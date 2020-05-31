該不該反對卜蜂在花蓮設廠？從基督信仰角度談畜牧業，與我的神學反思

文：洪芳怡

這輩子最後一次買肉時，我買的正好就是大包裝的卜蜂雞肉──條狀的雞里肌與整片的雞胸肉。有段蠻長的時間，我總是一次買一大包兩公斤裝，特價的話就買更多。

出於營養學知識，我喜歡低脂又健康的白肉。因為聽說過美國與中國肉品業的問題，我毫不猶豫的支持本土企業。卜蜂包裝上面大大的「CAS」更讓我放心的買，放心的吃。

在我的想像中，這麼大的公司一定是無菌環境，雞安然地住在井然有序的宿舍，均衡的飲食讓他們健康的長大，無痛電宰後安然去世。廢棄物會有最妥善的處理，員工都穿著無塵衣，微笑的完成所有流程，切成乾淨的雞肉，漂漂亮亮的送到我家附近的賣場。

沒有錯，你發現了，我很天真。

好吧，其實我不是真心的相信商人營造出來的形象，但是如果不這樣想，我怎麼買得下去？

那時的我，從來沒有想過「吃肉」與我的信仰價值觀會是有衝突的。

在教會出生長大的我，從來沒有聽過任何相關的討論。我只聽過謝飯禱告，感恩上帝賜的食物，食物變成食物之前發生了什麼事，沒有人有興趣提。

如果不是偶然接觸了動物權，我永遠不會明白備受敬重的德國神學家莫特曼所說的：

「無論是誰傷害了動物的尊嚴，就是傷害了上帝。」（註1）

基督徒要怎麼看養雞場，該不該站出來反對卜蜂在花蓮設廠？上帝又是怎麼看現代畜牧業？

是要因為經濟發展的緣故而支持，或為了與自己無關，所以不反對？現代化養殖工廠所發生的事情與身為基督徒的我，真的無關嗎？

要回答這些問題，必須對商業化的雞隻繁殖與屠宰有所理解，確認動物在當中的處境，才能作出進一步的判斷。

「工業化養殖的畜牧業」的意思，並非是現代醫療、人道的對待與衛生的環境。這個詞的真正內涵，是把活生生的生命當成物品和商品，為了獲得最高利益，盡可能壓低成本，把動物壓榨利用到極致。

以雞為例子，密集式畜牧業的一般作法包括──

一、在「最小空間」內塞入最多動物：

住在籠子的雞終生不能自由站立、行走及轉身，甚至往往會因承受不住過重的體重而腳骨折。

蛋雞一輩子活動的空間比你手上的平板還要小。

這些雞永遠過著沒有曬太陽、自由行動、抓蟲子吃的日子。如果是你，身心會健康嗎？

二、要以「最少花費」來維持動物活著：

三、要在「最短時間」內讓動物長到最大：

一旦長大到可以宰殺就殺，不浪費飼料，又可以再繼續養下一批雞。

以台灣2018年來看，肉雞每台斤成本僅約26元。扣除飼料、藥物、冷藏保鮮運輸和工廠營運的費用，精打細算的企業會願意：

讓員工有合理的勞健保、退休金、福利金？

會願意再額外負擔環保費用，處理污水、廢氣、噪音、雞隻屍體殘骸？

會願意額外聘來獸醫或檢驗人員來確保雞隻健康、食品安全？

會願意花更多的金錢、技術與時間，屠宰時盡可能減輕雞的恐懼和痛苦？

有多少養雞場會餵食營養豐富、清潔衛生的飼料，又有多少是餵食劣質的動物屍體殘餘或內臟？

以上這些，是所有精算成本的畜牧業都想逃避、不願意讓人發現的問題。

這也是為什麼，在我每一場關於環保與動物權的演講中，我一定會強調的一句話就是：

「你以為買到的是價廉物美的肉嗎？畜牧業的成本一定是轉嫁到土地、動物和其他人的身上。」

全球80％的毀林是為了畜牧業生產，養出4塊牛排大小的肉，就需要用掉一個小型游泳池的水量。中國養雞所耗費的水量，足以供上百萬人一年使用。

全世界一年有兩兆的魚類（根據FAO）被撈捕（註2），有700億陸地動物被殺（根據Faunalytics）（註3），是1960年代的足足七倍之多，只為了滿足人的口腹之慾。

