為什麼「性別認同的代名詞」運動比妳／你想像的更重要？

文：LT（英國劍橋大學讀博士，臉書與Instagram可由此入）

加拿大The Post Millennial在今年4月中的報導，提到了該國的軍方人員將不再使用he、she這樣依照性別分類的代名詞，轉而使用they或their；美國高盛集團在去年11月刊登的文章中，也呼籲了英文代名詞（pronoun）的使用，應尊重且鼓勵職員們可以以符合自己性別認同的代名詞稱呼；從女性She／Her／Hers、男性He／Him／His、到中性They／Them／Their、以及牛津英語詞典最新增修後的「去性別」代名詞Ze／Zir (Zem)／Zirs (Zes)，即使這波行動引來許多人質疑其必要性，仍可以看出性別在職場上的討論，已趨成熟且更實踐於生活中。

先前在性別力的專欄討論過性別代名詞的出現與定義，以及如英國歌手Sam Smith在媒體間對於稱呼的爭議。為什麼性別的意識抬頭會吹起這股代名詞改革？又為何性別中的代名詞比妳／你想像的更重要？！

代名詞（pronoun）是在語言上，稱呼其他對象或自己的一種語義對應關係，在閱讀理解中十分重要。怎麼說？很多早期歐美語言學的研究[1]都顯示，對於代名詞的解讀推論能力，在兒童的閱讀理解表現有一定的相關性，而從教育角度來看，英國的教育部在2000頒布的課程讀寫策略（The National Literacy Strategy）就表明了人稱代名詞為教學重點，而我們台灣的教育部是從2012年開始將指示代名詞列入一年級的教學大綱中，那年也是改推動課文本位閱讀理解策略教學的起始。這代表什麼？我們總說「改變，從教育開始」，若想要讓新的觀念與時俱進，並落實在生活中，不就應該從教育著手嗎？如同性別平等教育的課本內容，之所以會討論得沸沸揚揚，不就是因為雙方雖抱持著不同的立場，但其實都同意了教育的重要性以及其能影響孩子的力量。

至於怎麼會有「性別認同的代名詞」這樣的觀念呢？最簡單先從語言上來看，不同的語言有不同的性別區分，舉例來說，「恐怖」（terror）這個詞在法文裡是陰性，而在德文裡是陽性，還有像俄語[2]中的「鼻子」（nos）是陰性，「耳朵」（ukho）則是中性，這種分類叫做「語言性範疇」，源自於世界各地的祖先對於事物上的觀察，產生的概念性分類；如果在語言上都能有陰陽及中性的區分，身為更複雜的人類我們，又怎能只以「男、女」這種二分法來代稱彼此呢？根據英國雪菲爾大學Emma Moore語言學教授，人類從18世紀開始以男性的「他」（male pronouns）指稱不清楚性別的對象，而在中文中也有相似的情況，當我們用文字在描述我們不知道性別的人物時，常常也是用「他」。

而在英國衛報中提到的一則研究顯示，若除去he跟she這種帶有性別暗示的代名詞，轉而使用they，是有助於整個性別意識的進步。這樣解釋可能有些牽強與艱澀，畢竟英語和中文不一樣，讓我們回到我們的語言，即使在代名詞中我們有「他」、「她」、「它」、「牠」、「祂」之分，但發音全部都一樣，所以在這場「性別認同的代名詞」運動中，感受不太到必要性，在討論其重要性之前，先來看看兩則老掉牙但依然有趣的問題：

一名小孩匆匆跑來對警察局長說：「你爸爸和我爸爸吵起來了！」旁人問局長：「這孩子是你的誰？」警察局長說：「是我兒子。」

請問：這兩個吵架的人分別跟警察局長是什麼關係？

有一對母子發生車禍，母親死亡，兒子被送往醫院急救，值班護理師看到男孩，急忙說：「這不是我兒子嗎？」

請問：她是男孩的誰？

公佈答案：兩個吵架的人是局長的爸爸與丈夫，因為警察局長是女性，而值班護理師為男孩的爸爸。發現了嗎？我使用了錯誤的代名詞，也許誤導了妳／你，又也許是性別刻板印象讓妳／你有了先入為主的想法。以上的例子也許無足輕重，但試想若是在專業或重要場合犯了這種性別錯稱（misgender），會造成什麼尷尬的情況，這也是為什麼「性別認同的代名詞」是重要的，我自己在寫文章時也會特別注意，當我要指稱他人時，我固定會以「妳／你」、「她／他」書寫來避免讓任何人覺得受冒犯，也許有些人會覺得多此一舉，但我相信這場「性別認同的代名詞」運動，涵蓋的議題是更廣的，如同上面連帶的刻板印象、其餘性別層面的影響，會一起被討論，進而進步，所以才要從最基礎的文字開始做起。

儘管中文相較於英文，對於性別的代名詞解釋稍嫌困難，我認為最適合代入此觀念、最能說明且實踐的切入點，是英語教學相關領域；不管是學校、私人補習，或家教，只要是英語教學的專業，且有在關注性別議題，也同意支持這場代名詞運動，我相信將這個觀念以額外知識的形式，在原本英語教學的教室中傳達給學生，並不是一件難事，甚至是有意義的事。當然，可能有些疑慮會認為單純的課堂不應該介入其他非課本知識的訊息，但這場「性別認同的代名詞」運動是真實發生的，不管立場為何，它是已經開始且持續進行中的，學生有權利知道此資訊。

這也是我一直相信的，若一件事————不只侷限於性別議題，也不論其爭議性多大、涉及到的領域有多廣——只要它與妳／你所教的科目有所關聯，身為教育工作者的妳／你都該有能力在此話題上與學生討論與交流，也許不用過於主動提起，也不需要清楚地表達立場，但無論如何，妳／你都不該排斥或拒絕它出現在課堂上。

中國使用漢語拼音，故「TA」的使用在其不管是網路上或宣傳廣告，皆十分普遍，我認為這也是性別的代名詞進步的另一種方式，台灣2016年的談話節目「TA們說」從電視轉戰YouTube，雖然目前看似已不再更新，但其名字的命名，也可視為性別代名詞的表現。妳／你如何看待這場「性別認同的代名詞」運動？下次與外國朋友自我介紹時，不妨主動告知自己希望如何被稱呼，也問問對方的代名詞，更簡單地，不如現在就將email中的簽名檔加上「他／她」或「你／妳」，再附上相關資訊，讓更多人知道這場運動吧！



註釋

[1] Bormuth, J. R., Manning, J., Carr, J., & Pearson, D. (1970). Children's comprehension of between- and within-sentence syntactic structures. Journal of Educational Psychology, 61 (5), 349357. https:／／doi.org／10.1037／h0029817

Hickmann, Maya & Kail, Michèle & Roland, Françoise. (1995). Cohesive anaphoric relations in French children's narratives as a function of mutual knowledge. First Language. 15. 277-300.10.1177／014272379501504502.

Oakhill, J., Yuill, N., & Parkin, A. (1986). On the nature of the difference between skilled and less-skilled comprehenders. Journal of Research in Reading, 9(2), 80–91. https:／／doi.org／10.1111／j.1467- 9817.1986.tb00115.x

[2] 此處使用羅馬字母（拉丁字母）拼寫俄語

參考資料

Raewyn Connell《性／別 Gender：多元時代的性別角力》（書林出版）

黃秋華、陸偉明，2017，〈代名詞與人名之性別訊息對兒童閱讀代名詞句之影響〉。《台東大學教育學報》28(1), pp. 53-76。

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