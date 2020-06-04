《千面英雄》：英雄象徵隱藏在我們內心，等待被瞭解、實現、具創造性救贖意義的神聖意象

文：喬瑟夫．坎伯（Joseph Campbell）

【開場白：單一神話】

（前略）

3 英雄與神

英雄神話歷險的標準路徑，乃是通過儀式準則的放大，亦即從「隔離」到「啟蒙」再到「回歸」，它或許可以被稱作單一神話的核心單位。

普羅米修斯（Prometheus）登上天堂，從眾神那兒盜火下到塵世。傑森（Jason）王子航過撞擊之岩（Clashing Rocks）到驚異之海，智取看守金羊毛的恐龍，並帶回金羊毛以及用來和篡奪者決戰合法王位的力量。艾尼亞斯（Aeneas）入冥府，穿過可怕的死河，扔了一塊蛋糕給看守冥府的三頭怪狗塞博勒斯（Cerberus），最後終於見到已逝父親的幽靈。未來將發生的所有事物都在他面前展開：眾靈魂的命運、他即 將創建的羅馬城的命運，「以及或可讓他驅凶避險、忍辱負重所需的智慧。」 然後他穿過象牙門回歸到自己在這個世界的責任。

最能莊嚴代表英雄任務的艱鉅，以及它在深刻醞釀和認真實踐時的崇高意涵者，就是佛陀艱難成道的傳統傳奇故事。年輕的王子喬答摩・釋迦牟尼（Gautama Śākyamūni）騎著王子的戰馬犍陟（Kanthaka）偷偷離開父皇的王宮，奇蹟似地通過警衛看守的大門，騎馬闖過由二十四萬名神祇之火炬照亮監管的夜晚，輕易跳過一千一百二十八脕尺寬的宏偉大河，然後一劍削下自己榮貴的頭髮——剩下兩指寬長的頭髮則捲向右邊，緊貼著他的頭。他穿上出家人的袍子，以乞丐的身分穿梭世界。在那些看似漫無目的雲遊歲月中，他成就了八個階段的冥思，並予以超越。他隱居到一個僻靜的地方，再傾注六年的時間致力於艱難的成道，力行極端簡樸的生活，並一度崩潰幾近死去，但不久即恢復過來。後來他又回復到較不嚴苛的苦行雲遊者生活。

有一天他坐在一棵樹下，觀想世界的東半部，樹則因為他的光芒而大放光明。一位名叫蘇嘉塔（Sujata）的年輕牧羊女，用金碗盛了乳糜給他，他將空碗拋入河中，碗竟然逆流而上。這是他即將得道的信號。他站起來沿著一條眾神裝飾過、一千一百二十八脕尺寬的道路而行。樹林、曠野的蛇、鳥和神明以花朵和天香向他致敬，天上的吟詠團獻出雅音，十方寰宇充滿著香精、花環、樂章以及讚嘆的歡呼聲，因為他正在通往偉大覺悟之樹的路上，並將在樹下拯救宇宙。他在菩提樹下，以堅毅的決心將自己安置在那不動之點上，直接面對愛欲和死亡之神迦摩魔羅（Kāma-Māra）。

Photo Credit: 漫遊者文化出版 圖7：菩提樹下的釋迦牟尼（印度，片岩雕刻，9世紀晚期—10世紀早期）

佛陀的開悟是東方神話中最重要的時刻，它在西方的對應就是「十字架上的犧牲」。覺悟之樹（菩提樹）下的佛陀和神聖十字架（救贖之樹）上的基督是類同人物，整合了世界救世者這個原型以及亙古不朽的世界之樹這個主題。本書接下來的內容中將有更多關於這個主題的其他變化形式。不動之點、骷髏地是世界肚臍或世界軸心所呈現的意象。在傳統佛教藝術中，「呼喚十方世界的見證」是以經典佛陀坐姿這個佛陀意象來代表，圖像中的佛陀總是右手輕放在右邊的膝上、手指輕輕觸地。關鍵在於，成佛（佛性、覺悟）無法言說，能夠透過言語傳遞的只有覺悟之道。 這種「超越名相之真理無法言說」的教義是偉大東方傳統的要素，柏拉圖傳統亦然。科學的真理是基於可觀察的事實、合理推論出可證明的假設，也是可以透過言語傳遞的；儀式、神話、形而上學則只是通往某種超越性明覺之瞬間的指引，要達到覺悟還是要當事人在自己靜默的體驗中，邁出那最後一步。因此，聖者一詞的梵語之一是「靜默者」（mūni：牟尼）。釋迦牟尼（Śākyamūni，佛陀喬答摩的稱號之一）的意思就是「釋迦宗族的靜默者或聖者」。儘管他是流傳廣泛的世界宗教創始人，其教義的最終核心必然會一直隱蔽在靜默之中。

