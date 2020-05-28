美國國務卿蓬佩奧：香港不再享有自治地位、不保證享「回歸前賦予待遇」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在當地時間周三向國會表示，香港不再享有由北京答應的自主權，將失去美國法律保障下的獨特地位。蓬佩奧這翻話相信是回應北京在港引入國安法，暗指香港從美國享有的特別經濟待遇將受影響。

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

就在北京即將就「港版國安法」表決通過之前，蓬佩奧向美國國會發信，指中國不再遵守1997年時從英國手上取回香港主權時的承諾。

他在聲明中表示：「今日我向國會宣布，香港不保證享有像1997年前享有的特別對待」。他強調，「由種種事實而言，沒有人能說香港今日仍從中國手中享有高度自治」。

他強調：「美國與香港人民站在一起。」

美國國務卿目前依據1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act），須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。

去年11月生效的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）則要求國務卿在年度報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。

中國人大將於今（28）日表決「港版國安法」，但相關法案被香港民主派指嚴重打擊港人自由，以及破壞「一國兩制」。

北京就蓬佩奧發言未有表態。早前美國總統特朗普（Donald Trump）表示，準備就「港版國安法」在本週對中國採取行動。對此，中國外交部表示，香港立法純屬中國內政，不容外來干涉，對於外部勢力干涉，中國會採取必要行動反制。

香港的「獨立關稅區」地位

雖然政治上香港是中國的一部分，但經濟上被國際看待成一個「獨立」的個體，經濟自由得到保障。

在中國市場尚未完全開放之下，香港這個「獨立關稅區」的地位，不但保住了香港的經濟繁榮，還使得中國能藉香港這個對外窗口來與海外連繫，外資對直接投資中國內地市場未具信心。

普遍認為，香港若失去「獨立關稅區」地位，香港貿易、金融、旅遊零售將大受打擊。

然而，香港的「獨立關稅區」地位對中國具戰略意義，而在外資眼中，香港也是東南亞重要的資產管理中心，亦是進入14億人口中國內地市場一個相對安全的跳板。因此也有人認為，除非中國和歐、美等大國不惜各自封閉市場，否則香港「獨立關稅區」地位應得以維持。

人權組織「香港監察」早前發表報告，報告訪問多名商界持份者，特別強調《美國－香港政策法》的重要性，有投資者直言，若香港失去根據《政策法》所享有的獨立關稅區地位，將會是「香港末日的開始」。

報告指，深圳及上海對國內重要性日益提高，但仍難以取代香港，並列舉七大香港較國內城市的優勝之處，包括更低稅率、經濟及資本管制較放鬆、英文作為官方語言、普通法制度更加透明和可靠、自由資訊，以及香港獨立關稅區地位，為美國和其他市場提供獨特的經貿通道。

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核稿編輯：Alex