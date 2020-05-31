《幽靈路》小說選摘：儘管家屬收到病危通知，現在仍希望醫生能「讓他好轉」

文：派特．巴克（Pat Barker）

第十八章

褐霧籠罩著醫院，一團團硫磺蒸氣在玄關裡飄浮，靜止不動，每當有人進出，硫磺蒸氣會被攪拌成別種花樣。他傍晚出去，到維多利亞車站外的書報攤買報紙，來回急走十分鐘，好讓肺臟透透氣，可惜最近空氣能讓喉嚨產生灼熱感。大家覺得，現在槍砲聲隨時可能停止，所有人都能獲得解放，各過各的私生活。大家都有這份感受，卻又幾乎顯得毫不在意停戰。戰爭接近尾聲，人人雖然期待，此時卻爆發西班牙流感，為喜悅之情罩上陰影，醫院人滿為患。假使這時有人從走廊衝進來，開門吶喊：「戰爭結束了，」瑞佛斯會說：「喔，是嗎？」然後繼續寫筆記。

他看手錶，站起來。該上樓去巡視病房了。

馬斯頓想吸引他的眼光。今早，瑞佛斯巡視病房時有一種印象，認為馬斯頓想問一件事，但礙於場面太拘謹而不便問。今天這一班的人手特別吃緊，瑞佛斯先找羅勃茲修女交代幾句話，然後到馬斯頓病床坐下，隨便找話題聊，等馬斯頓鼓足勇氣發問。馬斯頓的問題相當簡單。他說，一位小醫生來到病房，站在他的床尾，與同事交談，被他聽見「誘發性交反射」。馬斯頓想知道，這句話的意思是不是，他有朝一日──他不願孤注一擲，所以改口──當然不是現在囉──有朝一日吧，是否能恢復性交的能力？「性交」兩字說得淡然、坦率，充滿男性氣概。他指的是「做愛」。他指的是「生兒育女」。嬌妻的相片立在置物櫃上。瑞佛斯故意不看相片，頸部肌肉因此緊繃。瑞佛斯緩緩說，不是那個意思，接著解釋那句醫學用語的本意。馬斯頓聽不進去，但他需要障眼用的文字來躲藏，以便準備接下來該如何反應。馬斯頓以指尖擰捏著被單邊緣。瑞佛斯解釋完畢，他隨意說：「原來是這樣。我就知道是我誤解了。問一下也好。」

一日一狀況。

星光黯淡，視線不明，但即使夜色夠亮，鋼盔之下的臉孔依然難以辨識。普萊爾蹲在十字路口邊的水溝裡，一直看著左手腕內側。他習慣把手錶戴在這裡。二十分鐘前，手錶被士兵帶去對時間。常見的症狀一起出現：口乾、手汗、心跳急促、頻尿、腳冷。英文以「腳冷」來比喻「臨陣畏縮」，既傳神又損人。另一個傳神又損人的比喻是「屁滾尿流」，並不是目前的症狀之一。普萊爾整天猛灌鴉片酊，幾位老手亦然。等這場戰役結束，他會連續拉屎兩星期，但至少今晚他不會丟臉。

他再看手腕，瞥見歐文也有同樣的動作，感應到彼此的煩躁，因此微笑不語。他仰望星空，尋找北斗七星，但心神無法集中。雨雲愈來愈厚。湊什麼熱鬧？幾分鐘後，傳令兵送他的手錶回來。他戴上，滿心覺得自己又能掌控局勢了──當然是妄想。

接著，全軍前進，幾百士官兵異常靜肅，身影在星光下幾乎遮不黑青草。也聽不見狗吠聲。

病房盡頭的時鐘朦朧一陣，隨後又聚焦。巡房完畢，報告也寫好了，目前的任務只是待命，隨時準備應付緊急狀況，這時的他趕不走瞌睡蟲。羅勃茲修女端給他一杯橙色的茶，糖加太多。他喝一大口。兩人坐在值夜護士站裡。護士全被傳染到流感，根本無人值夜班。兩人對飲太濃太甜的茶，看著病房尾端的綠布屏風。屏風圍住的是哈磊特的病床，正上方亮著一盞燈，在漆黑的病房裡顯得綠光瑩瑩。透過屏風之間的空隙，瑞佛斯看得見一位家屬，一個小男生，年紀在十四、十五上下，應該是哈磊特的弟弟，坐在椅子上扭擰著，因長時間枯等而煩悶，但也知道煩悶的心態不可原諒。