這位危險之神的一千隻手各握著不同的武器，騎在一隻大象上出現。他由軍隊簇擁著，這支隊伍在他的前方、右側和左側各延展了十二個軍團的規模，在他後方則一直延展到世界的盡頭，高達九個軍團的規模。保護宇宙的各方神祇紛紛逃走，只有未來的佛陀仍然坐在樹下一絲不動。於是迦摩神攻擊他，設法打破他心念的集中。

旋風、石塊、雷火，鋒利的冒煙武器、燃燒的木炭、熱炭、滾燙的泥砂和四重黑暗齊飛，敵軍將這些武器一股腦兒地投向這位救世者，但投射出的武器全都因為喬答摩十項圓滿成就的力量，而轉變成天上的花朵與聖膏。迦摩接著部署他的三個女兒——「欲望」、「渴求」和「貪婪」——由妖嬈的侍女圍繞前來，但這偉大存有的心並未被擾亂。迦摩最後挑戰他坐上不動之點的權利，生氣地投擲出像剃刀般尖銳的圓鐵餅，並命令軍容壯盛的部隊隨著山岩峭壁飛向他來。但未來的佛陀只移動自己的手，以指尖碰觸地面，要求大地女神見證他坐上該位置的權利。她以百聲、千聲、十萬聲的吼叫來見證，使得敵軍的大象跪了下來，向未來的佛陀表示服從。軍隊即刻散去，十方世界的神明撒下了花環。

在日落前贏得最初的勝利後，這位征服者在當夜的第一個觀照中，獲得有關他過去世存在的知識；在第二個觀照中，獲得無所不見的天眼通；而在最後一個觀照中，更瞭知了因緣法則。他於是在黎明時經驗到圓滿的覺悟。

接下來的七天時間，喬答摩這位已成覺者的佛陀在喜悅中文風不動地坐著；有七天的時間，他站在一邊注視自己得證的不動之點；有七天的時間，他在坐的位置和站的位置之間走動；有七天的時間他住在眾神布 置好的帳篷裡，重溫因果與解脫的教義；有七天的時間，他坐在牧羊女蘇嘉塔以金碗為他端來乳糜的樹下，冥想甜美涅槃的教義；他移坐到另一棵樹下，狂風暴雨咆哮了七天，但蛇王由樹根潛出，用牠寬闊的頂蓋保護佛陀；最後，佛陀在第四棵樹下坐了七天，繼續享受解脫後的甜美。在這之後，他懷疑自己的訊息能否讓他人瞭解，而想把智慧保留給自己，但是梵天神自天頂降下來，懇求他成為諸神與眾生的導師。佛陀因此被說服去宣道。他回到人類的城鎮，在眾人間游履，使眾生瞭知大道的無價恩賜。

《舊約聖經》的摩西傳奇中，記載了一段與此相當的事蹟。摩西在以色列人出埃及後第三個月，和他的同胞一起進入西奈的曠野地帶；以色列人在那裡倚著山搭起帳篷。摩西上山去找上帝，而主從山上直喊他的名，並賜給他律法的石碑，命令摩西帶回去給祂的子民以色列人。

猶太民間傳說宣稱，神啟那天有多種不同的隆隆聲自西奈山上傳下來。

伴隨不斷擴大號角聲出現的閃電，讓以色列人感到十分恐懼和顫慄。上帝彎曲天空，移動大地，並搖撼世界的界域，使得地層為之顫抖，天空為之恐懼。他的光芒穿過火、地震、暴風雨及冰雹的四道入口。地上的國王在他們的皇宮中顫慄。大地以為死者即將復活，而她必須為吸取被屠殺者鮮血以及掩埋屍體之舉負責。直到聽了十誠的第一個字，大地才平靜下來。天空打開了，西奈山脫離大地升上空中，四周被濃厚雲層覆蓋的西奈山，頂峰聳入天上，並碰觸到神聖王座的雙腳。在一邊伴隨上帝的，是手持授予利未人（the Levites）皇冠的兩萬兩千名天使；當其他以色列人供奉金犢時，利未人是唯一對上帝保持真誠的部落。第二邊則有六十隊共 三千五百五十名天使，每一位都配帶著要給所有以色列人的火冠。第三邊的天使數目兩倍於此；而第四邊的天使數目根本就難以計數。這樣的安排是因為上帝不是從某一個方向出現，而是從所有方向同時出現，但祂的榮耀並不會因此無法充滿天地。雖然有這些無以數計的天使群，西奈山上並不擁擠、暴亂，那裡有足夠的空間容納所有的人。

