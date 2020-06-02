文：陳煒智 Edwin W. Chen（台灣影評人協會理事）

今年（2020）四月中旬，兩位重量級的台灣影評人去世。一位是由報社記者身份起家，筆耕不輟、著作等身、為台灣電影發展的每一頁都留下珍貴記錄的電影史學家黃仁，任何在台灣接觸過電影研究這門學科的人，都不可能跳過這個名字；另一位則是橫跨翻譯家、詩人、藝術家、同志等不同斜桿身份，曾在華視「閃亮電影院」主持映後影評、啟發無數影迷的資深影評人景翔。



本期《放映週報》特別感謝台灣影評人協會協助牽線，邀請了影評人陳煒智與但唐謨，撰寫〈關於台灣電影史，他在乎，他記得，他也留住了——懷念黃仁老師留下的種種〉、〈我們的斜槓人生——懷念影評人景翔大哥〉這兩篇文章，分享他們眼中的這兩位前輩。文章既有緬懷親近的個人角度，也有針對時代的觀察梳理，藉此紀念兩位電影書寫先進所留下的豐富遺產。

記得在五、六年前，時年90高齡的黃老師在資深影評人梁良的陪伴下，勉勵後輩，盼望新世代的電影評論及電影研究者，尤其在不同媒介、不同領域努力經營的朋友，能捐棄成見，團結合作，一起為電影評論和電影研究再盡點心力。這也是「台灣影評人協會」後來能排除萬難，正式創立的發軔緣由之一。



本名黃定成的黃仁老師，於2020年的4月14日下午逝世，享耆壽97歲。黃老師投身影評及編輯工作，於台灣新聞界最前線服務數十年，筆耕不輟，提攜後進也不遺餘力。



回想跟黃仁老師的互動，相信每位在台灣接觸過電影研究這個學門的朋友，都有屬於自己的回憶。可能為了要寫學位論文，需要翻閱黃老師的書，不管是《胡金銓的電影世界》、《電影阿郎：白景瑞》，還是《悲情台語片》。也有可能使用了黃仁編輯的工具書，比如《世界電影名導演集》、《圖說華語電影》、《台灣電影百年史話》等等。

對筆者而言，也有屬於自己很特別的回憶。只要說起黃仁老師，心中總會油然升起濃濃的親切感。尤其，家父每次都會提起，某月某日又在大安森林公園晨運時遇上黃老師。仍然是抖擻精神，問候招呼，天南地北瞎聊一陣，再各分東西。對他來說，黃老師就是個親切的長者，個子雖然矮小，氣場可毫不輸人；家父只曉得黃老師和電影研究界有深厚的關係，卻直到筆者向他細數大師的豐功偉業，他才咋舌驚嘆——原來以前《聯合報》赫赫有名的「藝文天地」，是由黃仁老師一手打造而成的。

2000年春天，距離現在整整二十年前，筆者非常幸運申請上了紐約大學電影研究所。出國前幾個月，幾乎整天泡在當時還叫電影資料館的閱覽室，讀書、看電影、跟朋友聊電影。忘了是哪位前輩的引見，第一次拜見黃仁老師本尊，真的彷彿看到大神下凡似的，戰戰兢兢，聊沒幾句，黃老師知道我對李翰祥導演其人其作甚感興趣，二話不說，直接帶著我往家裡去，然後拿出成疊成山的剪報資料，一本一本，一套一套，細細檢索，暢聊起來。

算起來，黃仁老師那年應該是77歲，我不過廿多，但我們卻因為李翰祥導演，因為電影，因為電影書寫，跨過相隔半個多世紀的「時差」，聊得停不下來。辭別之前，他又翻出電影《西施》的紀念特刊，親自影印給我，一頁一頁，清清楚楚，拿回家後裝訂起來，隨行李打包帶好，運到海外隨身跟著，求學之餘，後來工作、教學之餘，時不時會取出翻看，十多年後回到台北，開始認真寫起李翰祥導演，以及電影《西施》的研究文字，考證、分析，這份由黃仁老師親自影印的特刊，一直扮演相當重要的指引角色。