「但願他母親能回家躺一下，」羅勃茲修女說。「她快累垮了。」吸吸鼻子。「那個女孩子，我覺得她屬於歇斯底里型。」

她從來不喜歡別的女生。「是哈磊特的妹妹嗎？」

「未婚妻。」

屏風裡傳來喃喃聲，聽不出字。瑞佛斯站起來。「我最好去看看。」

「要不要請家屬出去？」

「麻煩妳了。一下子就好。」

瑞佛斯推開屏風進去，家屬轉頭看他。自從哈磊特的狀況急轉直下，這家人前來探望哈磊特不走，接力照顧將近三十六小時。哈磊特夫人守在哈磊特的右邊，瑞佛斯懷疑是因為其他家人認為他的左臉太恐怖，不願她見狀傷心。左臉最嚴重的部位被遮眼紗布蒙住，但仍清晰可見。中年的父親坐在左邊，職業軍人的他腰桿非常挺拔，儘管以少校退役，他戰時依然穿著軍裝。他有打直肩膀的習慣，據推測他長年受背痛之苦，而非針對眼前的狀況而強打精神。至於這位女孩，她的名字叫做……蘇珊，是嗎？她坐著，手指纏繞著手絹，臉上常掛著一副禮貌、空洞的微笑。置身這家人之中的她原本即將融合為一家，如今必然理解到，一家親的日子不會到了。傷患的弟弟幾乎是最令人動容的一位。他不善交際、缺乏風度、凡事看不順眼，嗓門有時尖銳到自己也不好意思，有時吵得全病房都聽得見，倔強、叛逆、想引人關愛，因為如果不這樣做，他怕自己會哭出來。

見瑞佛斯進來，家人全起立，望著他。他從行醫早期就熟悉這種態度。家屬期望他拿出對策。儘管家屬收到病危通知，現在仍希望醫生能「讓他好轉」。

修女請家屬到外面等。家屬退至大走廊盡頭的等候室。

瑞佛斯看著哈磊特。整片左臉向下癱。暴露在外的眼珠深陷眼眶內，張著眼睛，不過似乎缺乏意識。哈磊特的頭髮被剃光，曾經動過手術，留下這到馬蹄形的疤痕。手術部位在化膿的槍傷傷口上方，癒合的情況良好，頗為諷刺。腦疝脈動著，看似某種奇特的海底生物體，也許像海葵的開口。身體的左側全部癱瘓。即使他的意識夠清醒，能講話，但由於嘴巴向下癱，下顎也受損，因此言語含糊不明。最令家屬驚駭的莫過於這一點。大家引頸聆聽，拚命想瞭解他說什麼，卻一個字也聽不懂。他只能低聲講話，因為他缺乏揚聲的氣力。現在他又似乎在講小聲話了。瑞佛斯彎腰湊向他，聽一聽，然後直起腰桿，認定是想像力作祟。哈磊特常在床罩底下碎動，原因是右腳踝關節時常抽筋，除此之外全身沒有動作。

你為什麼活著？瑞佛斯心想。他看著這張屋簷魔雕像似的臉。

套用恩吉魯說的「馬帖」最貼切不過了。「馬帖」意指一死反而比較恰當的狀態。假如恩吉魯在病床邊，恩吉魯會把哈磊特視為各個層面已死的人，唯一的目標是加速前進真死的一刻：「馬帖恩達普」，死完成。瑞佛斯撫摸著領章上的蛇杖，未受損的神經將觸感傳導至未受損的大腦，對另一套信念的效忠獲得證實，兩套信念的干戈卻不曾衝破意識的表面。

