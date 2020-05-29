山本耀司Ｘ內田雀：當代時尚與藝術的跨界新火花

文：ALYNEKO

日本著名的服裝設計師山本耀司於2017年6月下旬，在巴黎舉辦了2018年春夏男裝發表會。除了維持品牌一貫的黑色之外，這次在黑色基調上，加入了紅色、藍色與灰色的皮革外套，並透過復古艷麗、病態詭異的女性肖像、抽象的文字圖騰、佛教經典語錄等，強烈視覺的衝擊，打造出山本耀司獨特的眼光與世界。

近年來，山本耀司經常與各領域的藝術家，進行跨界合作，比如自家的品牌「Ground Y」2017-2018年秋冬新裝，邀請到日本廣告藝術總監井上嗣也與新加坡華裔攝影師紀嘉良（Leslie Kee）協力，以青年力量（Youth is…）為題，發表十種圖案設計，限量發售的T恤，注入豐富多元的元素。這次2018年的春夏男裝發表會上，山本耀司更大膽地啟用日本的年輕藝術家サイトウユウスケ（Saitoh Yusuke）與內田雀（Uchida Suzume）的作品，彷彿將伸展台化為一場移動式的繪畫展場。

山本耀司合作的年輕藝術家當中，內田雀的作品令人驚艷。內田畢業於筑波大學藝術專門學群設計部，她的創作媒材多元，有墨色、水彩、炭筆、油畫等，畫中的人物充滿日本傳統幽靈畫的鬼魅感（她曾獲得2014年幽靈畫展大獎），同時又融入現代女性的病態與怨念。

我曾經在美術雜誌看見內田的一幅名為《勾勾手》（ゆびきり，2016年）的女性肖像，畫中強烈光影對比的幽暗空間裡，一名半裸上身的女性，微微含首低頭，眼神吊吊直視上方，在頂光的照射下，髮絲遮掩的臉龐，露出詭異的笑容，她伸出小拇指，似乎正在與畫面外的觀者進行一場「倘若違背約定，我就殺了你再自殺」的扭曲交易，又或可作為觀者內在的鏡面投射。後來，連結到內田的官方網站以及閱讀她的相關報導，才了解原來這幅作品是她的自畫像，也是出自她飽受厭食症與憂鬱症困擾的真實經驗。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 （左）《勾勾手》（ゆびきり，2016年）原圖，（右）服裝圖樣

內田雀的外型清秀優雅，她的作品大多數是自畫像，在寫實清透筆觸下，流露出自我內在的黑暗面與追求希望的矛盾掙扎。比如《厭食與自爆》（拒食と自爆，2014年），便是內田以過去厭食症的痛苦經驗為靈感，描繪她化身為一名骨瘦如材、宛如鬼魅般的女性，正在啃食自己的腸子，針對這幅作品，她下了一段註解：「厭食症。拼命地想吃東西，卻害怕肥胖而不敢吃。既然如此，那就吃自己的小腸，啃食這具無法吸收營養的肉體。我想我那個時候如果死了，應該會成為這樣的幽靈吧。」如此兼具絕望與希望，細膩的內省與視覺衝擊，正是內田雀的作品引人之處。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 （左）《厭食與自爆》（拒食と自爆，2014年）原圖，（右）服裝圖樣

山本耀司的男裝發表會上，總共採用了 七件內田雀的作品，包括五件舊作《勾勾手》、《厭食與自爆》、《蜻蜓之夜》、《紅色果實》、《業火》，以及兩件特別為發表會所繪製的《太陽之子》與《今宵椿》。這些圖像分別拓印在寬鬆的長版外套上，隨著皺摺的擺動，女性若隱若現的臉龐，更顯恍惚與神秘。山本耀司刻意在男裝上運用具有強烈女性心理意涵的肖像，或許是希望呈現出一種對話關係。他曾開玩笑的說：「我想表達女性有多麻煩、多嚇人。」但實際上，新裝發表會圍繞在佛教與輪迴的主題，畫中女性的怨念與扭曲價值觀，同時也傾訴著重生的想法。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 內田雀在山本耀司男裝發表會場與自己的服裝合影

在日本當代藝術圈小有知名度的內田雀，當接到合作的邀約時，直說宛如夢境般不可置信，藉由這次的合作，她也開始受到國際媒體的矚目。 發表會後，內田雀於2017年12月在銀座的秋華洞藝廊舉辦個展「内田雀展 －愛之星－」，會場中一併展出了她與山本耀司合作的七件原畫作品與服裝，還有十件新作。這次承蒙內田雀本人的協助，得以一窺場內小巧精緻的展出實況。

縱然當代時尚與藝術圈合作的模式，早已不是新鮮事，但如何為既定品牌形象，注入新鮮的活水，激勵新一輩的藝術家創作，迸發跨界合作的火花效應，相信這也是值得台灣未來藝文產業圈思考的一件事。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 「内田雀展 －愛之星－」個展的內部照片

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航