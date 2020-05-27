口罩國家隊要打「國際盃」！6月1日起開放內外銷

台灣今日無新增病例，中央流行疫情指揮中心記者會今（27）日聚焦於口罩開放外銷，6月1日起每日徵用800萬片，其他開放外銷。經濟部長沈榮津表示，台灣口罩產能已達每日2000萬片，支援生產的國軍可以退場，而「口罩國家隊要打國際盃」，業者大多感到振奮。

產能達每日2000萬片，開放內外銷

沈榮津指出，台灣口罩產能一開始是每日188萬片，現已可日產2000萬片，而國人每天需求量約為800萬片。由於戰備量已足夠，國內購買需求也逐漸下降，6月1日起每日固定徵用800萬片，其餘可外銷，或可透過國內通路自由銷售，台灣民眾寄送口罩給親屬限制也將取消。

同時，支援生產的國軍也將於6月1日退場，廠商需自行維持產量。

未來國內口罩銷售方式採雙軌制。現行以健保卡購買每14天配額9片實名制，仍會繼續實施，價格維持每片5元；而通路銷售價回歸市場機制，民眾可視需求決定購買方式。沈榮津表示，若要與實名制價格競爭，自由銷售的口罩很可能低於每片5元。

若疫情發生變化，口罩需求量又增加，徵用量會彈性調整，例如庫存低於1億片時，徵用量將增加至1200萬片。

記者會改為每周1次

另外，因疫情趨緩，指揮官陳時中表示，6月7日以後，中央流行疫情指揮中心記者會將改為每周1次，不再每天召開。至於指揮中心層級是否需要降低，將視情況而定。

有記者關心，防疫指揮中心近來頗有轉型成「業配中心」之虞，衛福部長陳時中也成為最佳推銷員，原本交通部、農委會等振興經濟的責任，是否會被陳時中取代？對此陳時中解釋，指揮中心只是敲邊鼓，幫忙展示農產品，政策部分還是由各部會執行，各單位之間互相幫忙也很愉快。若民眾對此感到厭煩，也就不會繼續助陣推廣。

開放邊境前提：先養成個人防疫習慣

有記者提問，疫情趨緩，何時能開放國外旅遊？陳時中強調，是否開放國際間往來，不能以台灣疫情趨緩作為評估前提，「台灣安全和開放邊境是兩件事」；推廣防疫新生活、戴好口罩、落實健康監測，就是在為了開放邊境做超前準備，以防開放後有漏網之魚將病毒帶入國內，這些個人防疫措施可減低災害。

《中央社》報導，陳時中今天接受電台專訪表示，6月7日起，藝文、餐飲、休閒活動場所不受人流限制，音樂會、看電影、看棒球可以不再實施梅花座。若是距離近仍要戴口罩，吃點小東西是沒問題的。

餐廳方面，若桌距夠遠，可不設隔板，但若距離近、又是不特定人士，仍要設置隔板，至少要有疫苗或藥物才可能不再使用隔板。

6月7日後雙鐵也可開放自由座、不用梅花座，但如果座位都坐滿了，代表站票空間不大，因此他對站票仍表示反對。

指揮中心表示，全球累計561萬2601例確診，分布於187個國家／地區；病例數前5名為：

美國170萬8378例

巴西37萬4898例

俄羅斯36萬2342例

英國26萬5227例

西班牙23萬6259例

全球確診病例中有34萬9060例死亡，死亡數前5名為

美國10萬0116例

英國3萬7048例

義大利3萬2955例

法國2萬8531例

西班牙2萬7117例

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