他為哈磊特把脈。「好了，」他對修女說。「可以叫他們回來了。」

他看著修女走開，然後覺得，不去見家屬未免太懦弱，因此跟著她進走廊，半路遇到哈磊特夫人。夫人看見瑞佛斯，遲疑一下，但她按捺不住回去見兒子的衝動。蘇珊與弟弟跟在她後面。瑞佛斯在窗口找到哈磊特少校，見他正在猛抽菸，濕熱的霧氣吹進等候室，讓人不忘外面另有一個世界。

「很可悲，對吧？」少校舉菸說。「怎樣？」

瑞佛斯猶豫著。

「快了，對吧？」

「對，快了。」

儘管措辭短促不禮貌，淚水霎時間氾濫了少校的眼眶。他偏開頭，嗓音顫抖。「他一直好勇敢。他一直太勇敢了。」他勉強按捺住情緒。「你認為會拖多久？」

「不知道。幾個鐘頭吧。」

「天啊。」

「繼續對他講話。他記得你們的嗓音，應該聽得懂。」

「我們卻聽不懂他講什麼。太慘了，他顯然是想問什麼，我們卻沒辦法回答。」

兩人一同走回病房，少校在屏風外駐足片刻，打直頸背。床上傳來喃喃聲。「你聽。」少校無助地說。

瑞佛斯跟隨他，從屏風之間走進去，彎腰聆聽哈磊特。病人的聲音很細，口齒不清。「素吱的。」

起初，瑞佛斯只能確定開頭的子音，以為他想說的是「蘇珊」，但音節多一個。他直起身子，搖搖頭。「繼續對他講話，哈磊特夫人。他認得妳的嗓音。」

夫人彎腰向前，面帶羞赧。在這種場合，私事曝光令人不知如何是好，她羞怯地開口，告訴兒子家中的近況，伊莎阿姨遙送親情，麥德琳即將在四月結婚……

蘇珊的嘴唇又掛著同一幅笑臉，硬邦邦、無意義，宛如狒狒驚恐時的咧嘴狀。男孩的臉懼憤交加，因為他明瞭，淚水隨時會傾瀉而出。他的腦海裡有個不留情的法庭，他如果在病房痛哭流涕，勢必在法庭上被當眾羞辱。

瑞佛斯退下。病患亞當斯每小時需要翻身一次，修女與唯一的勤務員忙著為他翻身。瑞佛斯坐在夜班護士站的燈光裡，來回望著病房，強迫自己回想每位病人的姓名與病歷，疲憊的頭腦等候時針往下一格移動。

哈磊特病床的屏風亮著綠光，勾起愛迪斯敦島帳篷的往事。在島上，晚上昆蟲特別煩人的時候，他們會把油燈提進帳篷。內急去樹叢解決，回來時看見帳篷大亮，侯卡特的巨人影子映在帆布上。安全感，或者說，是在黑暗邊緣最接近安全感的一種感覺。

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書籍介紹

本文摘錄自《重生三部曲套書（重生、門中眼、幽靈路）》，時報文化出版

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作者：派特．巴克（Pat Barker）

譯者：宋瑛堂

獲獎無數的英國女作家、小說家。

生於一九四三年，家鄉在蒂斯河畔索納比（Thornaby-on-Tees），畢業於倫敦經濟學院。傳授歷史與政治學多年。作品主題圍繞記憶、創傷、生存和復原，一九九五年榮獲布克獎。作品文風直接，曾獲頒大英帝國勳章，現為英國皇家文學學會會士。

【關於本書】

電影【1917】片中最駭人的一場戲，就是影片後段，當一回回火箭式照明彈爆破，只見下士在磚牆間穿梭逃命的長鏡頭夜戰就是向《幽靈路》致敬。──羅傑．狄金斯，攝影指導

文學史上書寫第一次世界大戰最好的小說

一九九五年榮獲英國文壇最高榮譽布克獎

二十世紀末英國小說中極少數真正的大師之作

二〇一九年入選英國BBC「影響世界的百大小說」書單

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航