診病例，全區僅約200確診病例。未料繼3月歐洲義大利、西班牙、法、英及德國成為疫情嚴重疫區；4月底美國確診病例突破百萬，約占全球確診總數三分之一之後，以巴西為主的南美洲在5下旬成為新疫情中心。

南美洲成為新冠肺炎疫情中心，巴西確診病例躍居世界第二位

巴西為世界第五大國、拉丁美洲及南半球第一大國、人口超過兩億、金磚集團（BRICS）成員。巴西在3月13日時僅有73確診病例，4月12日確診病例突破2萬；4月29日以7.3萬確診病例、5000死亡數居世界第11位。5月份歐洲疫情逐漸緩和下，巴西卻出現暴衝情況，5月19日確診數大幅上升至25.5萬，超越英、義大利、法與德國，次於美國、俄羅斯與西班牙，跳升為全球第四位；5月22日更超越俄羅斯居世界第二位，成為疫情嚴重僅次於美國的國家。

2019年元月就職的巴西極右派波索納洛（Jair Bolsonaro）總統，行事作風具高度爭議性，有「巴西川普」之稱；對此次新冠肺炎疫情不以為意，宣稱不過是「小感冒」，並與地方政府首長爆粗口。巴西聯邦政府一個月內兩位衛生部長因防疫理念與總統不合而去職，衛生部長一職由無公衛經歷的陸軍現役將領帕佐耶洛（Eduardo Pazuello）接任，此為波索納洛總統23位內閣部長中，所任命第10位具軍人背景者。

截至當地時間28日，除巴西外，秘魯以13萬確診病例超越中國，為拉丁美洲疫情第二嚴重國家；智利8.2萬例及墨西哥7.4萬確診病例。疫情排名拉美第五的厄瓜多，人口1700萬，確診數超過3.8萬、死亡逾3200人，為每百萬人口死亡比例最高的拉美國家。巴拿馬人口約400萬，確診病例近1.2萬，為拉美地區每百萬人口確診數比例第三高的國家。（詳見附表）

拉丁美洲20國新冠肺炎疫情表（2020-0528）

資料來源：Virusncov.com COVID-19 Coronavirus – Update.

疫情重創拉美經濟：阿根廷再次主權債務違約，拉美前兩大航空公司破產

新冠肺炎疫情重創全球經濟，影響程度較2008年金融危機期間嚴重，拉丁美洲地區自不例外受到衝擊。國際貨幣基金會（IMF）4月16日表示，拉丁美洲和加勒比海國家正面臨自1950年代以來最嚴重的經濟衰退。根據國際貨幣基金會4月發表的「2020年世界經濟展望」（2020 World Economic Outlook），預估2020年世界經濟出現3％的負成長，拉丁美洲為負5.2％；拉美第一及第二大經濟體巴西、墨西哥的經濟成長預估分別為負5.3％及負6.6％。高盛（Goldman Sachs）則預估拉丁美洲的經濟將衰退7.6％，要至2022至2023年才能完全恢復疫情前水準。

受到新冠肺炎疫情雪上加霜的衝擊，南美洲大國阿根廷確定無法在期限5月22日前與債權人就650億美元的外債重組達成協議，無力支付5億美元的外債利息，爆發本世紀以來第三度、歷來第九次主權債務違約。

在全球航空載客量下降90％的衝擊下，拉丁美洲的航空公司經營陷入困境。創立於1919年的拉丁美洲第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca），5月10日向美國紐約南區美國破產法院申請破產保護，期望根據美國《破產法》第11章規定重組資產負債，繼續維持營運。總部設於智利的拉美第一大航空公司南美航空（Latam）在5月15日宣布將解僱在智利、哥倫比亞、厄瓜多及秘魯超過1400名員工後，亦於5月26日在紐約宣布申請根據美國《破產法》第11章規定重組資產負債，並尋求股東9億美元的融資。

世界銀行於4月22日宣布，全球僑匯受新冠肺炎影響降幅將達20％。拉丁美洲以旅居美國為主移民的僑匯為許多國家經濟的重要支撐，2019年拉美移民匯回母國的僑匯金額達1030億美元。由於美國為新冠肺炎嚴重疫區，導致拉美僑民失業，三月份僑匯減少幅度：墨西哥35.8％、哥倫比亞30.6％、多明尼加21.9％、宏都拉斯15.5％、薩爾瓦多10.7％及瓜地馬拉9.7％。對僑匯占國內生產毛額（GDP）30％至39％的海地，以及2019年占21.8％的宏都拉斯、21.2％的薩爾瓦多及13.8％的瓜地馬拉等高度依賴僑匯的中美洲及加勒比海小國，經濟造成嚴重衝擊。