正如牛津大學最新最大型的五年研究（涵蓋119國、四萬個畜牧場），以及綠色和平、聯合國環境署等無數個重要機構都紛紛指出的：氣候暖化、空氣和水污染、生態失調、傳染病等全世界最嚴重的各種問題，都來自於「肉食」和「傷害動物的作法」。

當人類把生命分成「應該被殺死的」和「可以去殺死他者的」兩種地位，就是在踐踏生命了。

當我看到耶穌是「道成肉（flesh，此字在英文與希臘原文中都一樣可以用在人與動物）身」，而不是「道成人（human）身」，且耶穌又說要讓人吃祂的肉、喝祂的血，如同動物一般（註4），就不禁想起牛津大學動物倫理中心的總監、神學家安德魯．林基提出的觀點：基督在十字架上受苦的形象，象徵了所有無辜者受苦的形象。

倘若我們開始關注動物，很難不注意到養殖工廠、屠宰場、實驗室、時尚產業裡的無辜動物，為了人類的貪婪、享樂、自私、利益，如同活在地獄，又受殘虐致死。（註5）

在沒有罪的伊甸園裡，沒有動物為著人類的食慾而死亡，沒有罪的耶穌為我們死，從此不再需要用動物獻祭。那麼，我們如何能參與在剝削與傷害動物的行列，只因為我們習慣了這樣的生活？

在耶穌的年代，祂說「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。」走到今天，所謂的人道（humane），最低的標準應該是，想想你是否願意被同樣對待──

你願意在一出生就因為性別，就被丟到絞肉機裡面軋碎，因為小公雞沒有經濟價值？

你願意一輩子不斷被強暴懷孕，生下小孩後，不顧你們的哭嚎就立刻帶走，因為你的奶要給人類喝？

你願意只活42天，活到畜牧業計算過花最少飼料、長成最大體型的那一刻，就以割喉或浸入滾燙熱水的方式邁向死亡嗎？

你願意被注射化妝品到眼睛中，或者被活生生的剝皮，因為人類想讓自己更美觀？

在我看來，畜牧業是經濟議題，是污染、資源與永續的環境議題，是傳染病議題，也是人道議題與性別議題；更是時代價值觀的縮影，反映出現代人對於生命的輕忽與鄙視。是聖經所說的「專顧自己」最具體的實例。

我們的一口，動物的一生，這世界現行的生活方式，距離尊重上帝所賞賜的生命已經太遠了。

如同莫特曼提醒的，人類不是創造的重心，生命才是，人類不過是生命的一部分（註6）。我們竟然主宰了動物的生殺大權，以驕傲的姿態來管理土地和地上的一切。回頭再問，基督徒該不該出來反對卜蜂在花蓮設廠？上帝又是怎麼看現代畜牧業？

我們能為餐盤上的動物作的，是否只有說聲感謝上帝（頂多就是謝一下動物），然後就迫不及待、心滿意足、毫無不安地大快朵頤？

註釋

Jurgen Moltmann. Ethics of Hope. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2012 https://ecohustler.com/nature/the-number-of-fish-killed-in-2018-will-shock-you/ https://faunalytics.org/global-animal-slaughter-statistics-and-charts/ Andy Alexis-Baker. The Word Became Flesh: An Exploratory Essay on Jesus’s Particularity and Nonhuman Animals. (Doctoral dissetation, Marquette University, 2015). Retreved from https://epublications.marquette.edu/ Andrew Linzey. Animal Theology. Urbana: University of Illinois Press, 1995. Jürgen Moltmann. God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God. Fortress Press, 1993. 轉引自尤根．莫特曼著，鄭玉英譯，〈前言〉，《人：基督宗教的現代化人觀》（台北：南與北文化，2014）頁7。

參考資料

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航