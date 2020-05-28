誠品信義書店「24小時試營運」全攻略，8大亮點讓文青、夜貓子一次掌握

台北文化的象徵誠品敦南店即將於5月31日落幕，接棒的誠品信義店從5月29日24小時試營運，以全新改裝面貌無縫接軌，提供書店、音樂館、生鮮超市不打烊，為夜不眠的台北人帶來更多元樣貌與體驗的新潮生活。

已經成為台北人共同回憶的誠品敦南店，24小時不熄燈陪伴讀者超過18萬個小時，陪同了無數的愛書人與夜貓族許多年，萬本書冊開啟許多人對閱讀的想像，多元種類的書籍更是知識渴求者的明燈，隨處席地而坐的階梯與木地板，溫暖撫慰了眾多人的心靈，伴隨無數人度過青春歲月，而這些記憶都將隨著書店熄燈而消失。

Photo Credit: 中央社

具有濃濃文藝氣息與書香味的誠品書店，全台第一間店於1989年在台北仁愛圓環旁地下室成立（通稱老敦南），典雅的原木裝潢、溫和昏黃的燈光，沈穩靜謐的氛圍，低調奢華的風格，結合畫廊與藝術品，充滿藝文古典氣息。1991年從地下室拓展至二樓，增加文學區、古書區、兒童區及文具區，正式成為一間大型綜合書店。

1996年誠品因為都更被迫搬遷到敦南店現址，當時舉辦了「今夜不打烊」搬遷派對，大膽嘗試18小時不打烊，吸引上萬人參與，人潮從書店延伸至仁愛圓環，在深夜隨著音樂狂歡，一直到凌晨4點人群都未散去，因而啟發了全年無休營運的靈感。

1999年敦南店首創24小時全年不打烊服務，是全世界第一間24小時營業的書店，因獨特風格成為全球知名景點，被CNN評選為全球最酷書店、Time時代雜誌讚選為亞洲最佳書店，更是中、港、日、韓等國外觀光客必到訪的台北地標。2020年誠品敦南店再次面臨都更命運只能閉幕，讓台北人的記憶從此缺少一塊重要拼圖。

誠品信義店位於信義商圈的購物街區與轉運站，地理位置極佳，三樓採全天候營運，放眼望去新的陳設擺列更顯遼闊，量度與空間皆有提升，書店面積為敦南的2.5倍，超過17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍。除了書店，還有全台唯一24小時唱片行、書店裡24小時生鮮超市，及深夜咖啡與調酒，隨著黑膠悠揚的音樂傳出，這裡提供了一處好好閱讀與靜靜聆聽音樂的場所。

Photo Credit: 誠品提供

掀起國內收藏黑膠唱片風潮的誠品敦南音樂館收攤後，新24小時誠品信義店擴大黑膠音樂館的規模，加上「誠品知味市集」生鮮超市，二樓還有稱號舊金山咖啡四大天王之一的「Four Barrel Coffee」海外首店，在深夜透過書籍、音樂與美食，補給與慰藉夜晚的心靈，讓台北的夜讀生活有了更豐富輕鬆的樂趣。

誠品信義店經過規劃後，以「多維世界，與你同步看見」賦予夜書店新定義，打造一座生活與晝夜閱讀的博物館，讀物選書變得更豐富多元，也增添了許多吸引人的餐飲選項。在正式營運之前，一起先來看看誠品信義店的亮點。

亮點一：首度設立成設外文專區

成為24小時營業的誠品信義店力求與國際閱讀同步，首次成立「外文專區」，廣納兩萬種外文選書，從經典文學到與世界脈動同步的書訊，都會展現在外文書區的新天地，讓想閱讀外文書籍的讀者能夠快速地找到豐富選擇，來自各國的讀者也能找到自己的天地，發揮信義店原有的國際化定位。

誠品信義店亦定期攜手海外國際出版社策展，讓喜愛外文書的書迷也能感受更多元化的閱讀體驗。同時在每季與國際知名出版社合作策展，持續為愛書人在未來每天24小時，帶來不同的國際出版社故事，提升大眾的國際化視野。