2014至2016年，筆者任職由電影資料館改制而成的國家電影中心，服務於研究出版組，時間雖然不長，卻是跟黃仁老師互動最頻繁的時候。那幾年之間，有機會承辦電影放映活動，每逢遇到比較稀奇的選片，不必特別宣傳、通知、邀請，一定能看到黃老師的身影，出現在放映室裡。

每次，黃老師都會帶來珍貴的故事或見解，跟在場觀眾分享。老師年紀愈大，說話鄉音也更重，為了讓老師更順暢地跟現場觀眾溝通，常常我都會扮演起「主持人」的角色，像明星見面會一樣，黃老師說一段，稍停，我就把黃老師所說重述一次，然後藉機提問，讓黃老師有更多分享的話題。

印象最深的就是他談起何非光導演的時候。

出身台灣的何非光導演，在上海影壇發跡，戰時跟著中國電影製片廠一路遷往後方，在漢口、在重慶，都參與了重要電影工作，完成作品《保家鄉》、《血濺櫻花》、《日本間諜》等等。他親自執導、1947年在台灣山區拍攝外景的《花蓮港》，在2015年國影中心籌辦資深表演藝術家王玨老前輩的紀念影展時，我們成功由北京電影資料館借得選映，黃仁老師也特地到放映活動上，跟大家分享他印象中的何非光導演。

何導演戰後在香港拍攝《蘆花翻白燕子飛》，未幾，便重回中國大陸，之後定居下來，沒有再回台灣。政權易幟之後，也沒什麼人還知道、還記得這一位原籍台灣的重要華語電影工作者。

黃仁老師因著他對台灣本土文化的尊重與喜愛，起身為文重新討論何非光，終於在1990年代中期，得知老前輩依然健在，幾經奔走，終於促成何非光導演返台參訪，不料臨行前二個月，何老前輩健康生變，與世長辭，幾年之後，黃仁老師結集手邊資料，出版了《何非光圖文資料匯編》的薄冊，成為所有電影及歷史研究者，進入何非光導演世界的入門之階。

聽黃老師現身說法，娓娓道出他和何非光導演的這段往事，再看《花蓮港》，感受完全不一樣。電影攝於1947年，班底是中國製片廠的老搭檔，卻是由民營影業投資拍攝；以前一直不明白為什麼1947年中製廠由上海專程來台拍電影，是很重要的一件影史大事，直進入《花蓮港》的世界，才終於真相大白。

1947年二二八事件之後不久，《花蓮港》某種程度上扮演著「政治宣傳」的角色，它的情節以台灣原住民和漢人間的仇恨、愛情，還有原住民自己內部的矛頓，做為引子，牽引出整場以愛情和壓迫為核心議題的人性省思，羅密歐與茱莉葉式的對立和犧牲，不知是否能喚醒彼此對立的族群，但悲劇帶來的衝擊，至少會是一記強而有力的當頭棒喝。

何非光導演以這樣的藝術膽識，完成《花蓮港》，又帶著攝影團隊，由他的故鄉——台灣中部出發深入部落，紀錄下萬分珍貴的原聲原影景象，剪接輯入電影當中。電影完成之後沒幾年，局勢匹變，出品公司左轉投共，連帶扼殺了電影在台灣重新上映機會。海峽兩岸，一隔萬水千山，誰也料不到，電影完成68年之後，竟然還是登上了台灣的電影銀幕。

能為台灣留住對於何非光的記憶，黃仁老師功不可沒。說到底，就是因為他在乎，他關心，而且，他記得。

他在電影上的啟蒙，據他自己回憶，大概是在1946年，當時只有21歲，從福建要到台灣投靠剛結婚的大姐，並預備在台灣從事新聞工作或者繼續升學。在福州等船等了一個月的時間，空閒無事，天天看電影。

Photo Credit: 國家電影中心提供 左為年輕時的黃仁

戰事剛平，百廢待舉，福州沒什麼真正的「首輪新片」可以看，反而有大量自孤島上海時代，以及敵偽時期中聯、華影的舊片留下，黃老師說，光是陳雲裳主演的《木蘭從軍》他大概就看了三遍，插曲「月亮在哪裡？月亮在哪廂？照著破碎的戰場，照著甜蜜的家鄉」也牢記在心。就這樣看著看著，看成了影迷。抵達台灣，黃仁直接投身新聞工作，任校對、任編輯，二二八事件重創台灣社會，也同樣重創台灣的新聞出版事業，到1949年國府遷台之後，又見新的局面。

