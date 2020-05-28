來自越南和加拿大的他們，因緣分來到台東開了間「東南亞美食」

採訪捕手：黃怡瑄

有一種相遇，是在如大海一樣的茫茫人群裡，找到相惜的那一線眼神；不需要有共同背景和種族，或是共同喜歡的事物來建立彼此默契，只要對眼，我就能了解你在話中沒法說明的情緒。

都蘭是這趟採訪旅行裡特別去的地區，台東往南花蓮的路途中總會想起這地方。因為聽聞這裡常會有外國觀光客停駐，到夏天時都蘭的沿岸便成為適合衝浪的寶地，以致這裡的氛圍很像外國鄉村，晚上也會有音樂和酒吧的娛樂，是個適合旅遊和生活的地方。

在都蘭，有兩位很特別的新住民，小燕姊和易恩哥，他們一起合開的「東南亞美食」已經營4年多了。經網路推薦，剛開始到訪這間店時，第一印象就是，貓咪很多，而且座落於不好注意的路邊位置，如果沒有留心可能會錯過。

熱情好學，勇於追求生活的小燕姊

小燕姊來台灣已經15年，22歲時來台，最初在宜蘭定居。在台的生活，其實並沒有語言障礙，高中時意外對中文有興趣，便開始學習中文，卻沒想到自己會在之後過來台灣生活，很好學的她也特地去印尼學習料理。採訪過程我點了一盤「印尼炒麵」，酸酸甜甜的蘿蔔和小黃瓜經由小燕姊的巧手變成道特別風味的料理。本以為會很辛辣，卻意外符合口味。

小燕姊年輕在越南時也是位懂買賣的人，早上幫家裡面賣食物，到了晚上小燕姊就自己賣起飲料，一開始家裡面不太相信會有多好的生意，但到最後竟然還賣到需要外送，讓大家不敢置信。

Photo Credit : 民進黨婦女部

問及小燕姊的夢想，她遲疑了一下，害羞地說出：「歌手」，以前在高中時，有參加過比賽、也過得名。但後來家裡經濟的關係，在高中畢業後就過來台灣幫忙賺生活費和分擔家計，本來是姐姐要來，但因為不希望看到姐姐中斷學業，所以自告奮勇代替，讓姐姐繼續完成學業。

易恩哥：「在台灣不是旅遊，是生活」

在這裡還要特別介紹小燕姊的得力助手「易恩哥」。出身加拿大，20歲到台北打拼，熱愛衝浪的他表示「大海就像是我的家一樣」，當時只要一放假就會到台灣各地尋找適合的浪，曾到屏東墾丁，但走了一圈後發現最喜歡台東都蘭的浪。和小燕姊在台北餐廳認識，在小燕姊結束工作時選擇一起在都蘭開餐廳。

問及易恩，都蘭對他來說是甚麼呢？他說，這裡就是他第二個家，他在這裡不是旅遊，而是「生活」。很多和他一樣來這裡短暫旅行或駐留的外國人，初次見面時都會問他：「你住哪？為什麼想來台灣玩？」這些問題他覺得回答久了很無趣，因為他已經把這當成自己家，和這塊土地共存和共生，心情不好就去看海，到了夏天就拿起衝浪板衝浪。

我問他，一開始來時對台灣人的印象，他回答，很多「差不多先生」，很多事情都會覺得這樣就好了，別太講究。但他說「其實這樣也沒有不好耶」，那樣過生活好像比較快樂一點，至少不會繃太緊。

因為緣分，選擇一起生活

Photo Credit : 民進黨婦女部

採訪最後，他們養的貓咪一隻一隻跑出來吃飯，我疑惑的是，為什麼他們養了將近7隻貓咪？易恩解釋，那些貓咪都是自己跑來，其中有2隻一開始還一直在門外試探，後來也加入這個家的行列。

他說，很喜歡貓的習性，人要像他們一樣，自由不受拘束，但秉持一定的生活方式，如果你喜歡我接受我，我也會那樣的待在你身邊。雖然我們都來自寂寞行星，但會因為緣分而一起來到這裡。

說到這，讓我覺得這好像易恩和小燕姊的寫照，不同背景的異國人，因為緣分一起來到了台東，只因為彼此的一雙眼神和信任，選擇「生活」。

Photo Credit : 民進黨婦女部

本文獲民進黨婦女部─新島嶼故事捕手計畫授權刊登，原文請見此

東南亞美食

地點：台東縣東河鄉隆昌村236-6號

電話：0952257500

補手介紹：黃怡瑄，常會思考人與人之間互動的純粹，少了猜忌和私心，只因想瞭解你的無奈和歷程，我想這樣的世界還是有的，而喜歡故事和影像的我，想回到這份單純的人際互動，用自己的方式去認識這個社會和勇敢的異鄉人們。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