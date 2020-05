《1/2的魔法》最悲情沒有之一！回顧皮克斯四好一壞的五大「之最」

皮克斯(Pixar Animation Studios)或許是地表最能用影像說故事的團隊,來到2020年《1/2的魔法》此時,已經創造了22部各具特色的動畫長片,回望過去,確是戰績輝煌;前瞻未來,一項一項計劃正如火如荼地運轉。

今年11月將是皮克斯發行首部電影《玩具總動員》至今的25週年,作為一名從不費心尋找彩蛋的佛系影迷,總認為體會故事精神已讓我樂趣充滿,深陷在皮克斯宇宙,任由長不大的彼得潘(別說錯棚,現在大家都是一家親)性格作祟。以下整理皮克斯四好一壞的五大「之最」,替故事說它們的故事。

《1/2的魔法》:上映命運最多舛,也最快被趕上串流平台

Photo Credit: 《1/2的魔法》劇照

最新作品《1/2的魔法》首度打破通常設定於5月、6月及11月的排片傳統,北美原先已例外定檔在今年3月6日。萬萬沒料到,「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,簡稱武漢肺炎)疫情之下,北美多數戲院相繼歇業,使得《1/2的魔法》必須提早撤片,最終於4月3日即上架Disney+,創下皮克斯最快於串流播映的窗期,也是最短命的院線放映紀錄。

視線拉回台灣,經過兩度延檔波折後,該片終於在5月22日首映,堪稱是上映命運最曲折多舛的皮克斯電影。而在戲院錢潮低迷多時的瓶頸之下,《1/2的魔法》全台首週末票房竟累計752.8萬台幣,挾帶著皮克斯金牌,並有持續「加零」的穩定防疫助攻,總算為近期開出好萊塢第一響槍,稍微挽回影迷對院線電影的討論關注。

電影背景則設定在魔法被現代科技取代的世界,主角伊恩與巴利是一對精靈兄弟,很小就失去了父親,但在弟弟16歲生日這天,他們收到能讓爸爸起死回生的魔杖和咒語,只是年久失修的魔法技能,讓父親意外只剩下一雙腿,於是兄弟倆踏上尋找魔法石的征途,希望能在24小時內,有機會和父親當面共處。

從作品本身來看,皮克斯再次成功以有限的篇幅、有效的編排,說出有感的故事,或許最佔據媒體版面的,總是高人氣漫威英雄的配音組合:天不怕地不怕的哥哥巴利,是「星爵」克里斯普瑞特(Chris Pratt);怕東怕西、沒安全感的弟弟伊恩,則是「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland),但這兩個性格南轅北轍的角色所共創的深刻羈絆,才是真亮點。

手足、家人、自我,當老梗被自然通順地說到情理之內、意料之外,就沒有冷飯重熱的勉強感,個人尤其被片尾伊恩的領悟打動,雖與《冰雪奇緣》有異曲同工,《1/2的魔法》則更為高明、具說服力。

Photo Credit: 《1/2的魔法》劇照

有外媒將本片形容成皮克斯版的《真愛每一天》,但若真深探精髓,或許與《搖滾青春戀習曲》更能共振,兩片的兄弟皆在創傷中分享彼此的人生,有趣的是,也同樣都是哥哥對音樂/魔法較有研究,但弟弟則擁有實踐的天賦。

回溯故事靈感,源自導演的個人記憶,曾執導過《怪獸大學》的丹史坎隆(Dan Scanlon)年幼時父親就車禍過世,早已毫無印象。但他記得一卷存有爸爸聲音的錄音帶,雖然僅錄有短短「hi」和「bye」兩詞,仍令他充滿想像。

而這兩個詞彙,不也分別是伊恩和巴利的願望?一個渴望親身與未曾謀面的亡父說聲嗨,一個悔於沒能正式道別,而電影給出了最美好的成全。回首皮克斯這些年的足跡,誰說這世上沒有魔法?