1950年9月，《經濟日報》、《全民日報》、《民族報》合併為《聯合報》。由《民族》主掌編輯部，《經濟》負責廣告、財務，《全民》負責發行。黃仁原任職《經濟時報》，獲高層賞識、提拔，也經《民族》的班底接納，正式成為《聯合報》的編輯，1951年他進入台大夜間部攻讀哲學和歷史，同時繼續在《聯合報》服務，兩年後，在1953年，《聯合報》推出一個影劇副刊新聞化的版面，題為「藝文天地」，將電影、戲劇、音樂、美術、體育、出版、文藝活動等等，全部納入其中，由黃仁任主編，他立志做到雅俗共賞、動靜兼備，也希望能朝「多元化、生活化、新聞化」的方向邁進。

「藝文天地」並沒有維持很多年，但它樹立起相當多重要的標竿，在台灣的大眾文化發展歷程裡，奠定了極佳的基礎，尤其在「評論」和「深度專欄」方面，用嚴肅態度寫成的影評、樂評、書評、藝評，伴隨報導性的藝文短訊，再搭配軟性的軼事、趣聞等等，加上諷刺漫畫，經營成為一個多元紛呈的自主小天地。黃仁老師在他所著《我在『聯合報』43年》一書中，更大膽推斷，日後《民生報》的規劃，某種程度上其實就是從「藝文天地」的思考邏輯放大而成，雖不能說是直接影響，但「藝文天地」無疑是台灣媒體界的重要先驅。

Photo Credit: 國家電影中心提供 1956年黃仁主編《聯合報》「藝文天地」版，重視本土文化。台語片導演何基明（右一）在台中建華興片廠，與總經理徐仁和（左一），招待黃仁（左二）和聯合報同事鍾建華（右三）至日月潭一遊

「本土化」是黃仁主編「藝文天地」時提出的另一重要主張。他希望這方天地能體現出予人有親切之感的本土情致，在「文化」上能接地氣，能本土化。因此，《聯合報》在京劇、越劇的消息之外，必然有歌仔戲、布袋戲、台灣歌謠的史話和介紹，台語片興盛之初，《聯合報》也認真以對，留下多篇嚴肅評論；16糎的《六才子西廂記》還沒上映，他受邀先看試片，《薛平貴與王寶釧》還沒拍完，黃仁已經兩度赴台中探班、參觀。

在《我在『聯合報』43年》一書中，黃仁老師提起這段往事，寫道，《聯合報》社方並無本土化的指示，只是他「入鄉隨俗」，期望能將寶島台灣最美麗的親切風景，透過誠懇、嚴謹的報人態度，忠實呈現在讀者眼前，如此而已。

筆者在年紀很小的時候，在圖書館翻閱《聯合報》的套裝縮印本，讀到不少黃仁老師的影評，或許因此而「啟蒙」，就像《木蘭從軍》和裡面的月亮之歌，對青年黃仁的影響一樣，也說不定！

印象很深的是早在1959還是1960年，他便以「余心善」為筆名，公開呼籲我們應該重視電影文化資產，應該儘速成立電影圖書館。還有後來《梁山伯與祝英台》當紅，文人騷客、學者論者，交相讚美，唯有他獨排眾議，對影片裡幾處過份仰賴戲曲舊劇推展模式的舞台腔調，提出針砭。

1980年代中後期，黃仁老師在報端開始編寫「電影史上的今天」小方塊，也會為電視長片撰寫幾十字的超級小短評。這些隻言片字，竟如雪泥鴻爪，滋養了筆者當時雖然幼稚，卻對電影充滿好奇、充滿幻想的心靈。

比方他簡評電視上播出的陶秦導演《明日之歌》，點出影片欠缺布景調劑的問題，兒時懵懂，看了電影卻也真心覺得「缺乏布景調劑」，直到很久以後，才明白拍攝當時，女主角凌波正好懷孕，不得已，重點歌唱場面只能拍面部及胸上的近景，歌曲和夢境的迷離效果，更無法顯現出來。

