《全身激痛點地圖》：「慢性疼痛」不要忍，長期下來可能導致大腦受損

文：侯鐘堡

急性疼痛與慢性疼痛，同樣都是好痛痛，有什麼不同？

忍耐、忍痛是美德？常有長輩會在小朋友跌倒或受傷時安慰說：「不哭不哭喔，有點痛，忍一下就過去了。」因為從小就被鼓勵學習忍痛，導致成年後在面對疼痛問題時，還是習慣隱忍著。這種情況在強調吃苦耐勞的上一輩尤其明顯。

像是在堡醫師的診間就遇到有許多長輩、阿公阿媽表示，自己的膝蓋關節痛、腰痠背痛已經持續了好幾年，都一直勇敢持續地在忍耐著。

曾有一位婆婆驕傲地對我說：「醫師我膝蓋痛五年了，今天第一次來看醫生呢！」經X光檢查後，卻發現，婆婆的膝蓋已經是骨頭磨骨頭，是第四級的退化性關節炎，軟骨全都沒了。

遇到這樣的狀況，我心疼地問婆婆：「阿哩價裡痛（台語：妳這麼痛），怎麼還一直忍？」

婆婆回答說：「啊就出來看病太麻煩還要給小孩接送，孩子還得向公司請假才能帶我來看醫生。」

「但是婆婆您沒有及早治療的話會愈來愈嚴重，到最後有可能要開刀捏！」

婆婆一聽到可能要開刀就驚呼了出來：「蝦密？痠痛不是就多休息、忍過去就好了嗎？」

在上一輩的觀念裡，忍耐、忍痛是一種美德：吃得苦中苦，方為人上人。然而，慢性疼痛是不應該忍耐的，因為大腦會記憶及學習疼痛感，如果長期漠視慢性疼痛，將可能會讓人無時無刻產生持續疼痛的感覺，甚至形成了棘手的「纖維肌痛症」。

疼痛不需要忍耐，而是要找出原因找對方法來解決。

急性疼痛（Acute pain）：大腦警告你，快去檢查受傷的地方

急性疼痛，幾乎都是因實際受傷而產生的疼痛。舉凡割傷、燙傷、挫傷、扭傷、拉傷，甚至蜂窩性組織炎等等。特別是當你看到、想到，知道受傷的起因與過程，這時大腦即會建立急性疼痛的邏輯事件。通常可以很明確地描述是經由什麼事件造成疼痛的產生。

急性的痛覺神經被喚醒之後，就會不停的放電，傳遞到大腦皮質，再由大腦皮質產生痛覺來提醒這位患者：「先生、先生，你這裡受傷了，快來看看嚴不嚴重！快來治療受傷的地方。」此時身體發炎的細胞訊號也被大量的釋放，造成受傷處產生「紅、腫、熱、痛」的發炎反應。

急性受傷在受到處理照顧後，身體的細胞組織聚集在傷處集中修復，當神經、身體發炎的細胞訊號不再受到刺激，就不會再產生急性疼痛了。甚至過了不久之後，你也忘記自己曾經受傷過。

慢性疼痛（Chronic pain）：大腦產生印痕，因此大腦覺得你應該要痛

很多因素會造成慢性疼痛，疼痛往往會隨著年齡一起增加。當人漸漸年老時，體內細胞也會慢慢開始崩解、損壞；而骨骼與關節，通常是最先發生損壞的部位。神經細胞（Nerve cell）也一樣會崩解損壞而導致慢性疼痛。

疼痛若是大於三個月以上，因為受傷處不斷的對大腦回傳此處受傷的訊號，於是大腦就留下了受傷的記憶，這時候大腦皮質因為長期處於受刺激的狀態，就會記憶住疼痛的感覺（稱為印痕），造成持續性的疼痛感。若是大腦已經產生這個印痕，那麼疼痛的情況就很難處理了。

就算把受傷的部位處理好，但因為大腦已經形成了錯誤的印痕而認定該部位持續受傷中，所以身體的那個部位還是會一直疼痛！因此，我們也可以說：慢性疼痛，將導致大腦受損。

疼痛種類可以分為：

傷害痛：身體的組織器官受傷了，啟動痛覺受器而感覺到疼痛。 皮膚表面痛：表皮受傷，擦傷，燙傷等。 身體痛：肌腱、韌帶、骨骼、血管、筋膜、肌肉組織受到損傷。通常是鈍痛，不易清楚指出部位。 內臟痛：某些我們熟悉的內臟痛容易區別，例如：胃痛，常見上腹部肋骨下抽痛感。心臟痛，常見左肩膀，左側下排內側牙齒疼痛等等。 中樞神經痛：中樞神經受損，如中風導致腦組織直接受傷而肢體疼痛。如腦出血患者常見長期肩膀疼痛，而肩膀之肌腱韌帶卻無明顯受傷。如脊髓損傷造成脊椎橫斷，也會造成嚴重的肢體疼痛問題。 周邊神經性：即我們一般人的姿勢不良而壓到頸椎、腰椎神經，或是腕隧道症候群。周邊神經受壓迫的患者常會描述痛感為：燒灼感、刺痛感、電擊感、戳擊感、圖釘刺到感。 觸摸痛（Allodynia）：慢性疼痛的患者，在腦部神經、脊髓神經的痛覺敏感化之後，連被輕輕地撫觸都會感到疼痛。

