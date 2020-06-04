《千面英雄》導論：坎伯發現了「故事的牛頓定律」，成為好萊塢編劇「英雄的旅程」不敗公式

文：耿一偉（台北藝術大學戲劇系兼任助理教授）

【導論】英雄的旅程：從「故事的牛頓定律」，到接受神話啟蒙、活出自己

如果您讀到這段文字，表示您已接受到一場歷險的召喚。

美國《時代雜誌》於二○一一年，將《千面英雄》選入雜誌於一九二三年創刊以來，最具影響力的百大英文著作。傳奇球星柯比．布萊恩於二○二○年初，不幸因直升機意外而逝世後，加州公共圖書館為了紀念他，列出十五本柯比．布萊恩的閱讀書單，其中即包含了坎伯的傳記。《千面英雄》自一九四九年出版至今，已有好幾世代不同領域的佼佼者，都受到坎伯的召喚，在各自的領域，進行一趟冒險的旅程。

《千面英雄》為何會有如此大的影響力？有一個關鍵性的因素，是《星際大戰》的導演兼編劇喬治．盧卡斯，多次在不同公開場合承認，如果沒有閱讀過《千面英雄》，就不可能有這部電影。一九九五年二月，坎伯獲得全國藝術俱樂部頒發文學榮譽獎章，盧卡斯在頒獎典禮上對坎伯感謝道：「我寫作劇本全部的時間已經好幾年，正如我前面提到的，我一直在兜圈子……不過，在讀過只有大約區區五百頁的《千面英雄》以後，我發現我要的故事就在那裡面。我的終點就在那裡面，焦點就在那裡面……如果不是跟喬（坎伯）的偶遇，很有可能時至今日我還在苦思《星際大戰》的劇本該怎麼寫。」（頁三二一，《英雄的旅程》，立緒出版社，二○○一年）

這個歷險召喚的訊息，也啟發了後來以《作家之路：從英雄歷程學習寫一個好故事》而聞名的故事寫作教學大師克里斯多夫．佛格勒（Christopher Vogler），他在南加大電影學院讀書時，在偶然的機會下讀到《千面英雄》。短短幾天的閱讀時光裡，該書改變了他對人生與故事寫作的看法。八○年代中期，佛格勒在迪士尼擔任電影故事分析師時，整理了一份七頁左右的「千面英雄實用指南」，分送給迪士尼高層與同業，之後在好萊塢廣為流傳，最終也刺激了他於一九九二年寫成《作家之路》，並隨即成為暢銷書。

透過《作家之路》的推波助瀾，《千面英雄》逐漸在電影劇本寫作的領域裡成為一大主流。二○○一年出版的《世界電影劇本寫作》（Global Scriptwriting）一書在導論中提到：「有一個學派是主張神話對電影說故事技巧的重要性。這些教師與作家強調英雄及其旅程，還有塑造原型角色行為的深層力量，電影《星際大戰》與《獅子王》是主要範例。這套編劇教學法主要歸功於喬瑟夫．坎伯於一九四九年出版的《千面英雄》。」（頁一二）另外，二○○六年出版的《接下來故事怎麼走：美國電影編劇史》（What happens next: a history of American screenwriting）一書則認為，《千面英雄》的出版引發了新一波編劇指南的出版熱潮（頁二○四－○五）。

《千面英雄》成為編劇教學的主要參考來源，除了像《作家之路》這樣的著作，千禧年之後更多是以網路的型態出現，包括文章、簡報或影片等不同形式。《千面英雄》的影響是如此之廣，以至於任何能與說故事沾上邊的媒體，都可以參考坎伯的神話理論。我在這裡舉兩個例子，一是電玩遊戲，畢竟很多遊戲都以神話（奇幻）或類神話（科幻與武俠）為故事背景，這當然馬上就落入《千面英雄》的勢力範圍。光在網路上搜尋Joseph Campbell與video games這兩組關鍵字，就可以發現一堆文章在倡導如何運用《千面英雄》的英雄旅程來設計遊戲。另一個例子是TED演講，而好的TED演講不容易。部落客布林科夫（Alex Blinkoff）在其文章〈經典的說故事模式能幫你做出一場有催眠效果的演講〉（This Classic Storytelling Model Will Help You Give a Mesmerizing Presentation）中，分析美國知名魔術師大衛．布萊恩（David Blaine）點閱率超過兩千五百萬次的TED演講，在短短十七分鐘，其結構是如何符合英雄歷險的十七個階段。