其實，「啟蒙」，就是這麼回事。

可能是幾行字，可能是一篇短短的訊息，但你讀到了、接收到了，像鑰匙伸進鎖孔，「磕」的一聲，打開了。今後，你學會了開始留意、開始思考、開始反芻、自省。然後發之為文，或發之為創作，洋洋灑灑，迤邐而去。

追溯源頭，或許，它來自於前輩留下的片言隻語，也或許，是幾頁影印的電影特刊，又或許，只是張口說話，說起當年的回憶。

但因為，有人記得，所以，就留下來了。

黃仁老師將他畢生的收藏捐贈給台南藝術大學，南藝為他成立了「黃仁書房」，也頒發榮譽博士予這位著作等身的影評大家。

2008年，金馬獎首次設立「特別貢獻獎」項目，第一位得主就是黃仁老師，表揚他對台灣電影研究的卓越貢獻。黃仁老師由大導演李行和寶島玉女張美瑤的手中，接過獎座，笑容滿面。好多年後，幾位評論界的前輩提議，希望國影中心能替黃仁老師出一本圖片書，當時職責所在，研究了一下手中素材，驚見這些照片之於台灣電影史上的非凡價值，於是盡力促成，完成這本我們工作團隊戲稱為「黃仁老師寫真集」的小書。封面選用的照片，就是他手捧金馬，李行、張美瑤二位頒獎立在兩旁，金光燦爛的輝煌，鑲在書封之上。

Photo Credit: 國家電影中心提供 2008年黃仁（中）獲頒金馬獎「特別貢獻獎」，由李行（左一）與張美瑤頒發

這本寫真薄冊裡，可以看到黃仁老師以影劇記者和影評人的身份，貫穿台灣的電影歷史，從1950年代直到21世紀的2000、2010年代，將近70年的畫面，裡面收錄的並非明星艷照、電影劇照、拍攝現場照，而是全然不一樣的視角，有很多記者採訪時的紀念合影，有很多大家排排坐，像拍畢業照一樣的全家福，細看影中人物，1964年8月24日，當時叫做「中國影評人協會」的成立大會，全體會員留下了歷史性的鏡頭，裡面有康白、白景瑞、老沙鄭炳森、哈公黃宣威、謝家孝、魯稚子饒曉明、劉藝、杜雲之，幾乎所有當時在台灣跟電影文藝書寫有關的文化人，全都團圓在裡面。

此外，還有許多因為「影展」，因為「學術交流」，在中華民國外交受挫的年代，在兩岸互動尚未頻繁密切的時刻，電影人、影評人、媒體人跨出台灣，將大千世界的千變萬化，悉數記下，黃仁老師著作等身，這些著作背後的精采鏡頭，現在還靜靜躺在這本「黃仁老師寫真集」的紀念冊裡。

書名，題為《黃仁電影之旅》。

Photo Credit: 國家電影中心提供 中國影評人協會1964年8月24日於台北市成立，全體會員合影。前排右起：康白、白景瑞、黃仁、王世正、老沙（鄭炳森）、唐棣、哈公（黃宣威）、王勉之、戚醒波。後排又起：萬存仁、謝家孝、李敬洪、沈旭步、饒曉明（魯稚子）、張行周、張文雄、杜雲之、冷楓、楊思諶、劉藝、趙振秋、駱仁逸、王士祥、喻舲居等人

