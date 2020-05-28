【數位公民週報】全世界都在「遠端上課」，在印度卻遭遇了質疑

文：陳廷彥、林冠廷

氣候危機當前，又正值夏日電價轉換期，我們要如何監控自家用電，對抗全球暖化與節省荷包？目前台電的智慧電表還沒完成全民改裝，而商業的家庭電量監控裝置又貴又有隱私疑慮，任職於德國能源監控公司的Stephan Avenwedde可能也有類似的困擾。因此，他決定幫自己架一個開源的電表。

這個方案以西門子SIMATIC IOT 2020作為硬體基礎，裝上開源的Yocto作業系統，就可以用低成本記錄全家用電狀況，並產生用電報表，利於管理家庭用電、節省更多費用。這套系統也相當可靠，Avenwedde表示除了一次電源錯誤外，整套系統已經正常運作超過一年半。

美國總統川普宣布禁止進口部分電力設備，以保護美國電網不受國外網路攻擊。不過，相較於技術領先的中國，美國掌有的電力設備製造技術不多，就有人認為，硬體是誰製造或許不是最值得爭辯的議題，製造技術開源、或使用以開源技術製造的零組件才是防範遭駭的最終解決之道。

一個開放原始碼的電力系統計畫LF Energy執行經理Shuli Goodman就這樣說：「因為所有連接到電網的設備都可能成為安全風險，我們需要一條通往全面透明的道路。」他表示，電網中無論是高低電壓的設備，只要是封閉原始碼的技術黑箱，就應該被視為非法。

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COVID-19（武漢肺炎、新冠肺炎）疫情讓許多國家宣布封城，除了歐美多國之外，印度也是其中一個案例，但印度封城的其中一個副作用，就是3.2億名學生不知何去何從。

富裕國家或許可以使用遠距學習，但是在印度2017到2018的一項調查中，只有不到15%的農村家庭、42%的城市家庭可以上網。許多學生因為家庭收入問題、性別等系統性的社會不平等、家長的數位使用知識等因素，導致他們在疫情期間更加弱勢。此外，就算可以使用網路，印度家長也擔心小孩會更加沈迷上網，並質疑網路學習效果不如實體。

臉書從美國大學生之間的小型社群網站，蛻變成全球最大社群媒體之一，卻伴隨著一層層的問題，如：仇恨、歧視與暴力言論叢生、文字內容申訴與刪除機制面臨言論審查爭議等，加上各國政府對於臉書的各種要求，使得臉書宣布斥資1.3億美金，成立獨立的內容監督委員會（Oversight Board），作為臉書使用者面對自身權利受損的終審機構。

但是這個40人的委員會，是否有空處理所有上訴？當商業利益、國家政府與多元又分歧的公共道德之間產生新的摩擦，這個委員會應該如何調解？聯合國人權專家與UCI法律教授David Kaye在〈臉書共和國〉一文中，爬梳臉書成立新委員會的歷史脈絡，並指出接下來臉書將面臨的更多挑戰。

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COVID-19（武漢肺炎、新冠肺炎）在加拿大造成的損害雖然不是最嚴重，但對當地的食物銀行與需要食物銀行的家庭造成影響。

Samantha Wentzell因此與10個NGO組織開啟合作，利用數位工具幫助分配食物與追蹤新的需求，這個議題也在三月的SaintJohn公民科技黑客夜（Civic Tech Saint John hacknight，簡稱CTSJ）中提及，並吸引了一群寫程式的參與者加入。COVID-19對當地的影響至少還會持續好幾個月，這些人也將繼續測試新的方法，幫助居民受益。

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責任編輯：丁肇九

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