當然，這不是說所有符合英雄旅程的敘事，都受到了《千面英雄》的啟發。毋寧說，坎伯發現了某種「故事的牛頓定律」，這是確實存在又普遍有效的。只是，事先就知道這個定律的人，能更容易說出一個讓大眾有感的故事。相反地，傳統神話是眾人所合說，透過好幾個世代的篩選與演化，才成為一個可以流傳久遠的暢銷故事，而《星際大戰》只憑盧卡斯個人之力，就創作出傳統神話希望達到的效果。

原本在《千面英雄》中，英雄的歷險有十七個階段，《作家之路》將其濃縮成十二個，以符合佛格勒心目中的電影說故事節奏。考慮到英雄歷程主要以男性世界、特別是父子關係為參考架構，坎伯的學生莫琳．莫道（Maureen Murdock）於一九九○年發表《英雌的旅程：女性對完整的探索》（The Heroine's Journey: Woman's Quest for Wholeness）一書，歸納出女性故事的八個階段，並且激勵了之後對陰性編劇理論的各種探索。但不論是《作家之路》或是《英雌的旅程》，這些受到坎伯神話學所啟發的編劇方法，都是《千面英雄》這部神話學著作的變形。如同坎伯在本書〈英雄與神〉這一節開頭提到的：「英雄神話歷險的標準路徑，乃是通過儀式（rites of passage）準則的放大，亦即從『隔離』到『啟蒙』再到『回歸』，它或許可以被稱作單一神話的核心單位。」（頁三九）

再說一次，如果您讀到這段文字，表示您已接受到一場歷險的召喚。但唯有您願意脫離日常生活，這趟歷險才會真正開始。首先，您得將手機關機並丟到包包，再來是至少先給自己一個半小時內不受干擾的情況下，開始專心閱讀此書，讓這些神話進入您的身體。在閱讀《千面英雄》的過程中，您會面對大量來全世界各地的神話故事，很可能對大多數的故事都不太熟悉，畢竟坎伯也是年輕時躲在伍茲塔克（Woodstock）的森林裡，專心讀了五年書，又花了近五年寫作，才能完成這部著作。

這些神話主角既不是漫威英雄，也非《進擊的巨人》，但他們是這些人物的始祖。這些主角老早存在我們心中，只是在不同時代會用不同的名字與面貌出現，所以坎伯才稱其為「千面英雄」。雖然這些故事早就存在，可是坎伯點出了這些變化多端的人物與情節背後，其實都是同一則故事的變形。唯有經歷比較的付出與磨難，這個「單一神話」才能真正被體驗、被認識。所以您必須深入《千面英雄》的世界，讓這些不同文化的神話如同海浪般，一則一則衝擊您的大腦與身體。

然後，請您用坎伯自己在大學教神話學的方法，也就是在這些神話中找到一則最能吸引您的故事（不需要理由，答案自己會來找您），接著緊緊擁抱這則神話，去觀察與體會生活與周遭世界，看看自己有多大程度活在這個故事中，而這則神話又有多大程度活在您的體內。慢慢地，啟蒙的那一刻，自然會來到。到了那時候，如同所有神話裡的英雄，您會將進入神話世界所獲得的珍貴訊息帶回這個俗世，知道如何在日常生活中活出自己。此時，也是可以開始動筆寫故事的時候了。

在這個加速的時代，每個人都因為大數據的操控，而活在自己封閉的單子世界裡，還以為世界是與自己和諧，但其實都是同溫層的幻想，而識破幻象需要智慧，特別是神話的智慧。從《千面英雄》中可以發現，坎伯的過人之處，在於他能在不同神話、夢境、社會與自我之間，解讀出彼此相關的連結性。這種穿透性的閱讀能力，如果沒有從生活中誠實面對神話與自我，接納歷險時間的必要性（這就是反加速），是不可能得到神話的智慧。

英雄旅程的十七個階段不是公式，而是路標。不論是人生或是故事，只有親自走一遍，才能欣賞每個路標所指向的風景。

相關書摘 ►《千面英雄》：英雄象徵隱藏在我們內心，等待被瞭解、實現、具創造性救贖意義的神聖意象

書籍介紹

本文摘錄自《千面英雄：70年經典新編紀念版，從神話心理學到好萊塢編劇王道》，漫遊者文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：喬瑟夫．坎伯（Joseph Campbell）

