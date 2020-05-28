美國國會413:1壓倒性通過《維吾爾人權法案》，監禁維族中國官員將遭制裁

（首圖為香港2019年的抗爭現場，有部分參與群眾對新疆維吾爾人權議題表達關注）

（中央社）美國眾議院今（28）日以壓倒性票數通過維吾爾人權法案，要求美國總統點名、制裁負責虐待及監禁維吾爾族人的中國官員。這項參議院已通過的法案將送出國會，由總統簽署後生效。

美國眾議院今天以413票贊成、1票反對，通過《2020年維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020）。法案在共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）5月14日提出當天，參議院即以一致同意（unanimous consent）方式加速通過。

美國立法程序規定，法案經參眾兩院通過後，將送交總統簽署後生效。總統共有10天考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案會在10天後自動生效。

這個法案可以做什麼？

法案表示，自2014年來，中國政府將超過100萬維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數民族人監禁在集中營。根據遭監禁人士，他們遭受虐待、虐打、強制灌輸政治理念，並被剝奪宗教、文化及語言自由。

法案要求美國總統，在生效180天內及往後至少每年，須點名負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員等外國人士，並透過凍結在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等措施予以制裁。

此外，法案也要求總統譴責中國虐待維族人士行徑，並要求北京立即關閉集中營；國務卿則須向國會提交報告，詳述新疆維吾爾自治區人權侵犯狀況。

盧比歐2019年1月17日也在參議院提出類似法案，法案同年9月11日獲參院一致同意通過。但眾議院隨後修改法案內容，增添條文限制可能協助中國壓迫維族人士的產品出口，並於12月3日以407票贊成、1票反對通過。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，參議員原本希望去年底就能通過這項法案，但共和黨議員對眾院增添部分條文有意見。加上參院當時忙著處理美國總統川普彈劾案，因此直到今年5月才再通過自提法案的版本。

美國制裁33家中企機構 控侵犯新疆人權為共軍採購

美國商務部本週稍早（23日）將33家中國公司和機構列入經濟制裁黑名單，因為這些企業和機構協助北京當局監控新疆維吾爾族等少數族裔，或與大規模毀滅性武器和中國軍方有關。

根據美國商務部網站所列黑名單，上榜單位包括公安部物證鑒定中心、研製超級電腦「天河二號」的北京計算科學研究中心、知名資安公司奇虎360及知名臉部辨識開發商雲從科技等。

北京當局才宣布要推動制定《香港版國安法》掀起爭議，美國商務部就新增黑名單，格外引人關注。這是川普政府展開的最新行動，懲罰北京當局打壓以穆斯林為主的少數民族，並打擊可能為解放軍採購所需物資的中國企業。

美國商務部在聲明中表示，對其中1個中國政府機構和8家企業實施制裁，是因為他們涉及侵犯新疆維吾爾族和其他少數族裔的人權，包括鎮壓、大規模任意拘留、強迫勞動及高科技監視等。

包括頂尖科技公司在內的7家公司，因為讓中國在新疆進行高科技監視而受到制裁。美國商務部也將另外24家企業、政府機構及商業組織列入經濟制裁黑名單，理由是他們為解放軍採購物資。

路透社報導，有些被列入黑名單的企業專做人工智慧和臉部辨識，而輝達（Nvidia Corp）和英特爾（Intel Corp）等美國晶片公司強力投資這類市場。輝達目前未能回應置評請求。

被制裁的公司包括東方網力，為中國最知名的人工智慧公司，子公司深網視界與監控新疆維吾爾族穆斯林行動有關。

中國資訊安全軟體公司奇虎360最近聲稱，找到美國中央情報局（CIA）對中國航空業進行駭客攻擊的證據而登上頭條。奇虎360曾在那斯達克綜合指數上市，但在2015年遭除名。

目前中國正在討論香港的《國安法》，美國國務卿也在昨晚發表聲明，指出香港已經失去其自治地位，美國接下來將對此採取相關行動，不排除取消香港過去的特殊待遇。《彭博社》報導，在全球最大的2個經濟體之間緊張加劇的情況下，國會和白宮持續施加對北京政府的壓力。 維吾爾人和香港的自治問題，只是在武漢肺炎疫情爆發後的幾週內，美國國會所提出的眾多問題中的一小部分而已。

眾議院外交事務委員會共和黨的代表邁克・麥考爾（ Michael McCaul ）表示，「我們必須承認，中共是這一代人最大的經濟和國家安全威脅。」



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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範