膝蓋壓頸5分鐘致死，美國警察執法過當又涉種族歧視
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美國明尼蘇達州警方將一名已上銬的非裔男子，用膝蓋強壓頸部超過5分鐘，導致男子死亡，再次引爆種族爭議。
※明尼蘇達州一名非裔男子被警方強壓頸部致死，隔天當地民眾上街抗議，舉牌表示「沒有正義，就沒有和平」。
美國明尼蘇達州發生警方暴力執法事件，當地時間周一晚上，警方調查一名非裔男子時，已將對方上銬，卻仍用膝蓋強壓男子頸部逾5分鐘，導致男子死亡。過程被民眾拍下並上傳網路，引發種族歧視爭議和人民怒火，隔天因此爆發示威衝突。
警方忽視哀求，不聽民勸
明尼蘇達州地方媒體《WCCO》廣播電台報導，警方表示，在當地時間周一晚上8點左右，收到一起有關偽造文書的報案，前往現場時，看見一名似乎喝醉了的非裔男子坐在一輛藍色汽車車頂，認定他為嫌犯；男子應警方要求而離開車頂，在拘捕過程中有抵抗行為。警方為他上銬時，查覺到他身體有異，送醫後不久身亡。
然而，民眾拍下的影片畫面顯示，警方對過程的說法相當輕描淡寫。
畫面顯示，一名警察將膝蓋壓在已被上銬的男子頸部，男子不斷向員警哀求表示，自己已無法呼吸，但員警並未鬆手。
過程中有旁觀民眾力勸警察放手，「他現在沒有拒捕了，老兄，你正在害他停止呼吸，你覺得這樣很酷嗎？」然而警察不聽勸告，直到男子動也不動，圍觀者提醒員警要檢查男子脈搏，警察仍然沒有移動膝蓋，等到醫護人員到來，才將男子抬上救護車。
過程仍在調查，已引發大規模抗議
《紐約時報》報導，據醫檢師表示，死者為46歲的佛洛伊德（George Floyd），是明尼蘇達州首府明尼亞波里斯（Minneapolis）近郊城市的居民，周一晚間9點25分宣告死亡。警方周二早上更新此案聲明稿，對民眾拍攝到的畫面隻字不提，僅稱聯邦調查局（FBI）已介入調查。
周二下午，明尼亞波里斯居民進行大規模示威，抗議警察執法過當。《哥倫比亞廣播公司》地方台報導，示威過程中發生警民衝突，警方發射催淚瓦斯，民眾則丟擲石頭或水瓶。
《華盛頓郵報》報導，參與示威者不僅非裔，也有其他少數族裔來參加；墨西哥裔莫瑞（Anita Murray）帶著女兒一起來，她認為這是女兒學習到「世界並不公平」的一堂課，「她還很小，但我希望她記住這件事，希望她將這件事當成生命中的一個轉折點。」
「黑人的命也是命」
明尼亞波里斯市長弗瑞（Jacob Frey）緊急宣布開除這4名員警，強調這是正確的決定。他也在受訪時表示，警察將無助的佛洛伊德壓制了整整五分鐘，「這不是瞬間判斷失誤的問題。」明尼亞波里斯在2016年和2017年各發生過一起警方射殺非裔事件，警民信任度大受影響，現又發生佛洛伊德案，民憤更難平息。
佛洛伊德被警察壓制到斷氣的情景，與2014年紐約發生的非裔私菸小販遭警察勒死案件相仿。《紐約時報》指出，當年的受害者賈納（Eric Garner）也是一再呼喊「不能呼吸了」，但員警仍不鬆手，導致賈納最終死亡；該名員警最終未被起訴，且在事件發生後5年才被革職。賈納一案引發多次示威，帶動「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」成為非裔平權運動口號。
種族歧視多，提醒在公園要繫狗鍊卻被誣騷擾
美國警方執法過當的事件時有所聞，經常發生在白人員警和非裔受害者之間；時至今日，美國人民也未完全消弭種族歧視與衝突。《有線電視新聞網》（CNN）報導，紐約一名白人女子在中央公園遛狗，未依規定繫上狗鏈，一名非裔男子出言提醒，該女子卻報警，聲稱男子騷擾她。
CNN報導，非裔男子庫柏（Christian Cooper）在中央公園的漫步區（Ramble）賞鳥時，溫和提醒一名白人女子應依公園規定，給寵物繫好狗鍊，但女子堅稱狗狗需要運動；庫柏告訴她，可以帶狗去其他不需要繫狗鍊的區域，女子卻又表示「那很危險」。
庫柏開始錄影蒐證，女子因此情緒失控，抓起狗項圈，硬將狗提在半空中，並走向庫柏，讓狗被拖行一段距離。
女子還打電話報警，歇斯底里稱「有個非裔男在拍我，還威脅我和我的狗。」
經調查後，發現是女子行為不當。她所任職的跨國控股公司、富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Templeton）周二在推特聲明，無法容忍公司裡任何形式的種族主義，宣布解聘該名女子。
資料來源：
- Video shows Minneapolis police officer with knee on neck of suspect who died after arrest（WCCO）
- Four Minneapolis officers are fired after video shows one kneeling on neck of black man who later died（華盛頓郵報）
- ‘It’s Real Ugly’: Protesters Clash With Minneapolis Police After George Floyd’s Death（CBS）
- ‘I Can’t Breathe’: 4 Minneapolis Officers Fired After Black Man Dies in Custody（紐約時報）
- Daniel Pantaleo, Officer Who Held Eric Garner in Chokehold, Is Fired（紐約時報）
- White woman who called police on a black man bird-watching in Central Park has been fired（CNN）
責任編輯：林宜萱
核稿編輯：黃筱歡