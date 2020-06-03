《你沒問題，只欠缺找到自己強項》：常問「這麼做的目的是什麼？」你可能屬於分析型人格

文：中村泰彥

行為個性：沒理由就不會去做

首先，分析型人特別重視事物的「目的」和「理由」。只要是目的不明確，他們就不會採取行動；如果沒有找到自己認同的動機就不會去執行──說得極端一點：「沒有理由，就不會去做。」分析型人就擁有這樣的思考取向。

現在就讓我說一下自己曾經遭遇過的事情，從這個例子當中你可以很容易明白分析型人的特性。

有次我們在東京舉辦聚會，約莫來了15位具有全腦思維分析指導資格的訓練師。當日在結束一整天的學習研討會議之後，還附帶了個聯誼活動，這時有位從外縣市來東京參加會議的女士開口說話了：「我是不會參加接下來的聯誼活動，我只想回到飯店房間裡，完成受地方雜誌委託，描述關於自己創業過程的稿子。」

這位女士除了是全腦思維分析的訓練師之外，同時也是一位白手起家的成功創業者。基於她本身「分析型」的特性，與其和大夥人進行交際應酬，分析型思考的人更會重視自己的目的，也就是「現在該做的事」，因此其他的參加者都能體諒與接受她的缺席。

隔天一大早，這位女士傳了一封簡訊給本次活動的主辦人──也就是我本人。簡訊內容如下：「早知道我就該參加聯誼活動！我熬夜所寫的稿子，竟然被雜誌編輯給退稿了。他們委託我寫的內容，主要是希望我回憶描述創業時的甘苦談，但是我根本已經沒什麼印象了，也不喜歡去談論什麼甘苦，於是就寫了其他的內容……。」

過去創業時的「回憶」和「甘苦談」，對於注重實際的分析型人來說，根本不具有任何意義。然而對方不僅要求她寫這樣的內容，最後竟然還退回她挑燈夜戰才寫成的稿子，這對分析型人來說是再慘不過的事了。對於這位創業家而言，最重要的「行動目的」消失不見，我想那晚她應該是過得相當痛苦吧。

消費模式：物超所值

分析型人在購物時，也會十足地展現他們的特性。

他們很重視目的性，甚至還會為了提高購物效率而製作出一份「購物清單」。另外還有一項特點就是，他們會為了讓採購更划算而使用「優惠券」，會一邊估計「預算」，一邊「研究商品」──所買的東西是否物超所值，是他們絕對不會忽略的重點。

經我這麼一提，大家可能覺得分析型人是不折不扣的「守財奴」，但其實他們真正執著的不是「金錢」，而是購物行為背後的「目的」、「效率」和「優缺點」。

為了徹底排除「無謂的事物」，使得他們對其中一項實利象徵──「金錢」顯得異常嚴謹，這就是分析型人帶給旁人的觀感。不過他們絕對不只是執著於金錢，同時也極力避免浪費「無謂的時間」、「無謂的努力」。

職場特徵：重視工作目的與效率

當進行會議和商談時，分析型人的正字標記，就是他們別具特色的發言。

分析型人常掛在嘴上的話是：「有什麼根據？」「這麼做的目的是什麼？」「最後會變成什麼樣的形式？」

除此之外，他們也相當重視「損益平衡點」、「投資報酬率」等對「公司有利益」的相關數據。

分析型人總是著眼於結果，極具效率地工作，因此常常會給人一種「工作能力很強」的印象。如同前面所提及的，若是「目的」和「理由」不夠明確的工作，他們很多時候都不會積極地去處理。比方說，經常不想參加覺得沒太大意義的會議，這就是分析型人的特色。

就因為很重視「目的」和「效率」，分析型人寫的電子郵件，多半會以簡潔明確的方式，列出自己想說的要點。例如，他們在回覆別人的電子信件之時，很多時候就是只有兩個字──「了解」。這種回信的方式，從其他類型思考取向的人眼裡看來，很難不覺得他們似乎是「冷血無情」，但其實這對分析型人而言，卻是相當稀鬆平常的事。

另外，分析型人也不會因為別人一句讚美的話（比如「你好努力喔！」）而有所感動或喜悅，說得極端一點，他們甚至認為「為了達到目的，一切的努力本來就是理所當然的事」。

若是讓我們運用5W1H模式來說明分析型人，他們最關心的就是「Why」──只要「為什麼要做？」的理由不夠明確，他們就不會付諸行動。

如果你是屬於分析型傾向較強的人，那麼就先找出自己一定得做的「明確目的」吧！如此一來，你才能夠發揮原有的分析力、邏輯力、數學能力，並且朝著更有效率的目標邁進。

比方說，當主管拜託你製作資料時，就要先了解做這件事的用意，因此詢問主管需要這份資料的理由是絕對不可少的。有時候因為主管很忙，只能概略地說明，此時你應該另外找個較合宜的時間繼續詢問，或者是自己找出原因來。透過這樣的作為，你便能發揮分析型的本質，以最短的時間做出最大效果的資料文件。

習慣養成：找到目標加以實踐

世上不乏有許多只要持之以恆「養成習慣」，最後就能成功的例子，譬如讀書或減肥等等。當然，這些都必須透過選擇適合自己的思考取向──如同分析型人的特性──在最短時間內「忠於自己」的步伐來達成目標。

明確訂定最終目標

除了「考取○○的執照」、「瘦五公斤」等具體目標之外，連「考取執照的目的是什麼？」「為什麼要瘦五公斤？」這些更遠大的理由都要加以徹底思考，就很符合分析型的你了。

將過程數據化

如果是用在讀書上，就徹底記錄模擬考的分數變化──等同確認理解度與數據化；要是用在瘦身減肥，那麼就把體重的改變數據化，接著再從自己的最終目標回推計算，這是擁有觀看大局視野的分析型人所擅長的。

將許多狀況盡可能的數據化，就等同於做了「分析」，而這也是典型分析型人最看重的事，如此就能直接提高作為的動力。

比較、檢討目標和過程，並加以改善

重視效率的分析型人認為，比較、分析過程、目標達成度以及檢討有待改善之處，來獲取更高的效果都是非常重要的。你需要找出改善點，並且別受過往的方法和經驗所局限，積極地以更有效率的方法去實踐！

辦不到的時候，怎麼辦？

無論是誰都會有無法下定決心「去做」的時候，當面對這種狀況時，千萬別一味地強迫自己。在喪失幹勁的狀態下讀書，效率鐵定會是奇差無比。當產生無力感的時候，你可以想想「是否該休息一下再衝刺會比較好」。

Photo Credit：格致文化

書籍介紹

《你沒問題，只欠缺找到自己強項：用「全腦思維分析」找回最強本質，做事得心應手，看穿人心跟誰都合得來》，格致文化出版

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作者：中村泰彥

譯者：羊恩媺

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航