我們很快便會看到，不論是在廣大如汪洋般的東方意象中，或是在希臘人生動的敘事中，或是在《聖經》宏偉的傳說中，英雄的歷險通常會遵循前述的核心單位模式：與俗世隔離，穿透到達某種能量來源，然後是滋養生命的回歸。整個東方已得到佛陀喬答摩所帶回恩賜——他對善法的美妙教導——的好處，正如西方得到了摩西十誡的好處一樣。希臘人把「火的發現」這個所有人類文明的首發支柱，歸功於希臘英雄普羅米修斯所做的超世俗行為；羅馬人則將他們世界之城的創建之舉，歸功於在攻下特洛伊城之後造訪奇異地下冥府的艾尼亞斯。不論關注的領域（宗教、政治或個人）為何，真正的創造性行為可由那些死於俗世而後復生者來作為代表，這個事實舉世皆然；而英雄在這期間發生了什麼事，才造就他以一位重生、偉大而充滿創造力者的姿態回歸世界？人類對此的看法，也都普遍一致。因此，我們唯有通過普世共有的經典歷險過程，以效法為數眾多的英雄人物、再次見證那早已被揭示的個中道理。這不僅有助於我們瞭解這些意象對當代生活的意義，同時也得以瞭解人類心靈在目標、力量、困境和智慧各方面的同一性。

本書以下的篇幅，將透過複合為一體的歷險形式，來呈現世界上許多象徵凡夫俗子命運的故事。第一階段，亦即分離或啟程的階段，將在第一部分的第一章以五小節說明：

一、歷險的召喚，或英雄事業的徵兆。

二、拒絕召喚，或逃離神的愚蠢。

三、超自然的助力，在進行應有的歷險時，意外降臨的協助。

四、跨越第一道門檻。

五、鯨魚之腹，或是進入黑夜的通道。

啟蒙之試煉與勝利階段，將以六個小節出現在第二章中：

一、試煉之路，或是諸神的危險面。

二、與女神相會（Magna Mater），或是重拾嬰兒期的歡愉。

三、狐狸精女人，也就是伊底帕斯的領會與痛楚。

四、向父親贖罪。

五、神化。

六、終極的恩賜。

回歸社會並與之重新結合，對精神能量持續循環、注入這個世界而言是不可或缺的。從社群的立場來看，這也是長期隱退可以被接受的原因，但英雄本人可能覺得這是所有要求中最困難的一項。因為如果他像佛陀一樣已克服一切，達到完全覺悟的深度寧靜，那麼此一經驗的喜悅，可能會有消除對這個世界苦難的所有記憶、興趣或希望的危險；或者，要讓深陷經濟問題中的人們瞭解覺醒之道，似乎是個大得無法解決的問題。另一方面，如果英雄不接受所有啟蒙的試驗，反而像普羅米修斯一樣，只是迅速地達成目標（藉由暴力、敏捷的儀器或運氣）並奪走他意欲獻給世界的恩賜，那麼被他破壞了平衡的力量可能會激烈地反應，以致他的身心內外都將被摧毀——例如普羅米修斯就是被釘死在受擾的自身無意識巨石上。第三種情況是，英雄就算自願且安全地回歸世界，卻可能因為人們的全然誤解和輕視，而使英雄助人不成，反而賠上整個事業。第一部分的第三章將以六個次題來總結這幾個層面的討論：

一、拒絕回歸，或被否定的世界。

二、魔幻脫逃，或普羅米修斯的遁逃。

三、外來的救援。

四、跨越回歸的門檻，或返回日常生活的世界。

五、兩個世界的主人。

六、自在的生活，亦即終極恩賜的本質與功能。

洪荒型態的故事中，英雄輪迴式的歷險會以相反的形式出現。在這類故事中，並非英雄求助於神力，而是神力與英雄作對，然後再重歸平息。地球上任何角落都出現過洪荒故事。它們構成了世界歷史中原型神話不可或缺的一部 分，也恰合於本書第二部分〈宇宙發生的循環〉的討論。洪荒英雄是人類原始生命力的象徵，因此，即使面臨最嚴重的災難、罪惡，人們也才能夠存活下來。

單一神話的複合式英雄乃是天賦異稟的人物。他常常為他的社會所尊崇，也常常不被認同或被誣蔑。他和（或）他身處的世界遭受到某種象徵性的缺乏之苦。在神仙故事中，這種缺乏可能只是少了枚金戒指那般輕微，然而出現在啟示性心象中的缺乏，則會嚴重到整個地球的物質及精神生命的墮落或是瀕臨墮入毀滅的邊緣。