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亮點二：成立藝術展演專區

誠品的藝術書籍向來是吸引書迷的魅力點之一，信義店的「藝術專區」擁有6000種選書，無論是設計從業人員，或是藝術設計愛好者，都能在這裡找到屬於自己的小天地。信義誠品的藝術專區還會定期與國際藝術出版社策畫豐富精選主題，不必出國也能接收到最新最快的藝術訊息。藝術專區更有與YAMAHA合作，首創琴藝展演空間，邀請演奏家於書店內彈奏鋼琴，可以聽見優雅琴聲，創造音樂與書籍共存的閱讀環境，未來更有機會成為青年學子Young Talent的展演平台。

Photo Credit: 誠品提供

亮點三：首次設立PANTONE專區

信義誠品首次創立的「PANTONE專區」中，擁有超過8000個專業色選的PANTONE CAPSURE色彩擷取工具，可以完美快速解決設計者比對色號的難題，是藝術設計者的一大福音。藝術專區更有法國Image Republic畫報、紐約現代藝術美術館MoMA設計品，有當代藝術家奈良美智、草間彌生經典作品設計的短傘、絲巾、滑板等，藝術愛好者不必出國就能在這裡找到值得入手的收藏品。

亮點四：24小時誠品黑膠音樂館

看書之餘，還可以到書店旁的唱片行聽聽音樂、蒐集黑膠，24小時以音樂餵養靈魂，並特設古典及爵士專區，提供專業音響體驗服務，多達兩萬種品項的黑膠唱片，是全台最大、最具規模的黑膠音樂館。還將不定期舉辦DJ秀、藝人巡演、售票演唱會等精彩演出，是音樂愛好者的能量站。全新的信義誠品音樂館不只賣黑膠，更蛻變成多元的展演空間。

Photo Credit: 誠品提供

亮點五：24小時「書菜配」生鮮超市

全新的信義誠品「誠品知味市集」，是全台唯一24小時書店裡「書菜配」的生鮮超市，提供產銷履歷健康食材的新鮮蔬果、海鮮肉品、土雞蛋、小農鮮奶、醬料零食、餅乾糖果等品項應有盡有，將閱讀輕鬆融入生活。誠品也推出COOKING STUDIO，將在週五下午或週六、週日不定期舉辦料理活動，讓空間不僅有書香，也能滿溢食物香味。

如果想品嚐小份量的美味，誠品知味市集準的茶葉蛋，挑選獸醫師照顧避免雞隻過勞的紅殼蛋，以有機綠茶為基底，富含茶多酚與單寧酸，讓茶葉蛋更加清香。誠品知味市集讓大家來書店不只是看書而已，還可以直接在生鮮超市挑選新鮮的貨品，隨時想下廚、做甜點、翻食譜直接超市選購，一站就能滿足。

Photo Credit: 誠品提供

亮點六：營業至凌晨一點的全新eslite café

書店與咖啡是誠品書店的標準配備，讓書店多了愜意與生命，也帶動書本＋咖啡的風潮。在三樓書店一隅的深夜咖啡廳eslite café營業至凌晨一點，由誠品行旅餐飲團隊進駐操刀，從早餐、下午茶、下班後的輕鬆時光，都有不同餐點可搭配。每日新鮮直送蔬食麵包、番薯黑豆吐司、馬鈴薯吐司、蜂蜜無花果麵包等使用台灣在地食材製作的美味餐點，也可吃得到牛肉麵、小籠包、雞爪凍滷味拼盤、涼麵等傳統台式美食，讓咖啡店的餐飲選擇多了新鮮樂趣。

除了提供餐酒，更有好酒陪伴閱讀時光，攜手調酒教父王靈安在晚間推出夜讀沙龍時光，以蘇格蘭高品質單一純麥百富威士忌及亨利爵士琴酒為基底，融合台灣在地好茶與知名頂尖品牌LAVAZZA頂尖咖啡豆，開發出村上春樹的等待、文青無眠、迷途桃花源等七款酒精濃度從5％～40％，充滿文青感的系列獨家限定調酒，讓閱讀的滋味多了另一種風情味道。

