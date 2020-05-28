【關鍵眼中盯】刻意強調「女性領導人」防疫成功，反而讓「女力」蒙上更深的陰影

2020年5月20日，總統蔡英文宣布風光連任，但新內閣中的女性人數卻成為討論焦點，不僅比例上是20年新低，就算比起威權時代的內閣，人數都還要更少。

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無獨有偶，今年5月初包括《紐約時報》、《CNN》等多家媒體不約而同出了類似主題的文章，下了類似「為何女性領導的國家，防疫做得都特別好」的標題，並以紐西蘭首相阿爾登（Jacinda Ardern）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）和台灣的總統蔡英文的抗疫有方，對比美國總統川普、英國首相強森、瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）等男性領導人在防疫上的失敗。

這些文章，雖然大多都很巧妙宣示「不能用性別以一貫之」這個前提，但裡面卻又很強硬的為「女性領導風格」安上「更包容」、「更廣納意見」等等的標籤，對比回男性領導人（以川普舉例）刻意不戴口罩的「表現強悍」，再談人們對女性官員的期許，和這樣的期許如何讓他們能跳出傳統框架，做得更好。

我覺得這類論述很危險，他們出發點或許好，但最後可能反讓「女力」這件事被蒙上更深的一層陰影。

真正的性別平權應該是「去性別」，而非強化特定性別的好

首先，這類論述最大的問題，就是很常用到「人們」這種的詞彙，在不斷強調個體獨特性的同時，有意無意的為不同性別的人做你「應該是什麼」、「應該想什麼」的設定。問題是這些設定的歸類法研究基礎，常粗糙如訪問1000位女性愛喝茶或是紅酒，之後發現有700位女性愛喝紅酒勝過喝茶，便得出「女性的特質就是喜歡喝紅酒」的結論，完全忽略了個體的差異性。

這種想盡辦法在性別間找出「通性」來做比對的方式，看似為歷史上長久被壓迫的女性出一口平反的氣，但卻忽略真正的平權應該是要打破男女之間的隔閡，讓性別不是任用考量。這些凸顯「女性優勢」的論述，反而加重了性別在官員任用時的角色，背道而馳。

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把這個概念換到種族上或許會變得更清晰一些，思考一下，如果有個人只因為歐巴馬是非裔而投他當總統，這個人是超越了種族，還是非常非常的種族主義呢？

當這樣的論述被放到那種看似漂亮而無害的標題裡，雖然同溫層可以在這甜美的糖果周圍，歡慶195分之3的領導者成就，但其中論述的瑕疵，反而更容易招致仇女者的挑戰，甚至連帶讓「一般人」跟著鄙視這樣的論述，把潛在的性平支持者向外推，使他們對女性主義產生誤解與負面想像，對超越性別這件事造成更大的傷害。

那些首長有沒有更好的人選，而且那些人剛好是女性？

回到台灣的情況，我認為這次內閣真正該檢討的並不是女性的數量，而是那些男性留任或替換掉的位子，有沒有更好的女性人選？

例如，在文化圈呼聲非常高的前部長鄭麗君離開真的只是為了帶5歲多的小孩嗎？背後是否和行政院在政策上的衝突或糾結有關？接棒的李永得又有沒有足夠的經驗和專才？在地方創生界普遍有好評的前國發會主委陳美伶仍心念地方創生，是什麼力量讓龔明鑫取代她？政府在任用首長的時候，是否有「接班梯隊」或平衡派系的私心考量，而不能真正用人唯才？

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再往更之前看，徐國勇當時以「名嘴」之姿接任內政部長時，民進黨內或國家官僚系統人才庫裡有沒有更好的選項？顧立雄擔任金管會主委和國安會秘書長的同時，又有沒有更好的人選？

除非你是把性別平等看做「轉型正義」的那一派人，否則真正的性別平等，應該是要打破繼存的性別框架「把每個人都當人看（當然不是馬英九說的那一種）」。若用這樣的方式檢視，就會發現真正的問題，其實是台灣有好多人都更適合坐上那些位子，而那些更適合的人之間，有許多也剛好是女性。

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核稿編輯：翁世航