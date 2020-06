《千面英雄》導論：坎伯發現了「故事的牛頓定律」，成為好萊塢編劇「英雄的旅程」不敗公式

文:耿一偉(台北藝術大學戲劇系兼任助理教授)

【導論】英雄的旅程:從「故事的牛頓定律」,到接受神話啟蒙、活出自己

如果您讀到這段文字,表示您已接受到一場歷險的召喚。

美國《時代雜誌》於二○一一年,將《千面英雄》選入雜誌於一九二三年創刊以來,最具影響力的百大英文著作。傳奇球星柯比.布萊恩於二○二○年初,不幸因直升機意外而逝世後,加州公共圖書館為了紀念他,列出十五本柯比.布萊恩的閱讀書單,其中即包含了坎伯的傳記。《千面英雄》自一九四九年出版至今,已有好幾世代不同領域的佼佼者,都受到坎伯的召喚,在各自的領域,進行一趟冒險的旅程。

《千面英雄》為何會有如此大的影響力?有一個關鍵性的因素,是《星際大戰》的導演兼編劇喬治.盧卡斯,多次在不同公開場合承認,如果沒有閱讀過《千面英雄》,就不可能有這部電影。一九九五年二月,坎伯獲得全國藝術俱樂部頒發文學榮譽獎章,盧卡斯在頒獎典禮上對坎伯感謝道:「我寫作劇本全部的時間已經好幾年,正如我前面提到的,我一直在兜圈子……不過,在讀過只有大約區區五百頁的《千面英雄》以後,我發現我要的故事就在那裡面。我的終點就在那裡面,焦點就在那裡面……如果不是跟喬(坎伯)的偶遇,很有可能時至今日我還在苦思《星際大戰》的劇本該怎麼寫。」(頁三二一,《英雄的旅程》,立緒出版社,二○○一年)

這個歷險召喚的訊息,也啟發了後來以《作家之路:從英雄歷程學習寫一個好故事》而聞名的故事寫作教學大師克里斯多夫.佛格勒(Christopher Vogler),他在南加大電影學院讀書時,在偶然的機會下讀到《千面英雄》。短短幾天的閱讀時光裡,該書改變了他對人生與故事寫作的看法。八○年代中期,佛格勒在迪士尼擔任電影故事分析師時,整理了一份七頁左右的「千面英雄實用指南」,分送給迪士尼高層與同業,之後在好萊塢廣為流傳,最終也刺激了他於一九九二年寫成《作家之路》,並隨即成為暢銷書。

透過《作家之路》的推波助瀾,《千面英雄》逐漸在電影劇本寫作的領域裡成為一大主流。二○○一年出版的《世界電影劇本寫作》(Global Scriptwriting)一書在導論中提到:「有一個學派是主張神話對電影說故事技巧的重要性。這些教師與作家強調英雄及其旅程,還有塑造原型角色行為的深層力量,電影《星際大戰》與《獅子王》是主要範例。這套編劇教學法主要歸功於喬瑟夫.坎伯於一九四九年出版的《千面英雄》。」(頁一二)另外,二○○六年出版的《接下來故事怎麼走:美國電影編劇史》(What happens next: a history of American screenwriting)一書則認為,《千面英雄》的出版引發了新一波編劇指南的出版熱潮(頁二○四-○五)。

《千面英雄》成為編劇教學的主要參考來源,除了像《作家之路》這樣的著作,千禧年之後更多是以網路的型態出現,包括文章、簡報或影片等不同形式。《千面英雄》的影響是如此之廣,以至於任何能與說故事沾上邊的媒體,都可以參考坎伯的神話理論。我在這裡舉兩個例子,一是電玩遊戲,畢竟很多遊戲都以神話(奇幻)或類神話(科幻與武俠)為故事背景,這當然馬上就落入《千面英雄》的勢力範圍。光在網路上搜尋Joseph Campbell與video games這兩組關鍵字,就可以發現一堆文章在倡導如何運用《千面英雄》的英雄旅程來設計遊戲。另一個例子是TED演講,而好的TED演講不容易。部落客布林科夫(Alex Blinkoff)在其文章〈經典的說故事模式能幫你做出一場有催眠效果的演講〉(This Classic Storytelling Model Will Help You Give a Mesmerizing Presentation)中,分析美國知名魔術師大衛.布萊恩(David Blaine)點閱率超過兩千五百萬次的TED演講,在短短十七分鐘,其結構是如何符合英雄歷險的十七個階段。

