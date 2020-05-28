中國兩會財經重點：GDP首次負成長，經濟任務以「穩就業」為優先

2020年對中國而言是「十三五」收官之年、「十四五」接續之年，更是「兩個一百年」目標交棒點，如此重要的一年，卻面對「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱新冠肺炎、武漢肺炎）疫情致Q1的GDP出現歷史首次負成長、逆全球化持續升溫的重大挑戰。

5月21日～5月22日，中國召開一年一度的全國兩會（政協13屆3次會議、13屆人大3次會議）宣布「2020年政府工作報告」，闡述今年經濟工作的重點、財政及貨幣政策主軸，與未來工作具體目標和詳細部署，可說是觀察未來政策的風向球。

一、主要經濟任務：未設定GDP目標，以穩定就業優先

由於考量全球疫情和經貿情勢不確定性過大，中國政府經濟任務首次未設立全年經濟成長目標。今年優先「保就業、保民生」目標為主，實際目標包含：城鎮新增就業900萬人以上（2019年目標為1100萬）、城鎮調查失業率6％（5.5％）、城鎮登記失業率5.5％（4.5％）、居民消費價格漲幅3.5％（3％），努力完成「十三五」規劃目標任務。

表面上，中國本次並未設定全年經濟成長具體目標，對於眾多經濟數據目標則較先前下調（參考下圖），欲求針對性的完成「保就業、保民生」的重點經濟任務，又能避免過低的經濟成長目標衝擊市場信心。但是如果要實現上述具體目標、堅守底線，勢必需要一定經濟成長支撐，可以根據赤字率3.6％以上估算名目GDP成長率、實質GDP成長率上限分別約5.4％、3.8％，中國政府仍希望保有一定程度的GDP增速。

Photo Credit: 財經M平方

二、財政政策積極發力，貨幣政策則持續推動利率下行

政府工作報告提及，積極的財政政策要更加積極有為，中國今年財政赤字率擬3.6％以上，打破近年3％上限，凸顯逆週期積極性；新增財政赤字規模達3.76兆（去年2.76兆），並發行抗疫特別國債1兆。相比去年多出的2兆，將全部轉給地方，以減輕地方政府財政壓力，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等。

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其他財政政策細節

持續擴大減稅降費規模

去年減稅降費規模超預期，2019年原本預計減稅約2兆，實際完成2.36兆，今年全年為提高到2.5兆。今年繼續執行下調增值稅稅率和企業養老保險費率等製度，新增減稅降費約5000億元，讓穩企業帶動穩就業。

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專項債持續發力，針對「兩新一重」建設

地方政府專項債發行規模限額3.75兆，比去年增加1.6兆，並提高作項目資本金比例，主要用於促消費、惠民生又調結構的「兩新一重」。

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貨幣政策上，中國人行將透過運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模增速明顯高於去年。務必推動企業便利獲得貸款，推動利率持續下行，創新直達實體經濟的貨幣政策工具。

財政政策持續擴張，除了減稅，地方政府還發行更多新債，大抵來說這些資金將用在什麼產業類別？貨幣政策未來是否有傳遞持續寬鬆的可能？更多重點內容，都收錄在財經M平方網站上。

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航