《超人特攻隊2》:最會賺錢的作品,北美和全球票房冠軍

Photo Credit: 《超人特攻隊2》

攤開22部長片的票房成績,撇除提早下片的《1/2的魔法》不說,就算是墊底的《恐龍當家》在全球也掃了超過3億美金($332,207,671),而這還不算進任何後續授權、週邊等驚人收益。

那麼至今仍稱霸票房榜首的是誰呢?那就是2018年的《超人特攻隊2》,北美共收下6億美金($608,581,744)、全球12億美金($1,242,805,359)的驚人票房。

在首集《超人特攻隊》之後,睽違14年的漫長等待,影迷總算盼來當時來勢洶洶的續集,片商的宣傳鋪天蓋地,粉絲的回應聲量也不分老少。所幸從成果來看,即使相隔多年,作品的燃料和頻率仍達成完美的交接,非但如此,皮克斯團隊在續集安裝更多與時代對話的窗孔,以簡單直接的敘事創造有效對流。

故事承接首集結局,並延展至民眾對超級英雄的好感急轉直下,與此同時,彈力女超人(巴荷莉)開始受重用並出勤打擊罪犯,超能先生(巴鮑伯)則待在家對付三個棘手的孩子,然而新的敵手「螢幕魔人」卻試圖致使大家反對超級英雄再次合法化。在本集,巴氏一家面臨種種嚴峻考驗,也必須在重新獲得公眾信任度,以及維持自己平凡家庭生活之間拿取平衡。

Photo Credit: 《超人特攻隊2》

當時在進戲院之前,並未預期《超人特攻隊2》會涵蓋如此多資訊,它對近年好萊塢超級英雄作品層見疊出的現象做出呼應,也破除生理性別之於家庭功能的成見,還在電影銀幕上宣示創作者對螢幕成癮的譏刺。當然,這些顯而易見的訊息並非何等創新見解,但它的確再次以適合消化的形式,順利將營養成分輸送給各年齡層的觀眾。

另外,影迷所熟知慣例出現在每一部皮克斯電影的「A113」,其實是眾多動畫界校友在加州藝術學院的必修課教室號碼,其中包括提姆波頓(Tim Burton),以及《超人特攻隊》系列和《料理鼠王》的導演兼編劇布萊德柏德(Brad Bird),而他無疑是皮克斯最會說故事的人之一,且已然創下叫好又叫座的不敗口碑。

《可可夜總會》:得獎含金量第一,拿下共13座奧斯卡與安妮獎

Photo Credit: 《可可夜總會》

討論至第三之最,不免俗要搬出得獎紀錄,故整理了對多數人而言含金量高、指標性的獎項數據,最終以2017年的《可可夜總會》險勝而出。《可可夜總會》擒下當屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片和最佳原創歌曲《Remember Me》兩項大獎,並獲得有「動畫界奧斯卡」之稱的安妮獎13項提名,最終獲頒11個獎項,包括最佳動畫片獎,以網羅共13座小金人與安妮獎之姿,登皮克斯動畫電影奪獎之冠。

故事背景設定在墨西哥,鞋匠家族「里韋拉斯」有個代代相傳的嚴謹家訓,就是家族成員絕不能與音樂有任何關係,但擁有音樂魂的男孩米高難敵天性,時常躲在家中閣樓練習,更無師自通習得精湛的吉他技巧。就在「亡靈節」這天,家人發現了他對音樂的熱情,盛怒之下砸壞吉他,傷心又憤怒的米高卻意外進入亡魂之境,且必須在亡靈節結束前找到家族祖先,才能重返活人世界。

Photo Credit: 《可可夜總會》

在繽紛熱鬧的「夜總會」氛圍中,談述失去、死亡和記憶,《可可夜總會》的大膽從選材可見,而其美好,顯現於深沉與溫暖之間的擺渡,舉重若輕。論對我而言最珍貴的特質,則在於這是一場有機變化的探險,隨著成長、老去,能從中汲取無窮盡的感思。

如同2015日舞影展評審團大獎、觀眾票選獎得主《我們的故事未完待續》的核心:對一個人的認識,其實並不會隨著他的死亡而停止,只要留心,逝者的人生軌跡仍在一點一滴地展現。《可可夜總會》更是一種對觀眾的寬慰,開釋了因懼怕與悲傷碰頭而抗拒談論的迷思,將生命的終點重新定義。