譯者：朱侃如

《時代》雜誌評選「創刊以來最具影響力100本英文好書」之一

建立影響世界通俗文化的「英雄旅程」模型、

影響好萊塢編劇理論之70年經典新版上市

不只催生影視、文學中各大經典英雄角色

更以神話心理學啟蒙無數當代人心靈：

英雄不只存在故事中

你、我也都能夠完成屬於我們的歷險

成為自己人生故事的英雄

在《千面英雄》中，美國神話學大師坎伯整合並分析了世界各地的神話與宗教故事——希臘、斯堪地納維亞、埃及、印地安與中、南美，還有印度、日本、中國等地的神話——得出一套「英雄」神話母題在跨文化神話背後的心理普遍原型。它不只破解這些故事中的共通奧祕（象徵和比喻），更提出一個「英雄的旅程」理論。

「英雄的旅程」讓全世界的人看到：古今中外不同文明與文化之間，存在著一種極其驚人的相似精神，而不論我們的背景或面貌有多麼不同，想成為戰勝自我宿命的「英雄」，都要歷經一段「啟程→啟蒙→回歸」的旅程，在過程中實現並超越自我。

坎伯認為，英雄是那些能夠了解、接受挑戰，進而克服挑戰的人。他們離開安定的日常生活，遠行、尋找、深入、高攀，在那裡找到原來的世界所欠缺之物，並在過程中得到啟發，最後帶著更成熟的身心回到原來的世界，展開新的人生——這是全世界最受歡迎故事的基本模式，也因為坎伯的《千面英雄》挖掘出這個「原理」，從此被好萊塢奉為故事創作的王道。

「英雄的旅程」是一種「原型」

雖然人類有數不清的面貌，故事的模式也有千百萬種，但「英雄的旅程」起源自人心深處，是人類較深層的集體無意識。而因為它是共通的，因此容易打動人心，不分種族、文化。「英雄的旅程」是一種「原型」，涉及我們都非常熟悉的基本問題，例如：我是誰？我從哪裡來？死後往那裡去？什麼是善？什麼是惡？明天會是什麼樣子？昨天到哪裡去了？

這些深植於神話中的概念，幾乎可以用來瞭解我們人類遭遇的所有問題，因為它們是人生的基本、重大問題。這不僅使《千面英雄》有助於個人成長、心靈開發，也使它成為所有創作者可以用來掌握廣大觀眾／讀者的重要「工具」。

從「外在」到「內在」，英雄有千種面貌

「英雄的旅程」不只關於前往迷宮、森林或洞穴歷險這些「向外」的旅程，也可以是一場「內省之旅」，讓故事主角深入探索個人的心靈，在過程中成長、蛻變，由絕望轉為希望、從脆弱變為堅強。這些心理轉變、情緒轉折的「旅程」同樣是「英雄的旅程」。

《千面英雄》也是一部所有創作者尋求靈感的故事寶庫。《千面英雄》讓你認識各種不同文化下擁有不同面貌與能力，卻殊途同歸的千百位英雄；而在「英雄的旅程」原型下，每個說故事的人，仍然可以根據自己的文化、依照自己的意圖，來調整你的故事——這就是為什麼英雄會有「千面」的原因，並持續風靡全世界所有追求共鳴、在英雄角色身上尋找自己的觀眾／讀者的心。

版本特色

隨書附「英雄的旅程」故事創作解析完整３大幕 X 17階段 QR code

坎伯基金會（Campbell Foundation）2008年新編三版（3rd Edition）最新中譯本

增補內容、更新圖檔、全新版面設計，最新增譯、修潤好讀版譯本

台北藝術大學戲劇系兼任助理教授 耿一偉導讀

本書特色

橫跨故事創作、心靈成長、神話學領域｜暢銷世界百萬冊｜長踞Amazon暢銷榜

神話學大師坎伯，結合精神分析、人類學、文學、藝術、社會學、語言學等跨領域研究，開創「神話學世界觀」，提出「英雄旅程」模型影響當代大眾文化敘事手法之巨作。

從史丹利．庫伯力克、喬治盧卡斯、史蒂芬史匹伯，到賈伯斯、J.K.羅琳、《三體》劉慈欣，以神話學影響西方流行文化70年，好萊塢必讀書目，打造各種具戲劇性、娛樂性和心理真實性故事的「聖經級」參考書。

編劇理論暢銷書《故事的解剖》、《作家之路》、《電影的魔力》等著作之思想源頭。

將神話與當代生活重新連結起來，以「啟程→啟蒙→回歸」這段所有英雄必經之路的偉大旅程，啟發當代人接受挑戰的召喚，踏上考驗的旅程，探索生命的深層意義，為個人和社會尋找恩賜。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九