通常，神仙故事中的英雄人物所成就的是本土的、個人的勝利，而神話的英雄所成就的是世界性、歷史性、集體性的勝利。前者——最年幼的孩子或被鄙視的孩子變成非凡力量的主宰——戰勝他個人的壓迫者，後者則冒險帶回整個社會重獲新生的方法。部落或本土的英雄如黃帝、摩西或阿茲特克印地安人的英雄特茲克禮波卡（Tezcatlipoca），把恩賜獻給一個民族；普世英雄如穆罕默德、耶穌、佛陀，則為整個世界捎來訊息。

不論英雄是荒謬或崇高，是希臘人或野蠻人，是異邦人或猶太人，他的歷險旅程在根本規劃上幾無不同。通俗故事所描繪的英雄行動是實質的，較高層次的宗教則會彰顯此一行動的道德性。儘管如此，在歷險的形態學、所涉及的角色、最後獲得的勝利等方面的差異，則少得令人驚訝。如果神仙故事、傳奇、儀式或神話中的某種或某些原型基本要素被省略掉了，那一定是隱含有其他的意味——我們很快便會看到，光是描述這類省略的歷史與缺失之相關書籍，就可說是汗牛充棟。

第二部分宇宙發生的循環，鋪陳「世界的創造與毀滅」這個偉大想像，它是以啟示的形式賜予成功的英雄人物。第一章流出，論述出自虛無的宇宙形態之發生。第二章童女生子，評論女性力量的創造性和救贖角 色，首先是寰宇層次的「宇宙之母」，然後是人類層次的「英雄之母」。第三章英雄的轉化，透過人類傳說 歷史的典型階段來追溯它的過程，英雄則依各民族的不同需要，以種種形式出現在故事場景中。第四章消解 在敘述預期的結局，先是英雄部分，接著是與之對應的顯現世界。

這個宇宙發生循環的主題，以令人驚訝的一致性呈現在洲際的聖典中，並且提供英雄歷險一個嶄新而有趣的轉向；因為危險的旅程現在看起來不是獲得成就的苦工，而是重現既有成就的努力，不是發現而是重新再發現的工作。英雄追尋並驚險贏得的神力，證明其實一直存在他的內心。他是 「國王之子」，已經知道自己是誰，並因此施展出他本具的能力；他是「上帝之子」，對此一頭銜的深刻意義已經瞭然於心了。從這個觀點看來，英雄象徵那隱藏在我們每個人內心，等待被瞭解、實現、具創造性救贖意義的神聖意象。

「因為變成多元的太一，仍然保持著不分的整體，但它的每一部分都是基督，」這是我們在小西緬（Saint Symeon the younger, 949 1022）著作中讀到的一段話。「我在家中看到祂。」聖者繼續寫道：

在日常的所有事物中，祂出其不意地出現，無可名狀地與我連結融合為一，並且不借助任何東西地向我跳躍過來，如火之於鐵，如光明之於玻璃。祂使我像火一樣，像光一樣。於是我變成以前自遠方看到的景物。我不知如何向你形容這項奇蹟⋯⋯我是自然所生的人，也是上帝恩典所造的神。

屬於偽經的《夏娃福音書》（Gospel of Eve）描述了一個類似的心理景況。

我站在一處崇高的山嶺上，看到一位巨人和一位侏儒。我彷彿聽到像雷響的聲音，就更貼近去聽。他開口對我說：我就是你，你就是我；不論你在哪裡，我就在那裡。我散布在萬物之中，不論你要 什麼，得到的都是我；得到了我，你便得到了你自己。

因此，英雄和終極的神、追尋者和被尋之物，兩者都可以被理解成是這個自我反照的單一奧祕的內在與外在表現，它與這個顯現世界的奧祕更是完全一致。無上英雄的偉大事蹟，就在這多元的統一中得到理解，並為人所知。

相關書摘 ►《千面英雄》導論：坎伯發現了「故事的牛頓定律」，成為好萊塢編劇「英雄的旅程」不敗公式

書籍介紹

本文摘錄自《千面英雄：70年經典新編紀念版，從神話心理學到好萊塢編劇王道》，漫遊者文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：喬瑟夫．坎伯（Joseph Campbell）