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中國積極開展「防疫外交」，拉丁美洲國家亦為重點地區

中國在疫情緩和後，積極開展「防疫外交」，中央及省市政府結合企業界與民間力量，共向一百五十多個國家和國際組織提供抗疫物资，對19個國家派出21支醫療專家組，與一百六十多個國家和國際組織召開一百二十餘場視訊交流會議。另向當地的中國留學生、孔子學院教師及志工等發送新冠肺炎疫情防控「健康包」。

與拉丁美洲有關部分，分別與拉丁美洲及加勒比海地區「建交國」舉行兩場多邊視訊會議。3月23日，中國疾控等各領域的專家，與拉丁美洲25國（24個建交國及尼加拉瓜）政府官員及專家近200人，舉行視訊抗疫工作會議。5月12日，中國和加勒比海地區9個國家舉行新冠肺炎疫情副外長級視訊特别會議。此外，中國外交部長王毅4月28日出席包括巴西的金磚國家應對新冠肺炎疫情特别外長視訊會議。

中國向19個國家派出21支醫療專家組中包括委內瑞拉，由江蘇省負責組建的8人「抗疫醫療專家組」於3月30日抵委內瑞拉；迄5月12日，已有5批中國援贈的呼吸機、檢測試劑盒、醫用口罩、防護衣、護目鏡等醫療物資運抵委內瑞拉。中共的「好朋友、好同志、好兄弟」古巴，相關抗疫醫療物資4月5日即運抵古巴。4月7日，從中國採購約10噸的首批防疫醫療物資空運至墨西哥；另援贈厄瓜多、阿根廷及烏拉圭等國家醫療物資。

中國電子商務巨擘阿里巴巴（Alibaba）集團及馬雲公益基金會對世界150國捐贈醫療物資，但此項捐贈與中國的外交政策配合，僅限於中國的「建交國」。馬雲3月22日在推特（Twitter）以「同一個世界，同一場戰鬥！」（One world, one fight!）為口號，宣布「馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會向包括阿根廷、巴西、智利、古巴、厄瓜多、多明尼加和秘魯在內的24個拉美國家（中國在拉美共有24個邦交國）捐贈一批應急物資：200萬口罩、40萬試劑盒和104台呼吸機」。以阿根廷為例，10萬個醫用口罩、5萬份檢測試劑和10具呼吸器於3月20日運抵阿根廷；阿根廷並使用中方援助的野戰醫院對抗新冠肺炎疫情。

在拉丁美洲的華為公司等中資企業也積極向當地政府捐贈防疫物資。以疫情嚴重的巴西為例，二十多家中國企業配合中國省、市政府向巴西地方政府捐贈150萬個口罩、一萬套防護衣、30具呼吸器和大量檢測試劑等醫療物資；工商銀行巴西分行向聖保羅州政府捐贈15萬個醫用口罩。在智利的天齊鋰業、中國五礦集團及中國銀行智利分行；秘魯的中國三峽集團、烏拉圭的奇瑞公司、巴拿馬的中國銀行巴拿馬分行等均向當地政府捐贈醫療物資。。

中美洲及加勒比海地區近年來與中國建交的小國，此次特別受到中國的防疫物資援助。2007年與中國建交哥斯大黎加，4月26日獲中國緊急援贈價值83萬美元55噸防疫醫療物資，哥國政府派三架包機赴上海運回中國捐贈的72.6萬件防護衣、口罩等防疫物資。2017年建交的巴拿馬，中國大使館自4月起已六度舉行福建省及上海市防疫物資的援贈儀式。2018年5月建交的多明尼加，4月13日獲贈首批價值10萬美元的抗疫醫療物資；5月11日交付湖南省捐贈的抗疫物資。2018年8月建交的薩爾瓦多，中國3月18日援贈25萬美元，4月22日、5月3日等三次交付援贈防疫醫療物資，5月21日及23日並捐贈50餘噸農用物資及5000份抗疫生活物資。

美、中兩世界強權的對抗，從貿易戰、科技戰，到目前新冠病毒的論爭。新冠肺炎使中美兩國鬥爭加劇，但在中國疫情遭到控制之後，美國繼歐洲之後成為全球最嚴重新冠病毒疫區，迄今確診病例超過170萬、死亡人數逾10萬人。在美國自顧不暇、未見對拉美國家提供任何抗疫之協助之際，中國在其「後院」積極開展「防疫外交」，援贈防疫物資。可預見新冠肺炎後，美、中兩強權在拉丁美洲的地緣政治影響將有相當程度的改變，而對我國在拉美的邦交更為一大挑戰。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航