王靈安表示，酒精並非這裡的主角，調酒是讀者看書時的調劑，也能把看書的氣氛變得輕鬆有趣。看書累了，不妨到eslite café嘗嘗團隊創新研發的美味餐酒點，在療癒心靈的同時，還能療癒你的胃，享受微醺夜讀的新體驗。

Photo Credit: 誠品提供

亮點七：Four Barrel Coffee四桶咖啡海外首店

美國舊金山咖啡四大天王稱號的「Four Barrel Coffee四桶咖啡」海外首間店，就在誠品信義店二樓開幕，一進門就可見品牌經典的四獸塗鴉及多幅壁面掛畫，延續塗鴉感的風格，充分體現獨特的美學，完整呈現舊金山本店的雅痞藝術設計與Valencia Street街邊店窗景，不用出國就能品嘗到濃郁又香醇的咖啡。

舊金山咖啡有必喝的四大天王：Blue Bottle（藍瓶咖啡）、Four Barrel Coffee、Ritual Coffee Roaster與Sightglass Coffee，Four Barrel Coffee舊金山本店位於Valencia Street，本店並沒有招牌，店舖融入當地雅痞藝術風格，目前全球僅有2家門市都在舊金山，以及一間與當地Mill烘焙坊共同開設的複合店。

負責人柯忠良表示，Four Barrel Coffee信義誠品店以「Valencia Cafe」為名，營造出舊金山本店精神，主打100％來自舊金山本店親自烘焙咖啡豆空運來台，「Four Barrel Coffe咖啡豆烘焙的非常棒」，台灣店運用在地元素，設計推出獨家限定品項，推出蜂蜜檸檬冰咖啡、香蕉拿鐵口味，「Piccolo短笛咖啡」絲綢般的柔滑口感，咖啡迷千萬不能錯過。而道地舊金山吃法，則是點杯咖啡，再搭配上信義店獨家的HELO台北早晨土司2.0，結合美式Cream Cheese及整片的台灣名產烏魚子與蒜苗，一次就能享受到獨特台式風味。

Photo Credit: 誠品提供

亮點八：50個全新品牌進駐

信義誠品除了看書也能購物。誠品信義店引進50個全新品牌，有日本人氣選物店TENDER.S、80年歷史日本袋包品牌KURA CHIKA by PORTER、歐洲手工鞋履及紳士配件的MS Shoes、泰國曼谷羊皮芭蕾舞鞋專門店Minimalist、台灣設計師品牌TAN & LUCIANA和R&F等。五樓餐飲部分則有主打平價五星級火鍋的「雞湯大叔」、台中人氣餐廳「默爾義大利餐廳」兩大主題餐廳，無論吃喝玩樂都能誠品信義店找到。

總結

創造眾生平等的閱讀環境是已故誠品創辦人吳清友的夢想，他曾說過：「沒有商業誠品不能活，但沒有文化誠品不想活。」誠品書店資深協理張曉玲表示，誠品人員都將誠品信義店稱為誠品敦南店2.0版，新址有傳承也有創新，除為愛書人提供新的閱讀空間，也能滿足買菜、品酒、喝咖啡、選唱片等不同需求，「誠品信義店不會在讀者心中真正取代誠品敦南店，而是期待給顧客更多的視野，體驗新的夜書店生活。」

Photo Credit: traveller0311 @ Flickr CC By SA 2.0

敦南店步入歷史後，接手24小時書店任務的信義店有書、有市集、還有音樂，但仍舊無法取代仁愛圓環夜晚的記憶與書香。誠品董事長吳旻潔表示：「不論你是什麼樣的小宇宙，我們在乎、企盼與你同步看見，成為屬於每一位讀者的看得見的書店。」新的信義店成就了不一樣的模式，也讓更多的夜歸人在深夜仍有自己的小宇宙可以停留。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航