譯者：朱侃如

《時代》雜誌評選「創刊以來最具影響力100本英文好書」之一

建立影響世界通俗文化的「英雄旅程」模型、

影響好萊塢編劇理論之70年經典新版上市

不只催生影視、文學中各大經典英雄角色

更以神話心理學啟蒙無數當代人心靈：

英雄不只存在故事中

你、我也都能夠完成屬於我們的歷險

成為自己人生故事的英雄

在《千面英雄》中，美國神話學大師坎伯整合並分析了世界各地的神話與宗教故事——希臘、斯堪地納維亞、埃及、印地安與中、南美，還有印度、日本、中國等地的神話——得出一套「英雄」神話母題在跨文化神話背後的心理普遍原型。它不只破解這些故事中的共通奧祕（象徵和比喻），更提出一個「英雄的旅程」理論。

「英雄的旅程」讓全世界的人看到：古今中外不同文明與文化之間，存在著一種極其驚人的相似精神，而不論我們的背景或面貌有多麼不同，想成為戰勝自我宿命的「英雄」，都要歷經一段「啟程→啟蒙→回歸」的旅程，在過程中實現並超越自我。

坎伯認為，英雄是那些能夠了解、接受挑戰，進而克服挑戰的人。他們離開安定的日常生活，遠行、尋找、深入、高攀，在那裡找到原來的世界所欠缺之物，並在過程中得到啟發，最後帶著更成熟的身心回到原來的世界，展開新的人生——這是全世界最受歡迎故事的基本模式，也因為坎伯的《千面英雄》挖掘出這個「原理」，從此被好萊塢奉為故事創作的王道。

「英雄的旅程」是一種「原型」

雖然人類有數不清的面貌，故事的模式也有千百萬種，但「英雄的旅程」起源自人心深處，是人類較深層的集體無意識。而因為它是共通的，因此容易打動人心，不分種族、文化。「英雄的旅程」是一種「原型」，涉及我們都非常熟悉的基本問題，例如：我是誰？我從哪裡來？死後往那裡去？什麼是善？什麼是惡？明天會是什麼樣子？昨天到哪裡去了？

這些深植於神話中的概念，幾乎可以用來瞭解我們人類遭遇的所有問題，因為它們是人生的基本、重大問題。這不僅使《千面英雄》有助於個人成長、心靈開發，也使它成為所有創作者可以用來掌握廣大觀眾／讀者的重要「工具」。

從「外在」到「內在」，英雄有千種面貌

「英雄的旅程」不只關於前往迷宮、森林或洞穴歷險這些「向外」的旅程，也可以是一場「內省之旅」，讓故事主角深入探索個人的心靈，在過程中成長、蛻變，由絕望轉為希望、從脆弱變為堅強。這些心理轉變、情緒轉折的「旅程」同樣是「英雄的旅程」。

《千面英雄》也是一部所有創作者尋求靈感的故事寶庫。《千面英雄》讓你認識各種不同文化下擁有不同面貌與能力，卻殊途同歸的千百位英雄；而在「英雄的旅程」原型下，每個說故事的人，仍然可以根據自己的文化、依照自己的意圖，來調整你的故事——這就是為什麼英雄會有「千面」的原因，並持續風靡全世界所有追求共鳴、在英雄角色身上尋找自己的觀眾／讀者的心。

版本特色

隨書附「英雄的旅程」故事創作解析完整３大幕 X 17階段 QR code

坎伯基金會（Campbell Foundation）2008年新編三版（3rd Edition）最新中譯本

增補內容、更新圖檔、全新版面設計，最新增譯、修潤好讀版譯本

台北藝術大學戲劇系兼任助理教授 耿一偉導讀

本書特色

橫跨故事創作、心靈成長、神話學領域｜暢銷世界百萬冊｜長踞Amazon暢銷榜

神話學大師坎伯，結合精神分析、人類學、文學、藝術、社會學、語言學等跨領域研究，開創「神話學世界觀」，提出「英雄旅程」模型影響當代大眾文化敘事手法之巨作。

從史丹利．庫伯力克、喬治盧卡斯、史蒂芬史匹伯，到賈伯斯、J.K.羅琳、《三體》劉慈欣，以神話學影響西方流行文化70年，好萊塢必讀書目，打造各種具戲劇性、娛樂性和心理真實性故事的「聖經級」參考書。

編劇理論暢銷書《故事的解剖》、《作家之路》、《電影的魔力》等著作之思想源頭。

將神話與當代生活重新連結起來，以「啟程→啟蒙→回歸」這段所有英雄必經之路的偉大旅程，啟發當代人接受挑戰的召喚，踏上考驗的旅程，探索生命的深層意義，為個人和社會尋找恩賜。

Photo Credit： 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九