當然,這不是說所有符合英雄旅程的敘事,都受到了《千面英雄》的啟發。毋寧說,坎伯發現了某種「故事的牛頓定律」,這是確實存在又普遍有效的。只是,事先就知道這個定律的人,能更容易說出一個讓大眾有感的故事。相反地,傳統神話是眾人所合說,透過好幾個世代的篩選與演化,才成為一個可以流傳久遠的暢銷故事,而《星際大戰》只憑盧卡斯個人之力,就創作出傳統神話希望達到的效果。

原本在《千面英雄》中,英雄的歷險有十七個階段,《作家之路》將其濃縮成十二個,以符合佛格勒心目中的電影說故事節奏。考慮到英雄歷程主要以男性世界、特別是父子關係為參考架構,坎伯的學生莫琳.莫道(Maureen Murdock)於一九九○年發表《英雌的旅程:女性對完整的探索》(The Heroine's Journey: Woman's Quest for Wholeness)一書,歸納出女性故事的八個階段,並且激勵了之後對陰性編劇理論的各種探索。但不論是《作家之路》或是《英雌的旅程》,這些受到坎伯神話學所啟發的編劇方法,都是《千面英雄》這部神話學著作的變形。如同坎伯在本書〈英雄與神〉這一節開頭提到的:「英雄神話歷險的標準路徑,乃是通過儀式(rites of passage)準則的放大,亦即從『隔離』到『啟蒙』再到『回歸』,它或許可以被稱作單一神話的核心單位。」(頁三九)

再說一次,如果您讀到這段文字,表示您已接受到一場歷險的召喚。但唯有您願意脫離日常生活,這趟歷險才會真正開始。首先,您得將手機關機並丟到包包,再來是至少先給自己一個半小時內不受干擾的情況下,開始專心閱讀此書,讓這些神話進入您的身體。在閱讀《千面英雄》的過程中,您會面對大量來全世界各地的神話故事,很可能對大多數的故事都不太熟悉,畢竟坎伯也是年輕時躲在伍茲塔克(Woodstock)的森林裡,專心讀了五年書,又花了近五年寫作,才能完成這部著作。

這些神話主角既不是漫威英雄,也非《進擊的巨人》,但他們是這些人物的始祖。這些主角老早存在我們心中,只是在不同時代會用不同的名字與面貌出現,所以坎伯才稱其為「千面英雄」。雖然這些故事早就存在,可是坎伯點出了這些變化多端的人物與情節背後,其實都是同一則故事的變形。唯有經歷比較的付出與磨難,這個「單一神話」才能真正被體驗、被認識。所以您必須深入《千面英雄》的世界,讓這些不同文化的神話如同海浪般,一則一則衝擊您的大腦與身體。

然後,請您用坎伯自己在大學教神話學的方法,也就是在這些神話中找到一則最能吸引您的故事(不需要理由,答案自己會來找您),接著緊緊擁抱這則神話,去觀察與體會生活與周遭世界,看看自己有多大程度活在這個故事中,而這則神話又有多大程度活在您的體內。慢慢地,啟蒙的那一刻,自然會來到。到了那時候,如同所有神話裡的英雄,您會將進入神話世界所獲得的珍貴訊息帶回這個俗世,知道如何在日常生活中活出自己。此時,也是可以開始動筆寫故事的時候了。

在這個加速的時代,每個人都因為大數據的操控,而活在自己封閉的單子世界裡,還以為世界是與自己和諧,但其實都是同溫層的幻想,而識破幻象需要智慧,特別是神話的智慧。從《千面英雄》中可以發現,坎伯的過人之處,在於他能在不同神話、夢境、社會與自我之間,解讀出彼此相關的連結性。這種穿透性的閱讀能力,如果沒有從生活中誠實面對神話與自我,接納歷險時間的必要性(這就是反加速),是不可能得到神話的智慧。

英雄旅程的十七個階段不是公式,而是路標。不論是人生或是故事,只有親自走一遍,才能欣賞每個路標所指向的風景。

相關書摘 ►《千面英雄》:英雄象徵隱藏在我們內心,等待被瞭解、實現、具創造性救贖意義的神聖意象

書籍介紹

本文摘錄自《千面英雄:70年經典新編紀念版,從神話心理學到好萊塢編劇王道》,漫遊者文化出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:喬瑟夫.坎伯(Joseph Campbell)

譯者:朱侃如

《時代》雜誌評選「創刊以來最具影響力100本英文好書」之一

建立影響世界通俗文化的「英雄旅程」模型、

影響好萊塢編劇理論之70年經典新版上市

不只催生影視、文學中各大經典英雄角色

更以神話心理學啟蒙無數當代人心靈:

