北京在香港插入「國安法」：美中脫鉤波及東亞的第一衝突點

文：盧斯達（香港本土主義者、作家，評論人。關注中國殖民主義、香港主體性發展）

北京政權在「兩會」期間公佈，會將「國安法」直接插入《基本法》附件，在香港和世界政局投下震撼彈。

現時這個關於「香港特區維護國家安全的法律和執行制度」的「人大決定」，仍是「草案」階段。跟2003年的「23條國安法」不一樣，當時「23條」要通過本地立法，最終失敗；現在的國安法，是北京訂立「全國性法律」，直接在香港實施。人大決定，香港就公佈，沒有任何轉圜餘地。只是北京自己何時立法、會否立法，仍是充滿未知。

根據草案文件，北京做這個決定，是為了在香港建立維護國家安全「法律和執行機制」，特別留意的是「執行機制」。北京在香港要打壓異己，要依賴現行和前朝法律，例如支持香港獨立的香港民族黨，就是用英國時期留下的公安法律，定性為「非法社團」，強行終止運作，卻不能告它「煽動顛覆國家政權」，因為香港特區沒有相關法源。要立「國安法」，就是為「政治罪」製造法源，在香港架設北京身之使臂的「法律武器」。

解釋這個邏輯之後，草案文件就表示，「反對外國勢力和境外勢力以任何方式干預香港特區」，要懲罰上述勢力利用香港進行分裂、滲透和顛覆活動；比較重要的是，北京表示會在香港建立「維護國家安全的機構」，可能是名正言順的特務警察；根據北京最近講法，「中聯辦」不受《基本法》限制，而即將成立的「維護國安機構」，亦多數不受《基本法》限制。

北京推「國安法」，事關美中對抗，是金融戰一部份。最近一兩個月，雖然武漢肺炎仍然肆虐，但美國「脫中」步伐沒有停下。美國政商階級，開始提出美國基金不應再投資中國資產；又有要求在美國上市的中國，要通過美國自己的核數程序，導致一些中國公司被揭發做假帳，而其他帳目有問題的中國公司，自然急急退場，打消美國集資夢。

美國是在金融場域截斷水源，對中國來說，金融戰沒有狼煙，卻嚴重打擊周轉和經濟命脈。美國主導生產鏈重構，中國很多實業製造業被印尼、越南等新興國家吸收，外資已在退場之中，「中國製造」越來越困難；至於金融投資方面，中國補貼國企，國企假扮民企，去國外金融中心集資，黨國再攤分國企利益，只要西方容許，外面帶動裡面，避開內需不振的問題，這是中國經濟一直行之有效的模式。現在美國提高中國公司集資難度，不只傷害企業，而是傷害企業背後的黨國高官和全中國經濟活水。

這種格局，中國要反制美國，卻沒什麼好牌可打。美國去（2019）年也不顧中國反對，參眾兩院一致同意訂立了《香港人權與民主法案》，中國視為顏色革命前奏，大概中國也是在大致時間覺得要立法反制。

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然而北京立國安法，其實毫無大局實際效果，激起反送中群眾再次充電上街抗爭，固然是為自己添煩添亂；用國安法拘捕知名反抗者，只是製造烈士英雄，也有助抗爭陣營新陳代謝，反而是加強能量。

而且這又是自己製造藉口，讓全球國家進一步表態反中，美國兩黨也以此為由，火速制訂新法案，要制裁京港權貴，而且是要禁止美國國內銀行跟中帝國爪牙有任何來往，否則連銀行也制裁。這樣就令中帝國轉移資產的難度又再提高。也許中國是看見美國攻勢一浪接一浪，無論對香港是軟是硬，美帝都不會改變心意，所以就直球打到底，對香港進行「最終處理」。

不過中國真正的心意，仍然令人感覺詭異。因為「國安法」消息一出，全港市民在網絡上恐慌一片，股市也急挫。然而大部份屬外資將錢抽走，中國企業在香港的錢，反而如如不動。大跌的都是香港公司股票，例如掌管本地商場的領展公司。

中國企業背後的黨國高層，應該更早知悉，但他們沒有大規模吐現離場，究竟他們是天真到認為安法不會帶來金融動蕩，還是相信中國玩brinkmanship的時候，仍有理性，不會完全毀滅香港，我們不得而知。

其次是中國資本在美國遇到集資問題，日漸受到封殺，香港的集資地位，理應對中國越來越重要。也就是中國整體北韓化，香港窗口，一個受外國承認和友好的香港，不是更加重要？如果做到這一步，香港焚燒，意味著北京要正面決戰全世界。

北京不想世界體系繼續有香港做一個政治槓桿的窗口，而黨內高層在香港盤根錯節的股票、地產、企業利益，也導致每次政治鬥爭都會波及香港。將香港尤如羅馬一樣焦土焚燒，可以引來外國壓力和撤資，共產黨早年在香港建立的利益共同體一次蕩清，可能恰恰是是致力於集權的皇帝所樂見。非常毛澤東的策略，天下大亂，達致堅壁清野，天下大治。

然而中國標準的「治」，往往不是人民有錢安全，而是人人維持低標準，不叛亂，餓到無力叛亂，而權力只有一個，那就是中國文化的「大治」。

台灣在旁邊，可能會提供援助予將來的被迫害者，這是人道，也有利國家利益。中國與西方的新冷戰前沿，此刻是香港，這場戰役能撐多久，台灣就有多少空閒時間能夠準備下一波衝擊。「送中法案」和「國安法」看似無妄之災，毫無先兆就臨降，其實就像中國可以突然挑起台海戰爭，西方世界要去中國化，中國自身也可能為了保衛政權，想「從世界體系中獨立」，也就是北韓化。所以台灣拉住香港，受到的壓力就會減輕，因為香港拉住了中國大量精力和資源。

共產黨政權從來不需要國家繁榮才能生存，它的權力往往是在戰亂中達到顛峰。改革開放以來，共產黨是在妥協，覺得經濟和社會發展，但自己的權力卻降格。如果時間到了，共產黨從來不惜再次鎖國，切斷外力顛覆自己各種管道。經濟交往如是，香港如是。如果中國真是將香港大火一焚，就代表中國和世界分手。台海之間的暫時停戰局面，也是美中和好之間的協定，如果美中分手，中國攻打台灣，就又少了一層考慮，剩下就只是看實力評估。

台、港、日、越南等地，將被迫成為西方阻止中國向外擴張的定點。外國會支援香港，拿香港做槓桿中國的工具，而中國為了槓桿，會不惜傷害香港，傷害自己的金融利益，衝突將會不斷上演。如果香港沒有了，中國和外國都會將目光放在台灣，台灣將會成為新冷戰衝突下一個戰場。對台灣來說，維持其他衝突點，總是好過衝突點全集中在自己家門。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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