《玩具總動員》系列:目前集數最多,共發行了四部

Photo Credit: Pixar

皮克斯動畫電影的起點,是1995年問世的《玩具總動員》,自此影響數個世代的兒時記憶,每個人都有自己的皮克斯入門款。以牛仔胡迪警長、巴斯光年、蛋頭先生、彈簧狗、牧羊女、抱抱龍等為首的一行玩具,在銀幕上一待就是24個年頭,目前為止共發行四集,是皮克斯集數最多的系列。

這趟旅程的四部作品,分別給了觀眾最完美的啟程、續作、收尾與追伸,當2010年《玩具總動員3》上映時,跟著安弟長大的世代得到放下的勇氣,好似這個男孩代言了觀眾的童年,而這是屬於擁有玩具的我們的句點。

但當2019年的《玩具總動員4》現身,它才正式為一直以來被支配的玩具們發聲,並賦予飛向未知的主控權,在浩瀚無垠的前程面前,擲下問號。

最驚豔的角色變化,則非胡迪莫屬,他具備一個正派主角能擁有的一切特質:忠誠耿直、正義凜然,也是目標明確的行動派,深以自己的身分為傲。因此叉奇的存在,絕對是皮克斯為此系列投下的操縱變因,刺激了胡迪的自我意識,徹底扭轉《玩具總動員》這列火車的去向。

用「垃圾」發酵出覺醒確實出奇,但經典的永恆還是要仰賴最老派的浪漫,於是無論幾歲,總會不自覺埋首皮克斯這個玩具箱,它就是要我們永遠記得:You've got a friend in me.

《汽車總動員2:世界大賽》:影評最低分紀錄保持者,皮克斯的唯一一顆「爛」番茄

Photo Credit: 《汽車總動員2:世界大賽》

關於那些不能向孩子們說的秘密:其一,聖誕老人並不存在;其二,皮克斯是會犯錯的!

《汽車總動員》系列目前共有三集,儘管《汽車總動員2:世界大賽》的全球票房累積達五億多美金($559,852,396),是當中獲得商業成功之冠,但此集亦為皮克斯神話中的一記「敗筆」,於IMDb、爛番茄(Rotten Tomatoes)、Letterboxd、Metacritic等指標性評分機制中,刷下皮克斯電影的最低分紀錄。

爛番茄網站影評人們給此片僅僅39%的新鮮度,淪為名符其實的唯一一顆「爛」番茄(代表皮克斯其他作品均達60%以上)。其中有人甚至認為,比起皮克斯的成功之作,若不是與孩子「拖吊」同行,成年人並不會主動去看《汽車總動員2:世界大賽》。

《汽車總動員》故事設定於一個只有交通工具、沒有人類的世界,車子們在加油站用餐、在保養廠就醫,由喜劇男星歐文威爾森(Owen Wilson)配音的主角「閃電麥坤」,是一輛渴望贏得「洲際盃汽車大赛」冠軍的亮紅色新晉賽車。眼中只有獎座、唯吾獨尊的麥坤經歷油車水鎮的洗禮後,從傲慢的自我中心者脫胎換骨成懂得分享的選手,並與滿身鐵鏽、其貌不揚的拖吊車「拖線」結下莫逆之交。

Photo Credit: 《汽車總動員2:世界大賽》

破敗的舊車、沒落的城鎮,《汽車總動員》如同皮克斯其他許多故事,拾起被遺忘的心軟處,《汽車總動員2:世界大賽》本應承接首集的熱能,卻不見其續航力,劇情聚焦於解開邪惡機密的攻防戰,成為一部只講究速度與激情的汽車諜報片。不僅節奏變化少,情節新鮮感平乏,最可惜的是,完全剝奪了主角閃電麥坤在此集的變化與成長,僅擔綱本片賽事環節的最稱職工具「車」。

若要說火花所在,第二集挪給拖線極大的舞台空間,將兩大核心:心理上的自我認同和物理上的新舊交替,幾乎全寄予此角色故事線。惟全片推進依附在以「環遊世界」為概念的法國、義大利、英國三場世界大賽,如一道按部就班、鮮少驚喜的嘉年華式拼盤。

拖線說:「我的凹痕太珍貴,不讓人敲打、拉皮、鈑金、烤漆,我要永遠記住它們。」或許《汽車總動員2:世界大賽》就是皮克斯的凹痕之一,而觀眾也會永遠記住它。