堡醫師有許多年長的門診患者，神經痛長達三、四年以上仍遲遲未處理，最終就慢慢演變成觸摸痛。觸摸對一個正常人而言，就只是輕輕碰到而已，然而對這些慢性疼痛的患者竟是如刀割般的疼痛。更有些人明明是沖冷水，卻說這個水是燙的，有燒灼感、刺痛感，甚至如刀割，即任何輕微的觸碰，對這些慢性疼痛導致觸摸痛的患者，都是一個很大的刺激。

觸摸痛可以更細分成三類：

1. 機械性＝輕觸摸性：

靜態機械痛：被輕輕觸碰時會感受到疼痛。

動態機械痛：被來回輕撫時有疼痛感。

2. 溫度性（冷 or 熱皆有可能）：對於任何稍高於皮膚表層的溫度皆會感到不適。

3. 動作性：正常的關節或肌肉痠痛都會導致痛感。

除了長期神經壓迫會導致觸摸痛之外，以下狀況也會導致觸摸痛：

1. 複雜性區域疼痛症候群（CRPS complex regional pain syndrome）：

常見於中風之後手部無力、肩膀脫垂。若該處脫位的肩膀不注意擺位，長期拉扯該部位神經後，容易衍生為複雜性區域疼痛症候群。需注意手臂不可垂吊在空中，應使用托肩帶支撐患肢，並且施以電療肩部肌群以加強肌力。

門診更常見的案例是：骨折後，無佩戴石膏固定傷處，仍繼續過度使用受傷的患肢。過幾個月之後，骨折的部位即使癒合了，還是會有腫脹、神經痛、觸摸痛的現象。

所以骨折之後，醫師要你佩戴護具、石膏，一定要乖乖戴好戴滿。不然很容易演變成複雜性區域疼痛症候群。

堡醫師診間有部分患者，就是手腕骨折不願意佩戴護具，導致後續手部腫脹疼痛長達數年之久，甚至留下長期後遺症。

2. 皰疹後神經痛（Postherpetic neuralgia）：得到皰疹後神經痛的患者（尤以長輩更為常見）會形容：冷風吹過去，跟刀割一樣，痛苦不堪。

3. 肌纖維疼痛症（Fibromyalgia）：俗稱的「痛痛病」、「公主病」。每天都喊著痛，什麼事情都不能做。

4. 偏頭痛（Migraine）：神經內科的常客，只能控制或緩解症狀，很難痊癒根除。

什麼是痛覺敏感化（Hyperalgesia）？

痛覺敏感化某些方面相當類似觸摸痛，並且兩者難以分辨。

當位於皮膚內的感覺受器受損，或是周邊神經受傷時，會產生「對於刺激的過度敏感」。白話意思是「感覺被放大數倍」。細胞內負責引發疼痛、發炎的前列腺素（Prostaglandin）被大量釋放出，造成不成比例的疼痛。

長期使用鴉片類止痛劑者（或是吸毒者），可能會演變成痛覺敏感化。患者會描述「我的感覺變得很奇怪，特別敏感強烈。是在使用藥物之前沒有的感覺。」痛覺敏感化可當作是感覺受器、周邊神經本身的過敏或發炎反應。

治療方式有：抗憂鬱劑（SSRI）、三環抗憂鬱劑（TCA）、普拿疼、非類固醇止痛消炎藥、類固醇、抗癲癇劑、NMDA藥物。若有此類專科藥物使用上的疑問，可詢問腫瘤科醫師或是身心科醫師關於藥物如何調整。

看到這裡應該有人會問：一樣都是疼痛，為什麼要如此細微的分辨出各種不同的「痛感」呢？

科學始於分類。而各種疼痛的源頭、病因都不太相同。若是可準確地說出自己疼痛的特性，或是醫師可以仔細分辨患者痛感的差異、就能更準確的定位或分辨出受傷部位的位置-究竟是表淺的組織受傷？肌腱韌帶受損？肌肉撕裂傷？筋膜疼痛？還是頸椎、腰椎神經壓迫？這些資訊都能幫助醫師更能對症診斷與安排復健治療。

堡醫師提醒大家：「慢性疼痛，會導致大腦印痕，痛覺敏感化，且疼痛閾值降低。慢性疼痛別忍耐，忍耐只會愈忍愈痛！」

書籍介紹

《全身激痛點地圖》，時報文化出版

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作者：侯鐘堡

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航