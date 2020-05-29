很遺憾，香港已然失陷，台灣是下一個犧牲品嗎？

文：Alexander Görlach（在紐約生活，是卡內基國際事務倫理委員會資深研究員、劍橋大學地區與國際問題研究所副研究員。2014-2017年，這位有博士學位的語言學家和神學家任哈佛大學研究員和訪問學者，2017-2018年分別在台灣大學和香港城市大學任訪問學者）

中國使國際社會的擔心成為現實：宣佈新的所謂的《國安法》意味著香港自治的終結。威權中國領導層的全國人大本週就將繞開香港立法會表決通過相關決定。由此，贊同民主、自由和人權的言論未來將被定義為危及中國國家統一而遭禁，並被視為陰謀論或分離主義而受重罰。

由此，以威權主義者習近平為首的中國領導層又一次違反了它在1999年這個英國直屬殖民地主權移交時，以協定方式對香港、英國和全世界作出的承諾。

中國不是法治國家

還在去（2019）年，北京即已試圖假手一項所謂的引渡條例，將不合己意的人士從香港遞解給人民中國，並在那裡受審。這一政令的動機再清楚不過：將每一個潛在的對手在中國收監。

兩百萬港人以和平方式起而示威，反對共產黨的這一打算。在數不勝數的民眾示威行動延續數月後，由北京提攜為港首的林鄭月娥才於2019年10月底收回了這一引渡政令。在11月份舉行的地方選舉中，民主陣營取得壓倒性勝利：自由力量贏得了總共18個區中的17個區。

北京惱羞成怒。它很清楚，將在今（2020）年9月舉行的立法會選舉中會出現類似情景：中國及其威權政制又將被港民擯棄。所以，必須繞開立法會，出台《國安法》，這樣，中國便能將香港的民主人士作為「恐怖分子」予以逮捕。還在4月份，民主運動的多名領導人就遭恫嚇性關押：北京要顯示它的強大；還有，任何一名被法院判決有罪者不得競選公職。所有這些手段意在消磨民主陣營人士的意志。

台灣是下一個犧牲品？

香港已然失陷——很遺憾。現在，必須讓中國感受到後果嚴重，否則，它會因自己的成功而瘋狂，下一步便進攻台灣，並吞這個島嶼。台灣是一個獨立國家，是中國內戰的產物。有 「臥榻之側不容他人」心態的共產黨處心積慮要毀掉這個與其只一水之隔的成功的民主典範。北京極其害怕，台灣的民主星火會燎原至中國。

鑑於此，民主的國際社會必須經由制裁，迫使威權主義的中國遵守它自己作出的承諾。在這一點上，德國應與美國和英國攜手，這兩個國家已朝這一方向邁步。除此之外，還應強化與台灣的外交關係，對其作出在受到武力攻擊時提供軍事幫助的承諾。

抵制習近平

聖奧古斯丁（Saint Augustine of Hippo）嘗有正義戰爭論，謂：馳援某個遭他族無端攻擊的國家是為合法、良善、正義。習近平曾多次對台灣以戰爭和吞並相威脅。現在是到了告訴習近平該收斂的時候了。必須發出這樣的訊息：有此類行為的中國在國際社會中沒有位子！

最後，必須讓在香港的人們有未來可言：我們應給予盡可能多的人，尤其是青年和受過良好教育的人以機會，讓自由世界，成為這些因參與示威活動而極可能作為「恐怖分子」被判刑的人的新家鄉。這些措施必須讓人民中國看到自由世界之堅定。是到了行動的時候了，不能因害怕經濟後果而對中國屈從。

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