英雄不只存在故事中

你、我也都能夠完成屬於我們的歷險

成為自己人生故事的英雄

在《千面英雄》中,美國神話學大師坎伯整合並分析了世界各地的神話與宗教故事——希臘、斯堪地納維亞、埃及、印地安與中、南美,還有印度、日本、中國等地的神話——得出一套「英雄」神話母題在跨文化神話背後的心理普遍原型。它不只破解這些故事中的共通奧祕(象徵和比喻),更提出一個「英雄的旅程」理論。

「英雄的旅程」讓全世界的人看到:古今中外不同文明與文化之間,存在著一種極其驚人的相似精神,而不論我們的背景或面貌有多麼不同,想成為戰勝自我宿命的「英雄」,都要歷經一段「啟程→啟蒙→回歸」的旅程,在過程中實現並超越自我。

坎伯認為,英雄是那些能夠了解、接受挑戰,進而克服挑戰的人。他們離開安定的日常生活,遠行、尋找、深入、高攀,在那裡找到原來的世界所欠缺之物,並在過程中得到啟發,最後帶著更成熟的身心回到原來的世界,展開新的人生——這是全世界最受歡迎故事的基本模式,也因為坎伯的《千面英雄》挖掘出這個「原理」,從此被好萊塢奉為故事創作的王道。

「英雄的旅程」是一種「原型」

雖然人類有數不清的面貌,故事的模式也有千百萬種,但「英雄的旅程」起源自人心深處,是人類較深層的集體無意識。而因為它是共通的,因此容易打動人心,不分種族、文化。「英雄的旅程」是一種「原型」,涉及我們都非常熟悉的基本問題,例如:我是誰?我從哪裡來?死後往那裡去?什麼是善?什麼是惡?明天會是什麼樣子?昨天到哪裡去了?

這些深植於神話中的概念,幾乎可以用來瞭解我們人類遭遇的所有問題,因為它們是人生的基本、重大問題。這不僅使《千面英雄》有助於個人成長、心靈開發,也使它成為所有創作者可以用來掌握廣大觀眾/讀者的重要「工具」。

從「外在」到「內在」,英雄有千種面貌

「英雄的旅程」不只關於前往迷宮、森林或洞穴歷險這些「向外」的旅程,也可以是一場「內省之旅」,讓故事主角深入探索個人的心靈,在過程中成長、蛻變,由絕望轉為希望、從脆弱變為堅強。這些心理轉變、情緒轉折的「旅程」同樣是「英雄的旅程」。

《千面英雄》也是一部所有創作者尋求靈感的故事寶庫。《千面英雄》讓你認識各種不同文化下擁有不同面貌與能力,卻殊途同歸的千百位英雄;而在「英雄的旅程」原型下,每個說故事的人,仍然可以根據自己的文化、依照自己的意圖,來調整你的故事——這就是為什麼英雄會有「千面」的原因,並持續風靡全世界所有追求共鳴、在英雄角色身上尋找自己的觀眾/讀者的心。

版本特色

隨書附「英雄的旅程」故事創作解析完整3大幕 X 17階段 QR code

坎伯基金會(Campbell Foundation)2008年新編三版(3rd Edition)最新中譯本

增補內容、更新圖檔、全新版面設計,最新增譯、修潤好讀版譯本

台北藝術大學戲劇系兼任助理教授 耿一偉導讀

本書特色

橫跨故事創作、心靈成長、神話學領域|暢銷世界百萬冊|長踞Amazon暢銷榜

神話學大師坎伯,結合精神分析、人類學、文學、藝術、社會學、語言學等跨領域研究,開創「神話學世界觀」,提出「英雄旅程」模型影響當代大眾文化敘事手法之巨作。

從史丹利.庫伯力克、喬治盧卡斯、史蒂芬史匹伯,到賈伯斯、J.K.羅琳、《三體》劉慈欣,以神話學影響西方流行文化70年,好萊塢必讀書目,打造各種具戲劇性、娛樂性和心理真實性故事的「聖經級」參考書。

編劇理論暢銷書《故事的解剖》、《作家之路》、《電影的魔力》等著作之思想源頭。

將神話與當代生活重新連結起來,以「啟程→啟蒙→回歸」這段所有英雄必經之路的偉大旅程,啟發當代人接受挑戰的召喚,踏上考驗的旅程,探索生命的深層意義,為個人和社會尋找恩賜。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九