拯救青年失業率：鼓勵企業「先僱後訓」擬補薪資12k，4成年輕人憂薪水反降

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情衝擊，4月失業率升破4%。今（28）日行政院院會上，勞動部報告預計投入新台幣66億餘元，協助14萬名應屆畢業生就業，其中包括補助僱用青年的企業每月1萬2000元。不過根據1111人力銀行最新調查，有超過四成的年輕人擔心薪水反而被拉低，希望政府能訂定嚴格的配套措施保障底薪。

勞動部今天在行政院會報告「應屆畢業青年就業措施」，報告內容指出為協助即將畢業的職場新鮮人，勞動部規劃「安穩青年就業計畫」，根據勞動部提供的資訊，相關措施主要分為三大部分，分別為強化求職管道、加強職業訓練、以及鼓勵僱主雇用青年。

勞動部將辦理「多元就業博覽會」，結合投資臺灣三大方案等事業單位，提供24萬個職缺；接下來陸續推出各項措施包括「青年就業獎勵計畫」，在2020年底穩定就業滿3個月者，將提供最高3萬元獎勵金的誘因，鼓勵青年把握逐步回溫的契機儘快投入職場；另外也鼓勵應屆畢業青年投入「特定製造業」、「照顧服務業」及「營造業」等求才迫切的產業，1到6個月可每月補貼5000元，7-12個月每個月補貼6000元，最多可領18個月，每人最高可補貼10萬8000元。

另外將擴大「產業新尖兵計畫」訓練量能，補助青年投入國家發展重點產業的免費訓練，訓練費用最高補貼10萬元；並首創「學習獎勵金」，重點產業每個月補助8000元，其他產業每個月補助3000元，盼能讓參加訓練的青年減少生活壓力。

為了鼓勵雇主「先僱後訓」、提供青年在職訓練技能的機會，「青年就業旗艦計畫」加碼補助雇主每月1萬2000元訓練指導費，最高10.8萬元（半年），希望透過政府補貼，幫助雇主為「後疫情時期」預作生力軍儲備，預算7億，約可補助1.5萬人。

此外，也推出僱用青年獎助計畫，雇主僱用青年薪資達2萬8000元以上，每僱用滿3個月，一次發給2萬元，最長以12個月（4次）為限，每僱用1人最高補助8萬元，視青年就業情勢啟動。預算24億，可補助約3萬人。

Photo Credit:行政院提供

《聯合報》報導，只不過，勞動部方案雖然是准予備查，行政院發言人丁怡銘轉述，勞動部就業方案蘇貞昌覺得非常正面，但下個月開始會有大批應屆畢業生會投入職場，為了穩定新鮮人就業，勞動部可以再仔細盤點觸及效果，下次院會再簡報。丁怡銘後續補充，此方案蘇貞昌沒有反對或不能實施，只是牽涉到應屆畢業生數字，希望勞動部簡報能更清楚。

人力銀行調查：青年擔心薪水反而被拉低

（中央社）1111人力銀行調查29歲以下青年發現，有46.3%認為計畫應嚴格規範配套機制保障底薪，另有42.9%擔憂薪水反而被拉低。

1111人力銀行今天發布「搶救青年失業暨八年級學用落差調查」，調查發現，29歲以下的青年對於現職滿意度平均分數僅44分，遠低於及格分數60分；高達5成8的青年平均月薪不到新台幣3萬元，整體平均薪資水準為3萬1137元。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，4月份失業人數達48.1萬人，較上一個月增加3.6萬人，且有走升趨勢，隨著6月畢業季腳步接近，預計28萬名大專應屆畢業生將投入勞動市場，失業率恐持續攀高。

為協助即將畢業的職場新鮮人，勞動部規劃安穩青年就業計畫，預計補助僱用青年的企業每月1萬2000元。1111人力銀行調查顯示，46.3%青年認為這項計畫應嚴格規範配套機制保障底薪，42.9%擔心薪水反而被拉低，35.9%覺得補助時間短效果有限，不過也有35.5%支持補助，認為對青年收入有幫助。

如果企業月領1萬2000元補助，應該給予青年求職者的合理薪資是多少；63.8%直言應該給足3萬元以上，整體平均認為合理薪資落在3萬2767元。

何啟聖說，金融海嘯發生後，政府推出「大專畢業生企業實習方案」，補助薪資2萬2000元，反而對年輕人薪資形成22K定錨的負面效應，有了前車之鑑，年輕求職者自然會拉高期待薪資，期待政府這次推出有效配套措施，避免補助結束後出現龐大解僱潮。

為了解青年的工作職能與學用狀況，1111人力銀行自5月11日到5月27日，針對29歲以下求職會員以立意抽樣方式進行「搶救青年失業暨學用落差」調查，總計回收954份。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範