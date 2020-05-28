中港關係，蠍子與烏龜新說

早早晚晚在電台電視聽到政府的洗腦宣傳：「暴力，真係可以解決問題？暴力，真係可以將我哋變得更好？停止暴力，回歸理性……」

緊接看到的，就是警察暴力，粗暴對待沒有反抗動作記者與示威者；上演的還有議會暴力，零票當選享受政治殘廢餐的議員高坐台上負責選內會主席，受保安重兵保護，抬走民選代表；教育局則演活了愛國暴力，一聲民族感情，歷史問題不容討論更要找人祭旗；最新的法律暴力，開啟基本法後門，僭建法律核彈，走上攬炒之路。

緊接法律暴力，新一輪上演表態暴力，戰狼出動，黨媒黨棍四出逼人公開表態支持國安惡法，誓要咬得所有人戰狼上身，局長、紀律部隊首長、宗教界領袖、大地產商、大地產商，全部被逼惺惺作態。

港版國安法，僭建規模之大，完勝一眾警隊高層，等同把一幢三層村屋，改建成海洋公園的跳樓機，不只高度猛增，更反轉用途。明明叫「港版國安法」，即非「全國性法律」，基本法十八條不適用。對不起，黨國法治觀念，法律是美妙武器，最緊要啱使，一切原則免談，一切承諾都是權宜之計，一切法律詮釋都由我主宰。

報人林行止從上世紀八十年代中英談判開始，常提到一個蠍子與烏龜的故事。話說蠍子想過河，求烏龜揹牠一程，烏龜也不是蠢貨，問蠍子為何要相信你？蠍子說，刺死你，大家一齊浸死，對誰都沒有好處啊！烏龜覺得合理，答應揹蠍子過河；就在洶湧河水中，蠍子施展毒針螫了一下烏龜，烏龜臨死之前問：你為何要這樣做？

故事原先的結局，是蠍子抱歉地說：「這是我的本性。」

蠍子與烏龜的故事，現在有新的結局：在澎湃激流中，滿有信心的蠍子說：「這是我的本性，而且，我學懂游泳了。」

好些人「驚訝」事情的最新發展，國安惡法太粗暴云云。如果你對蠍子本性有些微認識，這是一早寫好的結局，一個崇尚自由的城市，必然與一個以謊言治國兼用民族主義培育戰狼的專制國家不相容。當一百萬人斗膽上街、二百萬人永不言棄；當人民被激怒、西環的國徵被塗污、立法會被佔據、國旗被拋落海、選舉大敗，愛面子的蠍子，不會吞得下這口氣，發作只是時間的問題。

蠍子的確以為自己學懂了游水，牠是瘟疫發源地，縱使遲報謊報禍延全球，牠卻浸醉於壓住疫情的優越感，牠恥笑英美歐洲的佛系防疫，牠發動戰狼乘勝追擊，牠為保面子更是恃勢凌人。如今，傲慢猙獰的面目，為世所警惕，戰狼外交官的嘴臉，譜寫全球文明史的新篇章。

蠍子也許真的懂游水，自信爆膨，但牠忘記了激流的洶湧，牠忘記了美國人以眼還眼的本性。

是日，美國的疫症死亡人數，突破十萬人。媒體如何形容這個龐大數字？這數字，已超過韓戰、越戰、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭加起來的美軍陣亡人數。

文章獲作者授權轉載，題目由編輯稍作修改，作者網誌。

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