膝蓋壓頸5分鐘致死，美國警察執法過當又涉種族歧視

※明尼蘇達州一名非裔男子被警方強壓頸部致死，隔天當地民眾上街抗議，舉牌表示「沒有正義，就沒有和平」。

美國明尼蘇達州發生警方暴力執法事件，當地時間周一晚上，警方調查一名非裔男子時，已將對方上銬，卻仍用膝蓋強壓男子頸部逾5分鐘，導致男子死亡。過程被民眾拍下並上傳網路，引發種族歧視爭議和人民怒火，隔天因此爆發示威衝突。

警方忽視哀求，不聽民勸

明尼蘇達州地方媒體《WCCO》廣播電台報導，警方表示，在當地時間周一晚上8點左右，收到一起有關偽造文書的報案，前往現場時，看見一名似乎喝醉了的非裔男子坐在一輛藍色汽車車頂，認定他為嫌犯；男子應警方要求而離開車頂，在拘捕過程中有抵抗行為。警方為他上銬時，查覺到他身體有異，送醫後不久身亡。

然而，民眾拍下的影片畫面顯示，警方對過程的說法相當輕描淡寫。

Minneapolis black man desperately pleads with white police officer, “I cannot breathe.” That man has now died. pic.twitter.com/Sw4WSbLqJV — Jamie ?’Grady ⚡ (@JamieOGrady) May 26, 2020

畫面顯示，一名警察將膝蓋壓在已被上銬的男子頸部，男子不斷向員警哀求表示，自己已無法呼吸，但員警並未鬆手。

過程中有旁觀民眾力勸警察放手，「他現在沒有拒捕了，老兄，你正在害他停止呼吸，你覺得這樣很酷嗎？」然而警察不聽勸告，直到男子動也不動，圍觀者提醒員警要檢查男子脈搏，警察仍然沒有移動膝蓋，等到醫護人員到來，才將男子抬上救護車。

過程仍在調查，已引發大規模抗議

《紐約時報》報導，據醫檢師表示，死者為46歲的佛洛伊德（George Floyd），是明尼蘇達州首府明尼亞波里斯（Minneapolis）近郊城市的居民，周一晚間9點25分宣告死亡。警方周二早上更新此案聲明稿，對民眾拍攝到的畫面隻字不提，僅稱聯邦調查局（FBI）已介入調查。

周二下午，明尼亞波里斯居民進行大規模示威，抗議警察執法過當。《哥倫比亞廣播公司》地方台報導，示威過程中發生警民衝突，警方發射催淚瓦斯，民眾則丟擲石頭或水瓶。

《華盛頓郵報》報導，參與示威者不僅非裔，也有其他少數族裔來參加；墨西哥裔莫瑞（Anita Murray）帶著女兒一起來，她認為這是女兒學習到「世界並不公平」的一堂課，「她還很小，但我希望她記住這件事，希望她將這件事當成生命中的一個轉折點。」

「黑人的命也是命」

明尼亞波里斯市長弗瑞（Jacob Frey）緊急宣布開除這4名員警，強調這是正確的決定。他也在受訪時表示，警察將無助的佛洛伊德壓制了整整五分鐘，「這不是瞬間判斷失誤的問題。」明尼亞波里斯在2016年和2017年各發生過一起警方射殺非裔事件，警民信任度大受影響，現又發生佛洛伊德案，民憤更難平息。

佛洛伊德被警察壓制到斷氣的情景，與2014年紐約發生的非裔私菸小販遭警察勒死案件相仿。《紐約時報》指出，當年的受害者賈納（Eric Garner）也是一再呼喊「不能呼吸了」，但員警仍不鬆手，導致賈納最終死亡；該名員警最終未被起訴，且在事件發生後5年才被革職。賈納一案引發多次示威，帶動「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」成為非裔平權運動口號。

種族歧視多，提醒在公園要繫狗鍊卻被誣騷擾

美國警方執法過當的事件時有所聞，經常發生在白人員警和非裔受害者之間；時至今日，美國人民也未完全消弭種族歧視與衝突。《有線電視新聞網》（CNN）報導，紐約一名白人女子在中央公園遛狗，未依規定繫上狗鏈，一名非裔男子出言提醒，該女子卻報警，聲稱男子騷擾她。

CNN報導，非裔男子庫柏（Christian Cooper）在中央公園的漫步區（Ramble）賞鳥時，溫和提醒一名白人女子應依公園規定，給寵物繫好狗鍊，但女子堅稱狗狗需要運動；庫柏告訴她，可以帶狗去其他不需要繫狗鍊的區域，女子卻又表示「那很危險」。

庫柏開始錄影蒐證，女子因此情緒失控，抓起狗項圈，硬將狗提在半空中，並走向庫柏，讓狗被拖行一段距離。

女子還打電話報警，歇斯底里稱「有個非裔男在拍我，還威脅我和我的狗。」

經調查後，發現是女子行為不當。她所任職的跨國控股公司、富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Templeton）周二在推特聲明，無法容忍公司裡任何形式的種族主義，宣布解聘該名女子。

Following our internal review of the incident in Central Park yesterday, we have made the decision to terminate the employee involved, effective immediately. We do not tolerate racism of any kind at Franklin Templeton. — Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