黃仁老師的這趟旅程，寧靜、圓滿地來到終點。謹以此文，向他獻上最誠摯的敬意與謝意。謝謝他留給我們的一切。

當然，那本《西施》的電影特刊，也包括在內。

黃仁參與著作年表

個人著作：

《中外名導演集》。台北：聯經出版，1968。

《悲情台語片》。台北：萬象圖書出版，1994。

《電影與政治宣傳》。台北：萬象圖書出版，1994。

《永遠的李翰祥：紀念專輯》。台北：錦繡出版，1997。

《胡金銓的世界》。台北：亞太出版，1999。

《台灣話劇的黃金時代》。台北：亞太出版，2000。

《電影阿郎！：白景瑞》。台北：亞太出版，2001。

《台北市話劇史九十年大事記》。台北：亞太出版，2002。

《懷念夢中家園：三斯堂》。台北：牧村出版，2002。

《台灣影評六十年：台灣影評史話》。台北：亞太出版，2004。

《國片電影史話：跨世紀華語電影創意的先行者》。台北：台灣商務印書館，2010。

《中外電影永遠的巨星》。台北：秀威資訊科技，2010。

《王玨九十年的人生影劇之旅》。台北：秀威資訊科技，2011。

《俠骨柔情——電影教父郭南宏》。台北：秀威資訊科技，2012。

《新台灣電影：台語電影文化的演變與創新》。台北：台灣商務印書館，2013。

《中外電影永遠的巨星（二）》。台北：秀威資訊科技，2014。

《我在《聯合報》43年：資深記者黃仁見聞錄》。台北：獨立作家，2015。

《黃仁電影之旅》。台北：國家電影中心。2015。

主編專書：

《世界電影名導演集》。台北：聯經出版，1979。

《中國電影簡史劇照篇》。台北：國家電影圖書館，1989。

《歐美電影名導演集》。台北：聯經出版，1995。

《行者影跡：李行・電影・五十年》。台北：時報出版，1999。

《何非光：圖文資料彙編選集》。台北：國家電影資料館出版，2000。

《聯邦電影時代》。台北：國家電影資料館出版，2001。

《袁叢美從影七十年回憶錄》。台北：亞太出版，2002。

《白克導演紀念文集暨遺作選輯》。台北：亞太出版，2003。

《辛奇的傳奇》。台北：亞太出版，2005。

《優秀台語片評論精選集》。台北：亞太出版，2006。

《開拓台語片的女性先驅》。台北：禾田科技出版，2007。

主編刊物：

《劇影新聞》。1949年8月10日創刊，發行人閔夢塵。共四期。

《銀風》。1950年2月11日創刊，發行人路沙。共兩期。

《影劇世界》。1950年12月1日創刊，發行人恐志明。共十六期。

《藝壇》。1958年4月20日創刊。共一期。

《影訊》。1958年10月10日創刊，發行人唐棣。共兩期。

《世界影訊》。1953年6月15日創刊，發行人馬韻宜。共四十六期，黃仁僅參與第一期。

《國際電影教育》。1956年12月創刊，發行人夏維堂。後更改編制，黃仁僅參與第一期。

《電影評論》。1970年6月創刊。試刊號為黃仁主編，創刊後由中國影評人協會全體人員共同經營。

《今日電影》。1976年5月20日創刊，發行人孟莉萍。創刊一年後改由黃仁兼任發行人。

《新世紀》。完全由老沙、黃仁兩人兼任全職的綜合性半月刊。

電影劇本：

《試妻奇冤》。

其他：

《中國電影事業論》。台北：中國電影文學出版社，1970。張雨田著、黃仁代筆。

《中國電影電視名人錄》。台北：今日電影雜誌社出版，1982。梁良、戴獨行、黃仁合寫。

《重修台灣省通誌：藝術篇》。台北：國家文獻館出版，1994。黃仁參與文建會之編寫，參與第十卷的部份。

《龔稼農從影生涯與劇照全集》。台北：高寶出版，1995。龔稼農、黃仁合寫。

《繽紛電影四十春》。台北：國家電影圖書館出版，1995。沙榮峰著、黃仁代筆。

《台灣電影導演藝術》。台北：台灣電影導演協會出版，2000。陳飛寶著、黃仁編補。

《世紀回顧：圖說華語電影》。台北：國家電影圖書館出版，2001。黃建業、黃仁合寫。

《臥虎藏龍好萊塢：李安傳奇與華裔影人精英》台北：亞太出版，2002。梁良、黃仁合寫。

《台灣電影百年史話》。台北：中華影評人協會出版，2004。王唯、黃仁合寫。

《中國電影圖史（1905-2005）》。北京：中國傳媒大學，2007。負責台灣部份。

（著作年表由編輯參考《黃仁電影之旅》後整理）

本文經《放映週報》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航