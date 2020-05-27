中國力推「港版國安法」，蔡英文：港人來台居留、工作將以「專案」協助

中國打算在香港推動「港版國安法」，引發香港社會反彈不安，總統蔡英文今（27）日下午主持中常會前受訪表示，已跟行政院長蘇貞昌達成共識，行政院將提出人道救援行動方案，並由陸委會主責規劃。

「港版國安法」若在香港實施，中國與香港之間「一國兩制」體制恐怕名存實亡，總統蔡英文日前表示，與香港人站在一起，但也提到香港情勢一旦發生變化，可能停止適用《港澳條例》，取消對港特殊待遇。此說法遭國民黨質疑是「變相在處罰香港人」，質疑在沒有《難民法》又不能用《港澳條例》的狀態下，港人要怎麼尋求政治庇護？

為此蔡英文今日表示，會持續支持香港人，爭取民主自由的決心。也宣布今日上午跟行政院長蘇貞昌討論，已經達成共識，行政院將組成專案，對於香港朋友提出人道救援行動方案，這個專案會由陸委會負責規劃，會做跨部門協調來執行，這個專案也會盤點相關資源，對港人居留安置進行完整規劃，包含預算框定明確化等等，希望陸委會在最短時間提出他們的規劃，會對社會大眾說明。

蔡英文表示，過去一年香港人來台居住的人數成長非常多，相較前一年成長41%，突破了5,000人，認為這個趨勢會不斷持續下去，對於香港人居留台灣後的安置，會有一個專案來處理這個事情。

至於在野黨提出修正《港澳條例》第18條，以提供港人來台庇護，為此蔡英文表示，現階段《港澳條例》是足夠的，將由行政院組專案執行，並未回應是否修正條例。蔡英文也強調，無論接下來條例是否有調整，「照顧香港人民的決心是不變的」，承諾會提供港人必要的協助，讓他們來台灣生活、居留、工作。

蔡英文表示，「我們跟全世界民主國家立場一樣，嚴正呼籲中國政府，要懸崖勒馬，不要違反對港人50年不變的承諾，讓香港社會恢復和平對話，如果香港情勢惡化，那麼香港的自治或者香港的人權，或者自由受到更進一步的壓縮，那我們也要表達嚴正的關心，嚴正的聲明」。

台灣民眾黨日前表示，現行《港澳條例》第18條規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，內容相當空泛，機關、承辦人、申請流程全都沒有明文規定，呼籲明定「港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定之主管機關申請庇護。」該提案已通過一讀。

時代力量則呼籲「專案協助助香港」，依《港澳條例》第18條及相關法規之規定，研擬專案，提供給被迫害之香港居民庇護與援助，並明定香港與澳門居民得向我國申請政治庇護之資格條件，要求陸委會應每月提出「香港特殊地位檢討報告」，檢視香港政治、經濟、社會面向之獨立性。

中國全國人民代表大會日前跳過香港立法會，授權人大常委會制定「港版國安法」，預定在明（28）日表決推動該法草案，香港今日多區有示威抗議活動，台灣公民團體也於今早聯合召開記者會，譴責中國專制政權無視港人長年對自由民主的追求，不但暴力鎮壓抗爭者，還試圖透過「港版國安法」終結香港自治地位。

香港邊城青年理事長Kuma表示，中國除了強推「港版國安法」，也將於今日二讀「國歌法」，香港人將包圍立法會，抗議惡法。

香港邊城青年發言人Justine則表示，「香港獨立，唯一出路」，她說中國跳過本地立法強推國安法，一面否定自由、民主、人權等普世價值，與世界趨勢背道而馳；另一面顯示出政權內部的不安全感。香港處在中國主權範圍內，但中國卻連形式上繞經香港立法會來認證國安法都不敢，顯示中國沒有把握在香港本地取得多數階層的結盟關係，統治正當性已動搖。

台南香港關注組成員曉琳也說，很理解台灣朋友擔心很多香港人會來，第一時間想保有台灣人的利益，希望台灣政府能以不破壞台灣人原來利益的前提，接受這些香港人來台。

Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：Alvin